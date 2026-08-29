Денис Куланин обеспокоен возможностью отправки в Россию

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Суд назначил рассмотрение дела о депортации Дениса Куланина, он проводит голодовку, так как опасается депортации в Россию, а силовики не передали в департамент миграции его загранпаспорт. Активисты уже приобрели Куланину билет в третью страну.

Как писал "Кавказский узел", президент Грузии Михаил Кавелашвили помиловал осужденного на два года за повреждение полицейской машины во время акции протеста в Тбилиси россиянина Дениса Куланина. После освобождения Куланин помещен в депортационный центр.

30-летний гражданин России Денис Куланин был задержан 28 марта 2025 года на проспекте Руставели в Тбилиси и взят под стражу по обвинению в повреждении полицейской машины во время акции протеста. В суде он извинился за свои действия и признал вину. В начале июня суд приговорил его к двум годам заключения. Имя Дениса Куланина включено в список политических заключенных Грузии. В конце февраля 2026 года он объявлял голодовку из-за водворения в карцер.

Сегодня стало известно, что помилованный заключенный Денис Куланин объявил голодовку в департаменте миграции, а рассмотрение дела о его депортации назначен на 30 августа, пишет телекомпания «Пирвели».

«Я навестила Дениса Куланина в Департаменте миграции. К сожалению, он объявил голодовку, потому что не знает, где его заграничный паспорт, который был конфискован при его аресте. Я попросила его прекратить голодовку, потому что мы забрали его билеты. Мы постараемся найти его паспорт в понедельник», — приводит «Формула» слова активистки Марины Месхи.

Месхи сообщила, что Куланин заметно похудел и выглядел очень бледным. По ее словам, он совершенно не понимал, что с ним происходит и что его ждет: ему никто ничего не объяснял и не предоставлял никакой информации. Адвокат и активистка попытались успокоить Куланина и объяснили ему, что для него уже приобретен авиабилет в третью страну, пишет Tbilisi Life.

Участники протестов в Грузии с 28 ноября 2024 года требуют новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных. Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. За время протестов административному преследованию подверглись тысячи человек. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Главное о преследовании участников протестов в Грузии".