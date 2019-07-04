Востоковеды сочли ничтожной угрозу исламского экстремизма в Азербайджане

04 июля 2019, 18:48

Азербайджанские боевики, записавшие присягу лидеру ИГ*, крайне малочисленны и не имеют влияния на верующих внутри страны, а власти Азербайджана держат все религиозные группы под контролем. Соотношение шиитов и суннитов в Азербайджане активно меняется, но предпосылок для противостояния между ними нет, считают опрошенные "Кавказским узлом" востоковеды.

Как сообщал "Кавказский узел", запрещенная в России судом террористическая организация "Исламское государство"* опубликовала видеоприсягу азербайджанских боевиков лидеру группировки. Эта запись стала первым видео ИГ* из Азербайджана.

На видеозаписи продолжительностью 39 секунд видны трое мужчин, чьи лица закрыты черной материей. На фоне за их спинами - символика террористической организации, в руках у каждого из мужчин автомат. Мужчины произносят текст присяги, произнося имя лидера ИГ* Абу Бакра аль-Багдади.

Для участия в боевых действиях на стороне ИГ* из Азербайджана на Ближний Восток отправились около 900 человек, сообщил глава Центра исследований безопасности, бывший сотрудник министерства национальной безопасности Азербайджана, полковник-лейтенант в отставке Ильхам Исмаил.

«Это произошло, когда ИГИЛ* только появился. Подавляющее большинство [уехавших] были представителями радикальных течений салафитского толка. Только два-три десятка человек пошли воевать на стороне шиитских группировок, сражающихся на стороне правительственных войск Башара Асада, и половина из них погибли в первых же боях», - сказал Исмаил корреспонденту «Кавказского узла».

Эксперт уверен, что численность выходцев из Азербайджана в рядах ИГ* на сегодняшний день крайне мала. «Из 900 человек примерно 400 погибли. Около 300 человек, в основном женщины и дети, остались в Сирии и Ираке - азербайджанская дипломатия не проявляет особых усилий для их возвращения, да и родные большинства из них не горят желанием вернуть их. Примерно полсотни бывших боевиков ИГИЛ* были возвращены и осуждены в Азербайджане, после этого другие предпочли не возвращаться. Некоторые затерялись в других странах, к примеру в Турции. В составе радикальных вооруженных групп остаются не более 50-100 человек», - объяснил Исмаил.

По его информации, многие боевики ИГ*, в том числе рекруты из Азербайджана, после разгрома группировки в Сирии и Ираке перебрались в Афганистан. «Сначала они собирались войти в альянс с "Талибаном"**, однако талибы отвергли их и оттеснили к границам с республиками Центральной Азии. Видео о присяге азербайджанцев Багдади с большой долей вероятности снято там же. Никакой серьезной силы эти группы уже не представляют. Эти видео, скорее всего, [созданы] для демонстрации спонсорам терроризма своей готовности выполнять их заказы за финансовое вознаграждение, иначе это не назовешь. Ибо они присягают лидеру – Багдади, который непонятно где находится, и вообще остается ли в живых», - сказал Исмаил.

В конце января 2018 года замглавы Госкомитета Азербайджана по работе с религиозными структурами назвал число граждан страны, погибших во время боев в Сирии и Ираке. Чиновник уточнил, что власти имеют информацию о нахождении в Сирии и Ираке более 300 азербайджанских детей и женщин, "также подвергшихся влиянию радикальных группировок".





В последние годы отток граждан Азербайджана в международные террористические группы прекратился, отметил аналитик. «Во-первых, многие узнали о зверствах ИГ* и стало ясно, что их «идеи» человеконенавистинические . Во-вторых, государство и силовые структуры усилили борьбу против радикальных групп внутри страны. В-третьих, была взята под контроль турецко-сирийская граница. Наконец, поражения ИГ* и бессмысленная гибель его боевиков отрезвили многих», - сказал он.

Внутри Азербайджана основы радикального ислама сейчас сильно подорваны. «Конечно, о полном устранении этой угрозы говорить нельзя, потому что всегда могут оставаться люди, придерживающиеся радикальных взглядов. Не обязательно это идеи ИГИЛ*, могут быть сторонники других течений. Однако на сегодняшний день можно считать, что государство взяло под контроль ситуацию», - заключил Ильхам Исмаил.

