Уроженец Азербайджана осужден на 19 лет за причастность к боевикам

05 сентября 2020, 19:31

Суд в Баку признал экстрадированного из Пакистана Бахрама Гюльалиева виновным в обучении афганских боевиков изготовлению бомб.

Как писал "Кавказский узел", в октябре 2019 года в Азербайджан из Пакистана был экстрадирован Бахрам Гюльалиев, известный под именем Абу Ибрагим Дагестани. По данным Службы государственной безопасности Азербайджана, он занимался изготовлением взрывных устройств и обучал этому других боевиков в Афганистане, а также занимался вербовкой граждан Азербайджана. Вместе с ним были арестованы еще трое трое обвиняемых в причастности к "Исламскому государству"*.

Бакинский суд по тяжким преступлениям приговорил Гюльалиева к 19 годам заключения, со ссылкой на СГБ сообщило сегодня АПА.

Многие боевики ИГ*, в том числе уроженцы Азербайджана, после разгрома группировки боевиков в Сирии и Ираке перебрались в Афганистан, но поток завербованных боевиками добровольцев из самого Азербайджана уже иссяк, констатировали ранее опрошенные "Кавказским узлом" востоковеды.

В разделе "Справочник" "Кавказского узла" содержится справка "Выходцы с Кавказа в рядах ИГИЛ"*.

* - организация признана в России террористической и запрещена судом.