×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
23:58, 29 августа 2026

Борьба с коррупцией в Южной Осетии вошла в программы всех участников дебатов

Трансляция дебатов. Скриншот фото из Telegram-канала Марии Котаевой от 29.08.26, https://t.me/m_kot_view/120.

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Мурат Валиев на дебатах призвал развивать экономику Южной Осетии и привлекать инвестиции, Марат Камболов похвалился заключенными соглашениями с российскими ведомствами и регионами в области социальной политики, а Казбек Кодоев отметил важность усиления контрольных функций властных структур. При этом все кандидаты в президенты Южной Осетии подчеркнули необходимость борьбы с коррупцией.

Как писал "Кавказский узел", 23 августа Центральная избирательная комиссия Южной Осетии зарегистрировала четырёх кандидатов: Марата Камболова, Зураба Кокоева, Мурата Валиева и Казбека Кодоева. Кандидаты в президенты Южной Осетии 28 августа на дебатах должны были обсудить социальную политику, однако качество трансляции таково, что избиратели не могли понять, о чем идет речь.

23 июня Алан Гаглоев сложил полномочия президента Южной Осетии после назначения советником Владимира Путина, а временное исполнение обязанностей главы республики перешло к председателю правительства Марату Камболову. Парламент Южной Осетии 1 июля назначил голосование на 18 сентября. В июле Владимир Путин публично выразил поддержку Камболову на предстоящих выборах. 

В дебатах 28 августа приняли участие трое из четырех зарегистрированных кандидатов в президенты - Мурат Валиев, Марат Камболов и Казбек Кодоев. Все участники отметили, что социальная сфера находится в кризисном состоянии, пишет сегодня ИА "Рес".

Мурат Валиев заявил, что решение социальных проблем невозможно без перезапуска хозяйственного механизма республики. По его мнению, корень зла кроется в системных экономических ошибках и высоком уровне коррупции.

«В первую очередь необходимо развивать экономику. Без сильной экономики мы не можем укреплять социальную сферу и улучшать жизнь людей», - подчеркнул кандидат.

Недопустимо, что спустя 18 лет после признания независимости Российской Федерацией наши граждане по-прежнему вынуждены выезжать на лечение за пределы республики

Валиев также подверг критике кадровую политику властей за последние десятилетия, назвав ее одной из причин отсутствия прогресса.

Отдельно он остановился на проблемах здравоохранения.

«Недопустимо, что спустя 18 лет после признания независимости Российской Федерацией наши граждане по-прежнему вынуждены выезжать на лечение за пределы республики», - заявил Валиев.

В качестве первоочередных мер он назвал привлечение инвестиций и изменение законодательства для борьбы с безработицей, а также предложил ввести льготы для семей с детьми.

Марат Камболов назвал образование приоритетным направлением своей программы, отметив, что эта сфера серьезно пострадала из-за военных конфликтов.

Основную часть своего выступления он посвятил перечислению конкретных достижений своей команды за последние два месяца.

«За два месяца нашей команде вместе с коллегами из Российской Федерации удалось добиться решения ряда очень сложных вопросов, которые давно не решались в Южной Осетии, в первую очередь, это вопрос пункта пропуска "Нижний Зарамаг"», - сказал Камболов.

Коррупция должна быть исключена полностью. Если появляется даже малейший слух о причастности чиновника, необходимо немедленно проводить служебную проверку

Он также сообщил о договоренностях с мэрией Москвы и правительством Татарстана, которые помогут республике в социальной сфере и создании рабочих мест. Камболов добавил, что уже реализованы два важных социальных решения: проведена индексация пенсий (впервые за четыре года) и введено горячее питание в школах, финансирование которого взяло на себя российское Министерство просвещения.

«Коррупция должна быть исключена полностью. Если появляется даже малейший слух о причастности чиновника, необходимо немедленно проводить служебную проверку», - подчеркнул также он.

Казбек Кодоев назвал главной угрозой для существования республики демографический кризис, отметив, что ежегодно Южную Осетию покидают около 500 человек, преимущественно молодых.

«Возрастная часть населения увеличивается, что негативным образом отражается на возможности социальных учреждений по выплатам пенсий и пособий», - пояснил он.

Кандидат также поднял тему поддержки ветеранов и участников спецоперации, предложив проработать вопрос их реабилитации в российских медучреждениях.

Кроме того, Кодоев обратил внимание на внутренний раскол в обществе, который, по его мнению, тянется долгие годы.

«Наше общество очень разделено, оно расколото, эта негативная тенденция прослеживается уже долгие годы. Важнейшей работой власти является консолидация общества», - отметил кандидат.

Свою программу он построил на трех принципах: обновление кадров, тотальная борьба с коррупцией и усиление контрольных функций властных структур.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправьте сообщение, фото или видео через бот «Кавказского узла» в Telegram или через WhatsApp.
Telegram-бот
+358 46 564-7754
Мобильная форма
В Telegram - после перехода нажмите «Запустить бота» и отправьте сообщение. Фото и видео можно прикрепить через значок скрепки, выбрав пункт «Файл».

В WhatsApp - перейдите в чат с «Кавказским Узлом» и отправьте сообщение. Фото, видео и документы прикрепляются через значок скрепки.
Новости
Задержан подозреваемый в убийстве россиянина в Тбилиси

Гражданин Армении задержан в Тбилиси за убийство россиянина после конфликта в супермаркете.

