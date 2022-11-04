Армения опровергла заявление Азербайджана об обстрелах

04 ноября 2022, 10:41

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Вооруженные силы Армении минувшей ночью не обстреливали азербайджанские позиции, заявило армянское оборонное ведомство.

Как сообщал "Кавказский узел", Минобороны Азербайджана сегодня заявило о ночных обстрелах Кельбаджарского района. По данным ведомства, обстрелы велись со стороны Армении в течение пяти часов из стрелкового оружия различного калибра.

Минобороны Армении назвало заявление Азербайджана дезинформацией. "В ночь с 3 на 4 ноября подразделения вооруженных сил Республики Армения не открывали огонь по азербайджанским позициям, расположенным в восточной части армяно-азербайджанской границы", - сказано в сообщении, опубликованном на сайте армянского оборонного ведомства.

Напомним, в ночь на 13 сентября обострилась ситуация на границе Азербайджана и Армении. Вечером 14 сентября была достигнута договоренность о перемирии. Несмотря на договоренность, Азербайджан и Армения продолжают обмениваться обвинениями в обстрелах. Между тем в Брюсселе представители Армении и Азербайджана 3 ноября договорились ускорить подготовку к делимитации границы.

Скачай приложение "Кавказского узла" - работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.