Эксперты оценили вероятность преследования религиозных общин

Появление видео с азербайджанцами, присягнувшими ИГИЛ*, привлечет усиленное внимание госструктур к религиозным общинам, хотя открытого давления на прихожан салафитских мечетей ждать не стоит, полагает обозреватель информагентства Turan по религиозным вопросам Тофиг Тюркель.

«Те мечети, куда наряду с обычными верующими приходили радикально настроенные люди, уже закрыты. Так, в Баку уже более 12 лет бездействует мечеть «Абу-Бекра», несколько лет назад была закрыта мечеть «Ашурбека» в Старом городе. Сейчас представители салафизма в основном посещают мечети в бакинском поселке Гара-Чухур и мечеть в Ясамальском районе Баку. Каких-либо инцидентов там не происходит, думаю, что госорганы контролируют ситуацию в этих мечетях. Просто так, для «профилактики», оказывать давление на общины этих мечетей не станут», - сказал Тюркель корреспонденту «Кавказского узла».

В последние годы власти Азербайджана проводят дифференцированную политику в отношении религиозного сектора, отметил он. "Они стараются добиться лояльности умеренных верующих, оказывая финансовую помощь общинам. В то же время проводятся жесткая политика в отношении неугодных общин, стремящихся действовать независимо от государства и занимающихся также общественной деятельностью. Не думаю, что к общинам указанных салафитских мечетей будут применены жесткие методы: к ним могут прибегнуть только если будет какие-то реальные предпосылки, какие-то достоверные данные о деятельности эмиссаров международных групп", - заключил он.

Азербайджанские власти усиливают давление на верующих независимо от религиозных направлений, считает глава Союза «За свободу политзаключенных» Эльшан Гасанов.

«Властям безразличны религиозные предпочтения верующих, для них важно, чтобы верующие были послушными. Если они имеют гражданскую позицию и заявляют о своих правах, то их немедленно «нейтрализуют» - сажают по сфабрикованным обвинениям. В преддверии конкурса «Евровидение» в Баку в 2012 году были арестованы несколько групп верующих, как шиитов, так и салафитов. В последние годы больше давление оказывается на шиитские общественные объединения, поскольку их влияние сильно. Так, в 2015-2016 годах. было разгромлено движение «Мусульманское единство». После покушения на главу Гянджи в 2018 году были проведены массовые аресты среди шиитов в этом городе», - сказал Гасанов корреспонденту «Кавказского узла».

В ноябре 2015 года в ходе спецоперации в Нардаране погибли двое силовиков и пятеро местных жителей. После этого прошли массовые аресты сторонников "Мусульманского единства". 25 января 2017 года суд приговорил лидера движения Талеха Багирзаде и десятки его сторонников к длительным срокам заключения. 16 марта 2019 года Гасымов и еще несколько осужденных были помилованы президентом Азербайджана. "Кавказский узел" проследил историю конфликта, отмеченного протестами, арестами и кровавыми столкновениям, в статье "Нардаран", опубликованной в разделе "Справочник".

Глава Комитета против пыток и репрессий Огтай Гюльалыев разделяет эту точку зрения. «Власти очень жестко контролируют религиозную сферу. Верующие очень быстро мобилизуются, у них сильны принципы общинного товарищества и это настораживает режим. Власти периодически проводят репрессии в религиозном секторе, «обезвреживая» лидеров, и давление на религиозные группы может быть всегда, как с поводом, так и без повода», - сказал Гюльалыев корреспонденту «Кавказского узла».

Власти временами намеренно нагнетают обстановку, оправдывая нарушения прав человека в Азербайджане угрозой радикального ислама, считает исполнительный директор Института свободы и безопасности репортеров (ИСБР) Эмин Гусейнов.

