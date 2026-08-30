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01:56, 30 августа 2026

Рост стоимости аренды жилья поставил под угрозу благополучие семей карабахских беженцев

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Десятки семей карабахских беженцев остались без крыши над головой из-за роста стоимости аренды жилья, возникают проблемы с поиском нового жилья. Они призвали власти Армении контролировать стоимость аренды.

Как писал "Кавказский узел", с начала лета в Армении подорожала аренда жилья, многие беженцы из Нагорного Карабаха вынуждены искать более дешевые варианты. Правозащитники связали подорожание аренды с притоком российских граждан.

На заседании правительства 27 августа премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что «приобретение жилья в Ереване или в Армении становится трендом среди наших соотечественников в диаспоре, а также среди тех, кто хочет просто осуществить инвестицию и считает, что приобретение жилья в Армении является хорошим вложением».

Далее Пашинян заметил, что «приобретают жилье, сдают его в аренду, и это имущество обладает высокой ликвидностью». «Цены на недвижимость продолжают расти. Я получаю многочисленные письма от граждан, арендующих жилье. Однако, с другой стороны, для тех, кто имеет собственную недвижимость, рост цен на нее является хорошей новостью. Они просто сидят у себя дома и богатеют, потому что стоимость их жилья растет», - сказал Пашинян.   

Они ищут новое жилье там, где можно будет сохранить работу

Госминистр Нагорного Карабаха, член Совета по защите прав карабахцем Нжде Искандарян заявил 29 августа корреспонденту "Кавказского узла", что беженцы из Нагорного Карабаха столкнулись с повышением стоимости аренды жилья. «Совет по защите прав арцахцев (карабахцев) за последнее время получил уже несколько десятков тревожных звонков от беженцев, проживающих в Ереване и расположенных рядом со столицей населенных пунктах. Беженцы жалуются на существенное повышение стоимости аренды квартир и домов. Семьи, которые не могут платить по новым ценам, получают от владельцев требование освободить жилье. Для этих семей проблема усугубляется тем, что после вынужденного перемещения из Нагорного Карабаха они уже успели обустроить жизнь в Ереване, и главное -  у них есть работа в Ереване. Поэтому они ищут новое жилье там, где можно будет сохранить работу. Но скачок цен на жилье делает этот поиск проблематичными», - сказал Искандарян.

О своем назначении госминистром Нагорного Карабаха Нжде Искандарян сообщил сам на встрече с журналистами 11 июня 2025 года. При этом Искандарян не указал орган, назначивший его на этот пост. Ранее он был членом Совета по защите прав граждан Арцаха (самоназвание Нагорного Карабаха), президент Арцаха Самвел Шахраманян в 2025 году публично поддерживал деятельность этого Совета.

По словам Искандаряна, Совет намерен подготовить обращение в правительство Армении с предложениями по ее решению и считает, что «проблема требует вмешательства властей».

Ранее Искандарян опубликовал на своей странице в соцсети видео о двух семьях беженцев из Нагорного Карабаха. На первом видео Искандарян рассказал о женщине с четырьмя несовершеннолетними детьми. Владелец квартиры потребовал заплатить за жилье на два месяца вперед по новым повышенным расценкам или освободить жилье. В итоге, не в состоянии заплатить, Лиана Айвазян с детьми вынуждена была освободить квартиру. Четвертые сутки она с детьми находится в здании постоянного представительства Нагорного Карабаха в Ереване, где им установили лежанки в зале заседаний. Второе видео о семье из двух человек, муж и жена, которые второй месяц проживают в аварийном здании бывшего детсада без элементарных бытовых удобств. Женщина - инвалид первой группы. Два месяца назад, владелец квартиры повысил аренду, а затем выселил их, так как они не смогли внести плату. 

Опрошенные корреспондентом "Кавказского узла" беженцы из Нагорного Карабаха рассказали о проблемах с арендой жилья. Опрос не носит репрезентативный характер и отражает только частные мнения опрошенных.

Я вынуждена была поселится в здание представительства, пока не найду другое жилье, которое близко к месту работы и доступно по цене для нас

Вдова Лиана Айвазян рассказала, что обращалась за помощью к родным и друзьям, которые "помогали как могли". «Все мои близкие - такие же простые люди. В Арцахе (Нагорном Карабахе) у нас были дома, мы жили на зарплату, накоплений не имели, и считались людьми среднего достатка. Сейчас в Армении мы просто выживаем. Я вынуждена была поселится в здание представительства, пока не найду другое жилье, которое близко к месту работы и доступно по цене для нас. Скоро детям в школу, а надо чтобы они пошли в школу из дома, в нормальном опрятном виде», - поделилась женщина.

Берта Шахраманян из Степанакерта рассказала, что ее семья столкнулась с резким повышением стоимости аренды жилья - ежемесячная плата выросла до 300 тысяч драмов (около 1 тысяч долларов), которую семья не в состоянии оплачивать, а нынешнюю квартиру необходимо освободить уже через несколько дней. В сентябре 2023 года в период массового исхода населения Арцаха, Шахраманян потеряла в результате взрыва четырех членов семьи - отца, двух несовершеннолетних братьев и мужа. Сейчас она проживает с матерью и братом, имеющим инвалидность вследствие военной службы, и является единственным работающим членом семьи. «Мы не можем переехать в другой регион, поскольку я работаю в Ереване, а найти доступное жилье в столице пока не удалось», - посетовала она.

По ее словам, «предоставляемых государством жилищных сертификатов в размере 3-4 миллион драмов при нынешних рыночных ценах недостаточно даже для приобретения однокомнатной квартиры, а с проблемой резкого повышения стоимости аренды жилья столкнулись много семей вынужденно перемещенных из Арцаха (Нагорного Карабаха)».

Алла Арзуманян лечится от онкологического заболевания, она рассказала, что высокие цены на аренду становятся для нее серьезной проблемой, особенно с учетом расходов на лечение. По ее словам, после выписки из больницы ей фактически некуда возвращаться, поскольку собственного жилья у нее нет. Арзуманян отмечает, что в сложившейся ситуации не знает, сможет ли оплачивать аренду и где будет жить после завершения лечения, а пока лишь надеется, что правительство Армении «вмешается в ситуацию в пользу вынужденных перемещенных».

Большая часть нашего народа выживает в крайне тяжелых условиях

Люба Налбандян считает, что жилищная проблема беженцев из Нагорного Карабаха требует серьезного внимания как со стороны правительства Армении, так и со стороны состоятельных представителей Нагорного Карабаха. «Большая часть нашего народа выживает в крайне тяжелых условиях. К этой проблеме необходимо серьезно отнестись - как со стороны правительства Армении, так и со стороны состоятельных арцахцев. Нельзя оставлять людей один на один с этими проблемами», - считает она.

Ангелина Айрапетян считает, что при отсутствии решения жилищной проблемы многие беженцы могут оказаться на улице. «Очередь дойдет до каждого из нас - все окажемся на улице, если цены на жилье не будут контролироваться, рост не будет приостановлен. Жить ниже черты бедности будет не только для вынужденные переселенцы, но и местные жители», - считает беженка.

19-20 сентября 2023 года Азербайджан провел масштабные боевые действия в Карабахе. 20 сентября 2023 года была достигнута договоренность о прекращении боевых действий и разоружении карабахской Армии обороны, а с 1 января 2024 года Нагорно-Карабахская республика прекратила свое существование в соответствии с указом ее последнего президента Самвела Шахраманяна. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Начало и конец непризнанной Республики Арцах".

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Автор: Алвард Григорян

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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