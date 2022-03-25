25 марта 2022, 12:56

Минобороны Азербайджана опровергло сообщения о боестолкновениях в Карабахе

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Сообщения о военных столкновениях в Карабахе с применением азербайджанской стороной беспилотников не соответствуют действительности, заявило Минобороны Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", сегодня власти Нагорного Карабаха заявили, что ночью азербайджанские военные обстреляли позиции солдат, при перестрелке был ранен один армянский военнослужащий. По данным Минобороны Нагорного Карабаха, азербайджанские подразделения открыли огонь из разного вида огнестрельного оружия и применили ударные беспилотники.

Минобороны Азербайджана назвало ложью "сообщения о якобы военных столкновениях с применением БПЛА на территории Азербайджана, где временно размещен российский миротворческий контингент". Подразделения азербайджанской армии продолжают процесс "уточнения мест позиций и пунктов дислокации", "без применения силы", говорится в сообщении ведомства, поступившем сегодня "Кавказскому узлу" в 11.18 (10.18 мск).

Полномасштабные бои шли в Нагорном Карабахе с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. 10 ноября 2020 года вступило в силу мирное соглашение, согласно которому Баку получил контроль над территориями, занятыми во время осенней войны. Какие территории перешли к Азербайджану, можно посмотреть на карте, подготовленной "Кавказским узлом". Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".

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– 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Учебные заведения закрыты в Нагорном Карабахе из-за отсутствия отопления", "Баку отверг требования об отводе своих военных от карабахского села", "Активисты в Степанакерте попросили Россию усилить меры безопасности для защиты карабахцев".

Автор: Фаик Меджид источник: корреспондент "Кавказского узла"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

25 марта 2022, 14:45

25 марта 2022, 13:45

25 марта 2022, 13:32

25 марта 2022, 12:44

25 марта 2022, 12:02

  • Солдат ранен в Нагорном Карабахе

    Минувшей ночью азербайджанские военные обстреляли позиции солдат Нагорного Карабаха, при перестрелке был ранен один армянский военнослужащий, сообщили власти непризнанной республики.

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