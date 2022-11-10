Армения обвинила Азербайджан в ранении военного

10 ноября 2022, 14:20

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Армянский военнослужащий ранен в результате обстрела со стороны Азербайджана, заявило сегодня Минобороны Армении. Азербайджанское оборонное ведомство назвало эту информацию ложью.

Как сообщал "Кавказский узел", стороны регулярно обмениваются обвинениями в обстрелах. 9 ноября Азербайджан заявил об обстрелах приграничных позиций армянскими военными. Военное ведомство Армении назвало это сообщение дезинформацией и заявило, что азербайджанские военные обстреляли позиции армянских военнослужащих в восточной части границы.

Сегодня Минобороны Армении заявило, что "в результате выстрела со стороны противника получил огнестрельное ранение военнослужащий воинской части". Инцидент произошел в 10:30 по местному времени (09:30 мск) на боевой позиции, расположенной в восточной части армяно-азербайджанской границы, сообщило ведомство на своем сайте.

"Состояние здоровья раненного военнослужащего оценивается как крайне тяжелое", - сказано в сообщении.

Минобороны Азербайджана опровергло информацию о ранении армянского военнослужащего на границе, заявив, что азербайджанские солдаты не открывали огонь в указанном направлении. "Сообщение о том, что якобы 10 ноября в 10.30 подразделения азербайджанской армии открыли огонь и в результате этого был ранен военнослужащий вооруженных сил Армении, является ложью", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства, которое перевел корреспондент "Кавказского узла".

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.