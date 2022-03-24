Женщины и дети эвакуированы из двух карабахских сел

24 марта 2022, 18:09

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Азербайджанские военные нарушили линию соприкосновения в Аскеранском районе Нагорного Карабаха, из общин Парух и Храморт эвакуированы женщины и дети, сообщил сегодня информштаб непризнанной республики.

Как писал "Кавказский узел", 8 и 10 марта село Храморт было обстреляно, в том числе из минометов, сообщило Минобороны непризнанной республики. Один из сельчан получил осколочное ранение во дворе своего дома, заявило МВД Нагорного Карабаха. Женщины и дети были эвакуированы из села. 11 и 13 марта обстрелы проводились в направлении села Парух, проинформировали прокуратура и МВД Нагорного Карабаха. Депутаты и МИД непризнанной республики призвали международное сообщество осудить действия Азербайджана, а сельчане потребовали отвести азербайджанские посты от села. Минобороны Азербайджана назвало действия азербайджанских военных, размещенных близ села, соответствующими трехстороннему заявлению от 9 ноября 2020 года. Бакинские аналитики заявили, что азербайджанские военные находятся на своей территории. 23 марта глава общины Храморт сообщил, что около половины семей вернулись свои дома, обстрелов нет, однако психологическое давление со стороны азербайджанских военных продолжается.

23 марта МИД Нагорного Карабаха в связи с прекращением газоснабжения обвинил Азербайджан в "гуманитарном терроризме". Армянская сторона контактирует с российскими коллегами, поскольку проблемный участок газопровода, из-за которого Нагорный Карабах остался без газа, находится в зоне ответственности миротворцев, заявил в тот же день глава МИД Армении. МИД Азербайджана 23 марта назвал вопрос подачи газа "внутренним делом" и призвал МИД Армении не выступать с необоснованными обвинениями. Депутат Джавид Османов указал, что Азербайджан непричастен к перебоям с поступлением газа в Нагорный Карабах. В Ереване и Степанакерте сегодня прошли акции с требованием возобновить подачу газа в дома жителей Нагорного Карабаха.

Ситуация на линии соприкосновения с Азербайджаном обострилась, сообщил сегодня информационный штаб при правительстве Нагорного Карабаха "Сегодня в 16.00 (15.00 мск) Вооруженные силы Азербайджана нарушили линию соприкосновения в направлении села Парух Аскеранского района Республики Арцах (самоназвание Нагорного Карабаха - Прим. "Кавказского узла"). Представители российских миротворческих сил (...) пытаются путем переговоров остановить дальнейшее продвижение противника и вернуть его на исходные позиции", - говорится в сообщении, поступившем корреспонденту "Кавказского узла".

По соображениям безопасности женщины и дети села Парух и соседнего с ним села Храморт, эвакуированы, говорится в сообщении. Власти Нагорного Карабаха призвали население сохранять спокойствие, отметив, что "на всех остальных участках линии соприкосновения ситуация на данный момент стабильная", указано в сообщении.

На сайте Минобороны Азербайджана на 17.50 мск не содержится комментариев относительно заявления информштаба.

Карабахское независимое издание Artsakh24 написало со ссылкой на информированный источник, что власти Нагорного Карабаха намерены сдать Азербайджану приграничное армянское село Парух взамен на возобновление подачи газа, сельчане пытаются вывезти свое имущество.

Переговоры с Азербайджаном по поводу возобновления подачи газа, которые ведутся при поддержке российского миротворческого контингента, продолжаются, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в правительстве Нагорного Карабаха.

"Полномочия по координации работы с российским миротворческим контингентом возложены на секретаря Совета безопасности Республики Арцах Виталия Баласаняна. В то же время призываем общественных и политических деятелей проявлять сдержанность, воздерживаться от манипулятивных действий и заявлений. Заверяем, что предпринимаются все возможные меры, в том числе на уровне дипломатов, информация о которых, разумеется, разглашению не подлежит", - сказали в правительстве.

В ночь на 8 марта на участке газопровода Шуши (азербайджанское название – Шуша) – Зарифлу произошла авария, из-за чего была прекращена подача газа в Нагорный Карабах. Ремонт газопровода на контролируемой Азербайджаном территории начался 16 марта и завершился 19 марта, после чего газ начал поступать в дома жителей Нагорного Карабаха.

Однако в ночь на 22 марта газоснабжение было вновь остановлено. На фоне холодной погоды и снегопада это создает дополнительные гуманитарные проблемы жителям, заявил информационный штаб Нагорного Карабаха. 22 марта российские миротворцы приступили к переговорам с азербайджанской стороной по вопросу о восстановлении подачи газа. Жители Нагорного Карабаха высказали мнение, что все коммуникации должны контролироваться миротворцами.

Российские миротворцы разместились в Нагорном Карабахе в ноябре 2020 года, после того, как там закончились 44-дневные полномасштабные бои и вступило в силу мирное соглашение, согласно которому Баку получил контроль над двумя третями территории Нагорного Карабаха. Какие это территории, можно посмотреть на карте, подготовленной "Кавказским узлом". Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

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