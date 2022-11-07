Кремль отреагировал на взаимные обвинения Баку и Еревана в обстрелах

07 ноября 2022, 14:48

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Лидеры Азербайджана и Армении на встрече с Владимиром Путиным договорились решать проблемы мирными способами, напомнил пресс-секретарь российского президента после серии заявлений об обстрелах на армяно-азербайджанской границе.

Как писал "Кавказский узел", сегодня Минобороны Армении сообщило, что азербайджанские военные ночью обстреляли армейские позиции на границе. Стрельба была ответом на обстрел со стороны Армении, возразило Минобороны Азербайджана.

4 ноября Минобороны Азербайджана также отвергло обвинение армянской стороны в обстреле приграничных позиций. Ранее в тот же день Минобороны Азербайджана заявило, что ночью армянские военные в течение пяти часов обстреливали позиции в Кельбаджарском районе. Минобороны Армении назвало эту информацию не соответствующей действительности.

Москва призывает Армению и Азербайджан воздерживаться от действий, способных привести к большей напряженности в их отношениях, заявил сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя по просьбе журналистов сообщения о новых перестрелках на границе этих стран.

"Мы по-прежнему призываем обе стороны воздерживаться от действий и шагов, которые могут вести к нагнетанию напряженности на линии соприкосновения сторон", - приводит слова Пескова "Интерфакс".

Песков напомнил, что "в принятом по итогам трехсторонней встречи в Сочи заявлении было зафиксировано намерение Азербайджана и Армении добиваться урегулирования исключительно мирными, политико-дипломатическими мерами и средствами", пишет агентство.

31 октября президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян по итогам встречи с Владимиром Путиным в Сочи подтвердили признание территориальной целостности Армении и Азербайджана и договорились продолжать подготовку к подписанию мирного договора. В частности, стороны договорились "воздерживаться от применения силы или угрозы ее применения".

Кроме того, участники встречи подчеркнули важность запуска "трехсторонних межпарламентских контактов". 4 ноября стало известно, что спикер армянского парламента Ален Симонян дал согласие на предложение российского коллеги Вячеслава Володина провести трехсторонние межпарламентские переговоры с Баку. В Совете Федерации России планируется обсуждение создания переговорной группы, отметил источник.

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