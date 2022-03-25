Солдат ранен в Нагорном Карабахе

25 марта 2022, 12:02

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Минувшей ночью азербайджанские военные обстреляли позиции солдат Нагорного Карабаха, при перестрелке был ранен один армянский военнослужащий, сообщили власти непризнанной республики.

Как сообщал "Кавказский узел", 16 марта Минобороны Армении опровергло сведения, что азербайджанские военные продвинулись на один километр в Капанском муниципалитете Сюникской области. Жители общины Неркин Анд пожаловались, что прекратили выгонять скот на пастбища и лишились средств к существованию после закрепления солдат Азербайджана на новых позициях. 24 марта Нагорный Карабах заявил, что азербайджанские военные нарушили линию соприкосновения в Аскеранском районе. Баку отверг эти обвинения.

Полномасштабные бои шли в Нагорном Карабахе с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. 10 ноября 2020 года вступило в силу мирное соглашение, согласно которому Баку получил контроль над территориями, занятыми во время осенней войны. Какие территории перешли к Азербайджану, можно посмотреть на карте, подготовленной "Кавказским узлом". Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".

В ходе боестолкновения в ночь на 25 марта между военными Нагорного Карабаха и Азербайджана был ранен один военнослужащий, сообщило сегодня оборонное ведомство непризнанной республики.

"В ночь на 25 марта азербайджанские подразделения открыли огонь по подразделениям армии обороны Нагорного Карабаха из разных видов огнестрельного оружия и применили ударные беспилотники. В результате перестрелки есть один раненый с армянской стороны", – сказано в сообщении Минобороны Нагорного Карабаха, направленном сегодня корреспонденту "Кавказского узла".

Переговоры между миротворцами и азербайджанскими военными и соответствующими органами Нагорного Карабаха не дали существенных результатов, солдаты Азербайджана не вернулись на исходные позиции, сказано в сообщении.

На 10.00 мск 25 марта на сайте Минобороны Азербайджана нет комментариев относительно заявления Минобороны Нагорного Карабаха о ранении военнослужащего.

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