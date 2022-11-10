10 ноября 2022, 14:20

Армения обвинила Азербайджан в ранении военного

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Армянский военнослужащий ранен в результате обстрела со стороны Азербайджана, заявило сегодня Минобороны Армении. Азербайджанское оборонное ведомство назвало эту информацию ложью.

Как сообщал "Кавказский узел", стороны регулярно обмениваются обвинениями в обстрелах. 9 ноября Азербайджан заявил об обстрелах приграничных позиций армянскими военными. Военное ведомство Армении назвало это сообщение дезинформацией и заявило, что азербайджанские военные обстреляли позиции армянских военнослужащих в восточной части границы.

Сегодня Минобороны Армении заявило, что "в результате выстрела со стороны противника получил огнестрельное ранение военнослужащий воинской части". Инцидент произошел в 10:30 по местному времени (09:30 мск) на боевой позиции, расположенной в восточной части армяно-азербайджанской границы, сообщило ведомство на своем сайте.

"Состояние здоровья раненного военнослужащего оценивается как крайне тяжелое", - сказано в сообщении.

Минобороны Азербайджана опровергло информацию о ранении армянского военнослужащего на границе, заявив, что азербайджанские солдаты не открывали огонь в указанном направлении. "Сообщение о том, что якобы 10 ноября в 10.30 подразделения азербайджанской армии открыли огонь и в результате этого был ранен военнослужащий вооруженных сил Армении, является ложью", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства, которое перевел корреспондент "Кавказского узла".

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Примечание:

"Армения предложила создать демилитаризованную зону вокруг Нагорного Карабаха", "Обмен обвинениями подчеркнул напряжение в отношениях Тегерана и Баку", "Участники акции в Ереване обвинили Москву в сдаче Нагорного Карабаха".

Автор: Фаик Меджид источник: корреспондент "Кавказского узла"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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