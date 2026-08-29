Борьба с коррупцией в Южной Осетии вошла в программы всех участников дебатов

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Мурат Валиев на дебатах призвал развивать экономику Южной Осетии и привлекать инвестиции, Марат Камболов похвалился заключенными соглашениями с российскими ведомствами и регионами в области социальной политики, а Казбек Кодоев отметил важность усиления контрольных функций властных структур. При этом все кандидаты в президенты Южной Осетии подчеркнули необходимость борьбы с коррупцией.

Как писал "Кавказский узел", 23 августа Центральная избирательная комиссия Южной Осетии зарегистрировала четырёх кандидатов: Марата Камболова, Зураба Кокоева, Мурата Валиева и Казбека Кодоева. Кандидаты в президенты Южной Осетии 28 августа на дебатах должны были обсудить социальную политику, однако качество трансляции таково, что избиратели не могли понять, о чем идет речь.

23 июня Алан Гаглоев сложил полномочия президента Южной Осетии после назначения советником Владимира Путина, а временное исполнение обязанностей главы республики перешло к председателю правительства Марату Камболову. Парламент Южной Осетии 1 июля назначил голосование на 18 сентября. В июле Владимир Путин публично выразил поддержку Камболову на предстоящих выборах.

В дебатах 28 августа приняли участие трое из четырех зарегистрированных кандидатов в президенты - Мурат Валиев, Марат Камболов и Казбек Кодоев. Все участники отметили, что социальная сфера находится в кризисном состоянии, пишет сегодня ИА "Рес".

Мурат Валиев заявил, что решение социальных проблем невозможно без перезапуска хозяйственного механизма республики. По его мнению, корень зла кроется в системных экономических ошибках и высоком уровне коррупции.

«В первую очередь необходимо развивать экономику. Без сильной экономики мы не можем укреплять социальную сферу и улучшать жизнь людей», - подчеркнул кандидат.

Недопустимо, что спустя 18 лет после признания независимости Российской Федерацией наши граждане по-прежнему вынуждены выезжать на лечение за пределы республики

Валиев также подверг критике кадровую политику властей за последние десятилетия, назвав ее одной из причин отсутствия прогресса.

Отдельно он остановился на проблемах здравоохранения.

«Недопустимо, что спустя 18 лет после признания независимости Российской Федерацией наши граждане по-прежнему вынуждены выезжать на лечение за пределы республики», - заявил Валиев.

В качестве первоочередных мер он назвал привлечение инвестиций и изменение законодательства для борьбы с безработицей, а также предложил ввести льготы для семей с детьми.

Марат Камболов назвал образование приоритетным направлением своей программы, отметив, что эта сфера серьезно пострадала из-за военных конфликтов.

Основную часть своего выступления он посвятил перечислению конкретных достижений своей команды за последние два месяца.

«За два месяца нашей команде вместе с коллегами из Российской Федерации удалось добиться решения ряда очень сложных вопросов, которые давно не решались в Южной Осетии, в первую очередь, это вопрос пункта пропуска "Нижний Зарамаг"», - сказал Камболов.

Коррупция должна быть исключена полностью. Если появляется даже малейший слух о причастности чиновника, необходимо немедленно проводить служебную проверку

Он также сообщил о договоренностях с мэрией Москвы и правительством Татарстана, которые помогут республике в социальной сфере и создании рабочих мест. Камболов добавил, что уже реализованы два важных социальных решения: проведена индексация пенсий (впервые за четыре года) и введено горячее питание в школах, финансирование которого взяло на себя российское Министерство просвещения.

«Коррупция должна быть исключена полностью. Если появляется даже малейший слух о причастности чиновника, необходимо немедленно проводить служебную проверку», - подчеркнул также он.

Казбек Кодоев назвал главной угрозой для существования республики демографический кризис, отметив, что ежегодно Южную Осетию покидают около 500 человек, преимущественно молодых.

«Возрастная часть населения увеличивается, что негативным образом отражается на возможности социальных учреждений по выплатам пенсий и пособий», - пояснил он.

Кандидат также поднял тему поддержки ветеранов и участников спецоперации, предложив проработать вопрос их реабилитации в российских медучреждениях.

Кроме того, Кодоев обратил внимание на внутренний раскол в обществе, который, по его мнению, тянется долгие годы.

«Наше общество очень разделено, оно расколото, эта негативная тенденция прослеживается уже долгие годы. Важнейшей работой власти является консолидация общества», - отметил кандидат.

Свою программу он построил на трех принципах: обновление кадров, тотальная борьба с коррупцией и усиление контрольных функций властных структур.