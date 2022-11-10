Обмен обвинениями подчеркнул напряжение в отношениях Тегерана и Баку

10 ноября 2022, 02:50

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Обвинения Ираном граждан Азербайджана в подготовке теракта в Ширазе, последовавшие за заявлением о создании в Азербайджане вооруженного формирования под контролем Ирана, стали элементом информационной войны и свидетельством ухудшения отношений между двумя странами на фоне передела влияния в регионе, указали опрошенные "Кавказским узлом" азербайджанские аналитики.

Как писал "Кавказский узел", теракт в Ширазе, в результате которого погибли 15 человек, был проведен ячейкой террористической организации "Исламское государство"* под руководством гражданина Азербайджана, заявило министерство разведки Ирана.

Служба государственной безопасности Азербайджана 1 ноября заявила о причастности активистов Движения "Мусульманское единство" к незаконному вооруженному формированию, созданному под контролем иранских спецслужб. Представитель движения отверг это обвинение.

Обвинение гражданина Азербайджана в теракте на территории Ирана является политическим шагом, так как невероятно, чтобы иностранец смог совершить теракт на жестко охраняемой территории Ирана, указал политолог, журналист Ниджат Исмаилов. По его мнению, заявление официального Ирана направлено на отвлечение внимания революционных масс в стране от внутренних проблем на внешнего врага. "Теракт в мечети оказался на пользу муллократического режима, который воспользовался событием для частичной консолидации общества против внешней угрозы. Часть протестующих поддержала власть. В политике не бывает случайностей, если спросить, кому это выгодно, можно прийти к выводу об интересе Тегерана, поэтому в азербайджанский след я не верю, это был дипломатический ответ Азербайджану на арест в нашей стране 1 ноября группы террористов, оснащенных Ираном", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла"

Бывший офицер КГБ Азербайджана, директор Исследовательского центра "Восток-Запад" Арастун Оруджлу усомнился в достоверности утверждения Ирана об азербайджанском участии во взрыве в мечети, и тем более - руководстве операцией гражданином Азербайджана. "Как можно организовать теракт в Иране без участия граждан этой страны? В заявлении указаны граждане Азербайджана, Афганистана и Таджикистана. Сомнение вызывает то, что Иран вначале обвинил в теракте Израиль, потом США. Это указывает на то, что Тегеран фактически спекулирует и возможно, теракт организован одной из группировок в иранской власти. Власть в Иране неоднородна и содержит различные группы. Возможно, разноречивость заявлений также указывает на существование раскола во власти и существовании различных групп", - сказал Оруджлу корреспонденту "Кавказского узла".

30 октября председатель Меджлиса (парламента) Ирана Мохаммад Багер Галибаф обвинил Израиль в организации теракта в Ширазе. 28 октября временно исполняющий обязанности имама пятничных молитв в Тегеране заявил, что в организации нападения на мавзолей виновны США, и пообещал, что исламская республика отомстит Вашингтону за кровопролитие, сообщило 7 ноября ТАСС.

С ними согласился и руководитель департамента конфликтологии и миграции Института мира и демократии Азербайджана, кандидат исторических наук, конфликтолог Ариф Юнус. "За последние 15 лет около 2200-2500 граждан Азербайджана отправились вначале в Афганистан и Пакистан, потом в Ирак и Сирию для участия в войнах. Из них около 1700 направились в Сирию и Ирак, и только 22 проследовали туда через территорию Ирана. В Иране все мечети находятся под контролем спецслужб. Есть видеокамеры, стукачи. Границы Ирана также контролируются. Поэтому граждане Азербайджана едут в другие страны для участия в войнах через территорию Турции. На территории Ирана могут быть граждане Азербайджана - противники ИГ*, а не сторонники", - сказал он.

Аналитики указали на преследование властями Азербайджана сторонников ИГ*

"На протяжении многих лет Азербайджан решительно и беспощадно боролся и продолжает бороться с преступной деятельностью ИГ и других радикальных религиозно-террористических группировок, не позволяя им действовать на своей территории", - прокомментировал 8 ноября обвинения Ирана в причастности Азербайджана к теракту в Ширазе обозреватель haqqin.az Фарид Исаев.

Утверждение Ирана о поддержке Азербайджаном ИГ* неправдоподобно, власти страны ведут борьбу с участниками террористических организаций, указал Оруджлу. "Я детально изучил участие азербайджанцев в рядах ИГ*, в войнах в Сирии. Это 900-1200 человек. Потом эту же цифру назвал тогдашний председатель Госслужбы безопасности Азербайджана Мадат Гулиев. Борьба с такими людьми велась, многие арестованы", - подчеркнул он.

Бывшие бойцы ИГ*, воевавшие в Сирии и Ираке, осуждены и отбывают наказание в азербайджанских тюрьмах, напомнил Ниджат Исмаилов. В ответ в 2013-14 годах руководство ИГ* угрожало Азербайджану обещанием мести.

Азербайджан ведет борьбу с любыми религиозными экстремистскими организациями, включая ИГ*, особенно в период правления Ильхама Алиева, добавил Ариф Юнус.

