Азербайджан и Армения обменялись обвинениями в обстрелах

11 ноября 2022, 11:00

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Позиции азербайджанских военных были обстреляны ночью на границе с Арменией и в зоне карабахского конфликта, сообщило Минобороны Азербайджана. Армения в свою очередь заявила об обстрелах со стороны Азербайджана, Нагорный Карабах отверг обвинения азербайджанской стороны.

Как писал "Кавказский узел", 7 ноября Кремль отреагировал на серию взаимных обвинений Баку и Еревана в обстрелах на границе, напомнив, что лидеры Азербайджана и Армении на встрече с Владимиром Путиным 31 октября договорились решать проблемы мирными способами. Однако и после этого стороны продолжили обмениваться обвинениями в обстрелах на границе. Так, 10 ноября Минобороны Армении обвинило Азербайджан в ранении военнослужащего. Военное ведомство Азербайджана отвергло обвинение.

31 октября президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян по итогам встречи с Владимиром Путиным в Сочи подтвердили признание территориальной целостности Армении и Азербайджана и договорились продолжать подготовку к подписанию мирного договора. В частности, стороны договорились "воздерживаться от применения силы или угрозы ее применения".

Подразделения вооруженных сил Армении с 23.30 мск до 23.50 мск с перерывами подвергали обстрелу из разнокалиберного стрелкового оружия позиции азербайджанской армии около населенного пункта Бязирхана Кельбаджарского района, сообщило сегодня Минобороны Азербайджана.

"Кроме того, 11 ноября в 01:45 (00.45 мск. – Прим. "Кавказского узла") члены незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы, подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии в Ходжавендском направлении", - говорится в сообщении, размещенном на русскоязычной версии сайта министерства. Подразделениями азербайджанской армии были приняты "адекватные ответные меры", отмечается в публикациях.

Российские миротворцы с ноября 2020 года размещены на территориях, оставшихся под контролем властей Нагорного Карабаха после 44-дневной войны. На "Кавказском узле" опубликована карта размещения миротворцев, введенных в Нагорный Карабах после завершения боев.

Минобороны Армении, по состоянию на 10.55 мск, не прокомментировало на своем сайте обвинение азербайджанской стороны, но в свою очередь обвинило Азербайджан в обстрелах на границе.

Согласно сообщению, в ночь на 11 ноября армянские позиции на восточном участке границы были обстреляны из стрелкового оружия разного калибра. С армянской стороны жертв нет, по состоянию на 8 мск ситуация "относительно стабильная", говорится в сообщении, которое перевела на русский язык корреспондент "Кавказского узла" Армине Мартиросян.

На заявление Минобороны Азербайджана отреагировало сегодня на своем сайте Минобороны Нагорного Карабаха. "Сообщение Министерства обороны Азербайджана о том, что подразделения Армии обороны в ночь с 10 на 11 ноября открыли огонь по азербайджанским позициям […] является очередной дезинформацией", - говорится в сообщении, переведенном на русский язык "Кавказским узлом".

Армия обороны - официальное название вооружённых сил Нагорного Карабаха. В ее состав входят мотопехотные, танковые, артиллерийские части и подразделения и силы противовоздушной обороны, говорится в справке "Кавказского узла" "Армия обороны Народного Карабаха".

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