Минобороны Азербайджана отвергло обвинения в обстреле армянских позиций

05 ноября 2022, 00:28

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Военное ведомство Азербайджана опровергло сообщение Минобороны Армении об обстреле армянских позиций на границе двух стран вечером 4 ноября.

Как информировал "Кавказский узел", вечером 4 ноября Минобороны Армении заявило, что азербайджанские военные открыли огонь по армянским позициям на восточном участке границы.

Минобороны Азербайджана назвало ложным утверждение армянской стороны об обстреле позиций. Подразделения армии Азербайджана не открывали огонь на том направлении, которое указало в своем заявлении Минобороны Армении, говорится в сообщении ведомства, переведенном корреспондентом "Кавказского узла".

Ранее днем 4 ноября Минобороны Азербайджана заявило о ночных обстрелах Кельбаджарского района, отметив, что огонь велся в течение пяти часов из стрелкового оружия различного калибра. Вооруженные силы Армении минувшей ночью не обстреливали азербайджанские позиции, заявило в ответ Минобороны Армении.

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