«Очень часто власти намеренно через агитпроп рисуют картину возможного экспорта "зеленой революции" из Ирана. Это делается для демонстрации Западу: если мы не будем жестко управлять, альтернативой нынешнему режиму будут проиранские клерикалы. Эта карта, к примеру, была разыграна в прошлом году после покушения на главу Гянджи: это покушение вызвало в социальных сетях обсуждения о произволе руководителя города, и власти, как бы «поменяв тему», запустили версию о совершении преступления «шиитским радикалом» для дестабилизации ситуации и создания шариатского режима», - сказал Гусейнов корреспонденту «Кавказского узла».

Задержание подозреваемого в покушении на главу администрации Гянджи Эльмара Велиева в июле 2018 года спровоцировало массовые протесты, участники которых выразили недовольство работой самого Велиева. При разгоне митинга погибли два офицера полиции. Сам Велиев вскоре был освобожден от занимаемой должности. По данным Центра защиты политзаключенных, перед судом предстали шесть групп арестованных численностью 51 человек. К 30 марта были осуждены две группы численностью 14 человек. 22 апреля члены семей арестованных активистов провели в Гяндже акцию с требованием их освобождения.

Востоковеды рассказали о суннизации Азербайджана

Соотношение шиитов и суннитов в Азербайджане в последние десятилетия активно менялось в пользу последних: если до 1990 годов мусульмане шиитского толка явно преобладали, то после развала СССР в стране начался активный процесс суннизации исламского населения, рассказал корреспонденту «Кавказского узла» старший научный сотрудник Центра изучения проблем Кавказа МГИМО Ахмет Ярлыкапов.

По словам ученого, сейчас уже «нельзя смело утверждать, что сегодня в Азербайджане преобладают шииты». «После развала СССР в Азербайджан стали уезжать беженцы-чеченцы, которые стали проповедовать суннитский ислам. Подсчитать процентное отношение суннитов и шиитов в Азербайджане сейчас нельзя, такие данные никто не даст», - сказал он.

Присягнуть ИГ* могли только азербайджанцы-сунниты, присутствие среди них шиитов исключено, уверен востоковед. «ИГ* – это полностью суннитский проект, и шииты никак не могут оказаться в его рядах, присягнуть организации. Мы наблюдаем, что по всему миру активизируются противоречия между суннитами и шиитами, такая тенденция есть, однако пока что полей деятельности хватает и тем, и другим, и об открытом противостоянии говорить пока не стоит. Аналогичная ситуация и в Азербайджане: признаков, что противостояние по линии радикальных группировок шиитов и суннитов затронет страну, пока нет», - сказал Ярлыкапов корреспонденту "Кавказского узла".

Старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Михаил Рощин подтвердил, что шииты не могли присягнуть ИГ* ни при каких обстоятельствах. Возникновения в ближайшем будущем конфликта между суннитами и шиитами в Азербайджане он также не ожидает.

«Большинство мусульман Азербайджана – это шииты, как и главный муфтий страны. В культурном и историческом плане Азербайджан – это часть Ирана, захваченная когда-то Российской Империей, а Иран исповедует ислам шиитского толка. Однако в Азербайджане много суннитов, часть из которых представляют салафитское течение, достаточно радикальное. В том, что эти люди принесли присягу ИГ*, нет ничего удивительного, исламские радикалы отличаются активностью», - заявил Рощин корреспонденту «Кавказского узла».

Опубликованная видеоприсяга не заслуживает серьезного внимания, считает старший научный сотрудник института востоковедения РАН, политолог Руслан Курбанов.

«Я не считаю, что это событие представляет серьезную угрозу для безопасности Азербайджана, потому что спецслужбы страны очень тесно сотрудничают с Россией и Турцией и быстро нейтрализуют угрозы, как со стороны суннитских, так и со стороны шиитских группировок. Я не считаю, что это событие приведет к размежеванию суннитских и шиитских общин страны и к конфликту между ними. Мне кажется, большинство населения Азербайджана даже не успеет прочитать новость – власти уже решат эту проблему», - сказал Курбанов «Кавказскому узлу».

* "Исламское государство" (ИГ, ранее - ИГИЛ) признано террористической организацией и запрещено в России решением суда.

** "Талибан" - движение признано террористической организацией и запрещено в России решением суда.