Денис Куланин. Скриншот фото https://t.me/rusnews/90448 Денис Куланин обеспокоен возможностью отправки в Россию

Суд назначил рассмотрение дела о депортации Дениса Куланина, он проводит голодовку, так как опасается депортации в Россию, а силовики не передали в департамент миграции его загранпаспорт. Активисты уже приобрели Куланину билет в третью страну.

Гарегин Второй. Стоп-кадр видео https://www.youtube.com/watch?v=YtObVOI-VmI Отказ второго судьи рассматривать дело против Гарегина II вызвал вопросы к системе правосудия

Судья Серж Рушанян принял решение передать дело в отношении католикоса всех армян и шести епископов в Ереванский городской уголовный суд первой инстанции общей юрисдикции для определения целесообразности рассмотрения этого дела в суде Армавира. Судья использовал теорию подсудности, чтобы уклониться от сложного дела, заявили юристы.

Скопление автомобилей перед КПП "Верхний Ларс". Кадр из видео https://www.youtube.com/watch?v=eYSlCwMQTMY Пользователи Facebook* прокомментировали ситуацию на границе России и Грузии

Информация о наплыве россиян на КПП "Верхний Ларс" вызвала противоречивые комментарии пользователей Facebook*. Одни сочли это обычным туристическим ажиотажем, другие полагают, что россияне массово переезжают в Грузию. При этом в случае мобилизации военнообязанные могут столкнуться с запретом на выезд.

Восемь азербайджанских СМИ заявили о скоординированных атаках на их аккаунты в соцсетях

На аккаунты восьми независимых азербайджанских СМИ в Facebook* и Instagram* ведется скоординированная атака с целью оказания давления, а также подаются массовые жалобы на нарушение авторских прав. Журналисты призвали Meta* проверить источники жалоб и восстановить заблокированные страницы.

Ульвия Али. Фото предоставлено Ульвией Али "Кавказскому узлу". Семья журналистки Ульвии Али заявила об угрозе ее безопасности в СИЗО

В камеру, где находится журналистка Ульвия Али, поместили обвиняемую в убийстве мужа женщину, которая, как утверждается, не прошла медицинское и психологическое обследование. Журналистка и ее родные считают, что таким образом на нее пытаются оказать давление.

Персоналии
Рашид Темрезов на встрече с президентом В. Путиным. Фото: http://government.ru/docs/18731/photolents.html
11:59, 28 августа 2026
Темрезов Рашид Бориспиевич
Сергей Меняйло. Фото: пресс-служба полномочного представителя Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе
11:53, 28 августа 2026
Меняйло Сергей Иванович
Бахруз Самедов. Фото https://freebahruzcampaign.org/
13:51, 27 августа 2026
Самедов Бахруз Валех оглы
События
21:00, 29 августа 2026
Число погибших при атаке БПЛА на Волгоград достигло трех
16:00, 29 августа 2026
Два бойца из Дагестана убиты в военной операции
10:48, 29 августа 2026
Трое бойцов из Гуково убиты на Украине
05:57, 29 августа 2026
Парапланерист погиб в горном ущелье в Кабардино-Балкарии
17:50, 28 августа 2026
2
 Новая группа бойцов вылетела из Грозного в зону СВО
16:00, 28 августа 2026
Офицер из Ростовской области убит в военной операции
Все события дня
Темы дня
Дорожный рабочий во время намаза в Астрахани. 27 августа 2026 г. Скриншот видео https://t.me/astrakhansu/47017
27 августа 2026, 16:44
Дорожный рабочий из Чечни оштрафован за публичный намаз в Астрахани

Иван Таценко в зале суда. Фото: объединённая пресс-служба судов Краснодарского края
27 августа 2026, 12:44
Суд оставил в силе наказание кубанскому силовику за избиение задержанного

Бахруз Самедов. Фото: https://www.facebook.com принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России
27 августа 2026, 08:55
Азербайджанский ученый пожаловался на отсутствие медицинской помощи в колонии

Спутниковый снимок показывает нефтяные пленки в местах затопления кормовой части «Волгонефть-212» (цифра 1) и носовой части «Волгонефть-239» (цифра 2) на 25 августа 2026 г. Скриншот https://t.me/greensatru/238
26 августа 2026, 16:33
Утечка с затонувших близ Анапы танкеров фиксируется после отчета об окончании откачки мазута

За публичный намаз оштрафовали рабочего из Чечни в Астрахани.
За публичный намаз оштрафовали рабочего из Чечни в Астрахани.
«Где Седа?» — подругу пропавшей уроженки Чечни задержали на пикете в Грозном.
«Где Седа?» — подругу пропавшей уроженки Чечни задержали на пикете в Грозном.
Протест в Махачкале: жители перекрыли дорогу из-за отключений света
Протест в Махачкале: жители перекрыли дорогу из-за отключений света
Туристки облили свадьбу в Грузии? Опубликовано новое видео с начала конфликта.
Туристки облили свадьбу в Грузии? Опубликовано новое видео с начала конфликта.
Telegram заблокировал «Кавказскую общину» после обращения
Telegram заблокировал «Кавказскую общину» после обращения
Туристка заявила о нападении в Грузии из-за русского языка
Туристка заявила о нападении в Грузии из-за русского языка
Показать больше