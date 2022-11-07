Ереван и Баку обменялись обвинениями в обстрелах

07 ноября 2022, 09:10

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Азербайджанские военные обстреляли минувшей ночью позиции армянских солдат на границе, сообщило Минобороны Армении. Ответный огонь был открыт после обстрела со стороны Армении, заявило оборонное ведомство Азербайджана.

Как сообщал "Кавказский узел", несмотря на объявленное перемирие после сентябрьского обострения на границе, Армения и Азербайджан продолжают обмениваться обвинениями в обстрелах. Так, вечером 4 ноября Минобороны Армении заявило, что азербайджанские военные открыли огонь по армянским позициям на восточном участке границы. Военное ведомство Азербайджана опровергло эти сведения.

В ночь на 7 ноября азербайджанские военные открыли огонь из оружия различного калибра по позициям солдат Армении, расположенным на восточном направлении армяно-азербайджанской границы. Среди армянских военных погибших и раненых нет, сообщило сегодня Минобороны Армении.

"На 08.00 по местному времени [07.00 мск], ситуация на сравнительно стабильная", – сказано в сообщении министерства, направленном корреспонденту "Кавказского узла".

Азербайджанское оборонное ведомство также сегодня заявило, что военные Азербайджана подверглись обстрелам.

"6 ноября с 19.35 до 21.50 [18.35 мск – 20.50 мск] подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенного пункта Йухары Шорджа Басаркечярского района с перерывами подвергали обстрелу из разнокалиберного стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенных пунктов Моллабайрамлы и Бязирхана Кельбаджарского района", – сказано в сообщении на сайте Минобороны Азербайджана.

Азербайджанские военные открыли ответный огонь, добавило министерство.

Напомним, в ночь на 13 сентября обострилась ситуация на границе Азербайджана и Армении, Вечером 14 сентября стороны договорились о перемирии. По данным властей Армении, за время обострения были убиты или пропали без вести 207 человек, среди которых трое погибших мирных жителей. Минобороны Азербайджана заявило о гибели 79 военных и пограничников. Позднее в госпитале умер еще один азербайджанский военный.

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