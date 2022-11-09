Армения ответила на обвинения Азербайджана в обстрелах

09 ноября 2022, 09:51

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Азербайджанские военные обстреляли позиции армянских военнослужащих в восточной части границы, заявило Минобороны Армении.

Как сообщал "Кавказский узел", сегодня Азербайджан заявил об обстрелах приграничных позиций. По данным азербайджанского оборонного ведомства, подразделения Вооруженных сил Армении с 17.40 мск 8 ноября до 01.20 мск 9 ноября обстреливали из стрелкового оружия различного калибра позиции военных около нескольких населенных пунктов.

Военное ведомство Армении назвало сообщение оборонного ведомства Азербайджана дезинформацией. "Информация о том, что якобы подразделения [Армии обороны Нагорного Карабаха] в ночь с 8 на 9 ноября открыли огонь по азербайджанским позициям на территориях Мартунинского района Арцаха (Нагорного Карабаха) не соответствует действительности. Это очередная дезинформация", - заявило Минобороны, ссылаясь на Армию обороны Нагорного Карабаха.

При этом оно утверждает, что обстрелы вели сегодня ночью военные Азербайджана по армянским позициям, расположенным в восточной части границы. Азрбайджанские военные использовали стрелковое оружие разного калибра, сказано в сообщении оборонного ведомства Армении, которое перевела корреспондент "Кавказского узла".

"С армянской стороны потерь нет", - говорится в сообщении Минобороны.

Ранее, 7 ноября, Минобороны Армении сообщило, что азербайджанские военные ночью обстреляли армейские позиции на границе. Стрельба была ответом на обстрел со стороны Армении, возразило Минобороны Азербайджана. В тот же день Кремль отреагировал на серию взаимных обвинений Баку и Еревана. Лидеры Азербайджана и Армении на встрече с Владимиром Путиным 31 октября договорились решать проблемы мирными способами, напомнил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Напомним, 31 октября президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян по итогам встречи с Владимиром Путиным в Сочи подтвердили признание территориальной целостности Армении и Азербайджана и договорились продолжать подготовку к подписанию мирного договора. В частности, стороны договорились "воздерживаться от применения силы или угрозы ее применения".

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