Боевые позиции армянской армии. Кадр видео пресс-службы МО Армении https://mil.am/hy/news/8642

04 ноября 2022, 10:41

Армения опровергла заявление Азербайджана об обстрелах

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Вооруженные силы Армении минувшей ночью не обстреливали азербайджанские позиции, заявило армянское оборонное ведомство.

Как сообщал "Кавказский узел", Минобороны Азербайджана сегодня заявило о ночных обстрелах Кельбаджарского района. По данным ведомства, обстрелы велись со стороны Армении в течение пяти часов из стрелкового оружия различного калибра.

Минобороны Армении назвало заявление Азербайджана дезинформацией. "В ночь с 3 на 4 ноября подразделения вооруженных сил Республики Армения не открывали огонь по азербайджанским позициям, расположенным в восточной части армяно-азербайджанской границы", - сказано в сообщении, опубликованном на сайте армянского оборонного ведомства.

Напомним, в ночь на 13 сентября обострилась ситуация на границе Азербайджана и Армении. Вечером 14 сентября была достигнута договоренность о перемирии. Несмотря на договоренность, Азербайджан и Армения продолжают обмениваться обвинениями в обстрелах. Между тем в Брюсселе представители Армении и Азербайджана 3 ноября договорились ускорить подготовку к делимитации границы.

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Примечание:

"Вопрос Карабаха остался неучтенным по итогам встречи в Сочи", "ОБСЕ отправляет миссию на границу Армении и Азербайджана", "Армянские политологи назвали главную задачу европейской миссии наблюдателей".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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