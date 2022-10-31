Путин отметил сложности с согласованием позиций Алиева и Пашиняна

31 октября 2022, 23:17

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян по итогам встречи в Сочи с президентом России подтвердили признание территориальной целостности друг друга и договорились продолжать подготовку к подписанию мирного договора. Не все удалось согласовать и часть пунктов пришлось изъять из подготовленного ранее текста, сообщил сегодня Владимир Путин.

Как писал "Кавказский узел", отвода азербайджанских войск на позиции мая 2021 года потребовал премьер-министр Армении на встрече с президентом России перед трехсторонними переговорами. Урегулирование конфликта должно быть основано на предложенных Баку пяти принципах, заявил президент Азербайджана. Владимир Путин призвал стороны выполнить договоренности и завершить конфликт.

По итогам трех раундов переговоров с делегацией Армении и лично премьер-министром Николом Пашиняном, делегацией Азербайджана и лично с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и трехсторонней встречи, которая продолжалась более двух часов, создана очень хорошая атмосфера "для будущих возможных договорённостей по некоторым принципиальным вопросам", сообщил сегодня президент России Владимир Путин.

Итогом встречи стало совместное заявление, подчеркнул он. "Должен сказать откровенно, не всё удалось согласовать, некоторые вещи пришлось изъять из предварительно проработанного на уровне специалистов текста. Тем не менее я согласен с общей оценкой в том, что встреча была полезной, и это создаёт условия для дальнейших шагов в направлении урегулирования ситуации в целом", - приводятся слова Путина на сайте Кремля.

В трехстороннем заявлении, принятом по итогам встречи, говорится, что стороны "подтвердили приверженность неукоснительному соблюдению всех указанных договоренностей в интересах комплексной нормализации азербайджано-армянских отношений, обеспечения мира, стабильности, безопасности и устойчивого экономического развития Южного Кавказа" и "согласились приложить дополнительные усилия, направленные на безотлагательное решение остающихся задач, включая блок гуманитарных вопросов".

Также Азербайджан, Армения и Россия договорились "воздерживаться от применения силы или угрозы ее применения, обсуждать и решать все проблемные вопросы исключительно на основе взаимного признания суверенитета, территориальной целостности и нерушимости границ в соответствии с Уставом ООН и Алма-Атинской декларацией 1991 года", - указано в заявлении, опубликованном на сайте Кремля.

Стороны подчеркнули "важность активной подготовки к заключению мирного договора" между Арменией и Азербайджаном и заявили о намерении "продолжить поиск взаимоприемлемых развязок". "Российская Федерация будет оказывать этому всяческое содействие", - говорится в документе.

В заявлении также говорится, что стороны отметили "ключевой вклад российского миротворческого контингента в обеспечение безопасности в зоне его развертывания " и "востребованность его усилий по стабилизации обстановки в регионе".

Помимо этого Алиев, Пашинян и Путин подчеркнули "важность формирования позитивной атмосферы" для продолжения диалога "между представителями общественности, экспертных сообществ и религиозных лидеров" Армении и Азербайджана при российском содействии, "а также запуска трехсторонних межпарламентских контактов".

Алиев и Пашинян "приветствовали готовность Российской Федерации и впредь всемерно способствовать нормализации отношений" между Азербайджаном и Арменией, говорится в заключении заявления.

Армения хотела отразить в итоговом заявлении события, произошедшие в мае 2021 года и сентябре 2022 года (эскалация приграничного конфликта - Прим. "Кавказского узла") и внести пункт о статусе-кво по состоянию на 21 мая 2021 года. "После того как армянская сторона поняла, что ей не удается внести свои пункты в документ, она попыталась заблокировать принятие совместного заявления", сообщило сегодня азербайджанское издание Caliber.Az. со ссылкой на источники.

На сайте премьер-министра Армении и президента Азербайджана к 23.20 мск не содержится комментариев по итогам переговоров в Сочи.

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