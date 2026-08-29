Участники шествия в Тбилиси в 640-й день протестов выразили недовольство действиями властей

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Шествие в 640-й день ежедневных протестов в Тбилиси было посвящено, помимо требований освободить политзаключенных, эмиграции.

Как писал «Кавказский узел», несмотря на сильный дождь, 28 августа сторонники евроинтеграции Грузии вышли на акцию протеста в Тбилиси в 639-й день подряд. Стало известно, что всего помилованы девять участников протестных акций.

«Субботний марш» прошел сегодня в Тбилиси от станции метро Авлабари к зданию правительственной администрации. Его участники принесли на место проведения акции грузинские флаги и флаги Европейского союза. По словам участников акции, представители «Грузинской мечты» «не пожалеют ни минуты незаконного заключения людей». Они скандируют: «Свобода узникам совести»; «Слава Грузии!», передает «Интерпрессньюс».

Сегодня 640-й день протестов, пишет фотограф Георгий Мосиашвили (Mo Se). Как следует из опубликованных им фото, многие участники акции несли портреты политзаключенных.

Сегодняшний марш – первый после освобождения из тюрьмы девяти заключенных, помилованных президентом Грузии. Родители заключенных надеются, что их дети тоже скоро выйдут из тюрьмы.

«Прежде всего, я хотела бы искренне поздравить освобожденных мальчиков. Все они – наши дети. И я хотела бы поздравить оставшихся с их скорой свободой. Мы все едины, ведь каждая мать, каждый узник совести – как ребенок», – говорит мать Георгия Чиквайдзе, Эка Церетели.

Сегодняшний марш посвящен проблеме эмиграции – люди говорят, что те, кто покинул свою родину, должны вернуться в Грузию, пишет телекомпания «Пирвели».

Участники протестов в Грузии с 28 ноября 2024 года требуют новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных. Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. За время протестов административному преследованию подверглись тысячи человек. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Главное о преследовании участников протестов в Грузии".