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03:55, 30 августа 2026

Дошло до суда уголовное дело Нарека Карапетяна и Алика Алексаняна

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

На рассмотрение Антикоррупционного суда передано уголовное дело депутата Нацсобрания Нарека Карапетяна и руководителя исполнительного органа партии "Сильная Армения" Алика Алексаняна.

Как писал "Кавказский узел", ЦИК Армении дал согласие на привлечение депутата парламента от "Сильной Армении" Нарека Карапетяна в качестве обвиняемого, но отклонил ходатайство Генпрокуратуры о его аресте. В отношении Карапетяна расследуются дела о принуждении к участию в собрании с применением насилия и отмывании средств в особо крупном размере. Ему назначен залог в 2,7 миллиона долларов и запрещен выезд из страны. Следком Армении также возбудил уголовное дело в отношении 37 человек, фигурирующих в списке ранее арестованного Алика Алексаняна. Он подозревается в отмывании денег и подкупе жителей в интересах Самвела Карапетяна.

Завершено предварительное следствие по уголовному делу в отношении депутата Нацсобрания Армении Нарека Карапетяна и руководителя исполнительного органа партии "Сильная Армения" Алика Алексаняна, дело с обвинительным заключением передано на рассмотрение Антикоррупционного суда, пишет 39 августа News.am.

Алексанян находится с 3 июня под арестом, в отношении Карапетяна применена мера пресечения в виде запрета на отсутствие и залога в размере миллиарда драмов. Алексаняну предъявлено обвинение в том, что он создал вместе с Нареком Карапетяном и другими лицами преступную организацию и возглавил ее. Их целью было обеспечить большее количество голосов в пользу "Сильной Армении" и сформированного на ее основе блока, а также создать впечатление о большом числе сторонников этой политической силы. С этой целью была создана общественная организация по сохранению национальных ценностей "По-нашему", через которую граждан материально заинтересовывали в участии в собраниях и голосованию за "Сильную Армению". В результате их действий государству был причинен имущественный ущерб в особо крупном размере.

Напомним, партия "Гражданский договор", возглавляемая действующим премьер-министром Армении Николом Пашиняном, победила на выборах в парламент страны. Комментируя ее победу, Пашинян заявил, что трехглавая партия войны разгромлена (имеется в виду блок "Сильная Армения", блок "Армения" и партия "Процветающая Армения").

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Автор: "Кавказский узел"

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