В Азербайджане регулярно арестовывают граждан страны, заподозренных в причастности к терроризму. Так, в октябре 2019 года в Азербайджан из Пакистана был экстрадирован Бахрам Гюльалиев, известный под именем Абу Ибрагим Дагестани. По данным Службы государственной безопасности Азербайджана, он занимался изготовлением взрывных устройств и обучал этому других боевиков в Афганистане, а также занимался вербовкой граждан Азербайджана. В сентябре 2020 года суд в Баку признал Бахрама Гюльалиева виновным в обучении боевиков изготовлению бомб. Вместе с ним были арестованы еще трое обвиняемых в причастности к "Исламскому государству"*. В августе 2021 года суд в Баку оставил в силе приговор гражданам Азербайджана, признанным ранее виновными в пособничестве ИГ* и осужденным на сроки от двух с половиной до восьми лет лишения свободы.

Отношения Ирана и Азербайджана ухудшаются на фоне изменения геополитической ситуации

Азербайджано-иранские отношения "прогрессирующе холодные", стороны перешли к взаимным обвинениям и военным учениям на границе, указал Исмаилов. Он считает причиной этого намерение Баку открыть Зангезурский коридор, который если появится на территории Армении, отрежет эту страну от Ирана. Угрозой Ирану являются находящиеся на юге арабские страны и талибанский Афганистан, также Азербайджан и Турция. Поэтому иранцы делают все, чтобы для них не закрылся выход в Черное море через Армению. "Иран делает все, чтобы Зангезур не стал полем деятельности Азербайджана. Тегеран даже не считает Зангезур армянским, называя все южнокавказские страны историческим Ираном. В этом заключается корень нынешнего положения между Ираном и Азербайджаном, - подчеркнул Исмаилов.

В октябре Сухопутные войска Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) проводили масштабные учения на северо-западе Ирана близ границы с Азербайджаном, в учениях были задействованы танки, артиллерийские орудия, ракетные установки. Командующий сухопутными войсками КСИР бригадный генерал Мохаммад Пакпур заявил, что "учения несут мир и дружбу соседним странам", а для противников Ирана - это объявление "о готовности сухопутных войск КСИР вместе с другими вооруженными силами защищать границы страны и решительно реагировать на любую угрозу". Бывший министр иностранных дел Азербайджана Тофиг Зульфугаров счел учения попыткой надавить на Баку в связи с проектом Зангезурского коридора. 2 ноября учения на границе с Ираном начало Минобороны Азербайджана, объявив их плановыми.

Отношения между Азербайджаном и Ираном "внешне очень напряженные", согласился Оруджлу, назвав учения у границы Азербайджана "новым элементом вражды". Он связал это с ослаблением влияния России на Кавказе. По его мнению, ситуация будет развиваться, так как Россия с учетом военной операции на Украине не может концентрироваться на Кавказе и не хочет входа Турции (члена НАТО) на Кавказ. "200 лет назад для того, чтобы остановить продвижение Османской Турции на Кавказ, Москва пригласила в регион Персию. История, идущая по спирали, продолжается. Не исключено, что осложнение отношений Ирана с Азербайджаном будет продолжаться, это зависит от отношений Ирана с арабскими странами, реакции Турции на действия Ирана и влияния Ирана внутри Азербайджана. Без влияния внутри страны Тегерану трудно вмешиваться в дела Азербайджана, я убежден, что Тегеран создал в Азербайджане огромную сеть агентов. Значит, процесс будет продолжаться", - добавил он.

Последние события счел следствием враждебности Ирана с Израилем и США Ариф Юнус. По его словам, хорошие отношения Азербайджана с этими странами раздражают Тегеран, который направляет Баку месседж о недопустимости таких связей в регионе. Иран предпочитает развитие азербайджано-российских отношений, отметил Юнус. "Для Ирана важен не столько сам Азербайджан, хотя в северном Иране в большинстве живут азербайджанцы, а усиление роли США и Израиля в регионе, с их влиянием на Баку. Происходящее - это информационная война как ответ на усиление и активизацию США в карабахском вопросе. Иран болезненно это воспринимает также как крайне болезненно встречал участие США и Израиля в модернизации азербайджанской армии", - сказал он.

Юнус также связал развитие отношений с Ираном с событиями на Украине и активизацией Запада в помощи Киеву Иран стремится компенсировать это усилением контактов с Арменией и активизацией в информационной сфере, добавил А.Юнус.

21 октября Исламская Республика Иран открыла генеральное консульство в городе Капан Сюникской области Армении. Этим Иран сигнализирует Азербайджану, что не стоит пытаться изменить границы в регионе, подчеркнули армянские политологи.

"Кавказский узел" публикует на тематических страницах "Дорога домой: на Кавказ после ИГ*", "Сирия в огне" и "Кавказ под прицелом халифата" материалы о влиянии войны на Ближнем Востоке на регионы Кавказа. В разделе "Справочник" также размещена справка "Выходцы с Кавказа в рядах ИГИЛ"*.

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* "Исламское государство" (ИГ, ранее - ИГИЛ) признано террористической организацией и запрещено в России решением суда.

** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.