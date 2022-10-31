Ильхам Алиев, Владимир Путин и Никол Пашинян (слева направо) проводят важную трехстороннюю встречу в Сочи. Фото: kremlin.ru

31 октября 2022, 20:28

Армения и Азербайджан обозначили позиции перед трехсторонними переговорами в Сочи

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Отвода азербайджанских войск на позиции мая 2021 года потребовал премьер-министр Армении на встрече с президентом России перед трехсторонними переговорами. Урегулирование конфликта должно быть основано на предложенных Баку пяти принципах, заявил президент Азербайджана. Владимир Путин призвал стороны выполнить договоренности и завершить конфликт.

Как писал "Кавказский узел", Никол Пашинян 28 октября выразил готовность на встрече с Ильхамом Алиевым и Владимиром Путиным в Сочи подтвердить, что Армения выбрала российский вариант урегулирования армяно-азербайджанских отношений. 

Премьер-министр Армении потребовал отвода азербайджанских войск

Для Армении приемлемы подходы по Нагорному Карабаху, которые предлагаются российским проектом установления межгосударственных отношений между Арменией и Азербайджаном, заявил сегодня на встрече с президентом России Владимиром Путиным премьер-министр Армении Никол Пашинян. "Для нас очень важен вопрос вывода азербайджанских войск из зоны ответственности российских миротворцев в Нагорном Карабахе, куда они вторглись в марте этого года. Для нас также очень важна четкая позиция РФ в этом вопросе (территориальной целостности Армении) с формулировкой о необходимости отвода азербайджанских войск на позиции по состоянию на 11 мая 2021 года", - привело его слова "Новости Армения".

Армения заинтересована в разблокировании региональных коммуникаций и готова "в любой момент пойти на конкретные решения" на основе трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года, указал Пашинян. "Коммуникации, которые проходят по территории Армении, должны находиться под полным контролем Армении и эксплуатироваться согласно законодательству Армении. Пограничная служба ФСБ России должна осуществлять контроль за исполнением вышеуказанных договоренностей", - привело его слова Aysor.Am.

Президент Азербайджана назвал карабахский конфликт исчерпанным

Карабахский конфликт был решён два года назад, заявил сегодня президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече в Сочи с президентом России Владимиром Путиным. "Карабахский конфликт – это уже история, он был решен два года назад, поэтому в этом контексте практически обсуждать нечего. А нормализация азербайджано-армянских отношений – это тот формат, который требует, конечно же, очень серьезных шагов", - процитировало Алиева агентство Report.

Президент Азербайджана напомнил про пять принципов урегулирования конфликта, представленных Баку. "Азербайджан относительно недавно выдвинул пять основных принципов, на которых должны быть нормализованы отношения между Азербайджаном и Арменией. Это фундаментальные принципы международного права, и думаю, что на этой основе можно достичь нормализации", - привело его слова агентство Turan.

Путин призвал завершить конфликт Армении и Азербайджана

Целью трехсторонних переговоров является выполнение всех договоренностей, заявил сегодня президент России Владимир Путин в ходе встречи с Ильхамом Алиевым.

"Цель этой встречи, как я её вижу, – обеспечить выполнение всех наших договорённостей, которые были достигнуты в 2020 и 2021 годах", - приводятся слова Путина на сайте Кремля.

На встрече с Пашиняном президент России указал на необходимость "завершать конфликт". Этот конфликт длится уже десятилетия, поэтому надо всё-таки когда-то его завершать, согласен с этим. Знаю, что у Вас есть политическая воля к этому, и мы всячески это поддерживаем. Мы с Вами должны, конечно, сейчас – а потом в трёхстороннем формате – найти ключевые моменты, которые позволят нам сдвинуться вперёд", - приводятся слова Путина в сообщении на сайте Кремля.

Путин подчеркнул, что хотел бы в формате трехсторонних переговоров обсудить "разблокировку транспортной инфраструктуры, создание новых маршрутов". "Все вопросы, связанные с развитием экономики, социальной сферы, – в конечном итоге это то, ради чего мы работаем, всё это планируется в интересах людей. Поэтому мы должны сегодня поговорить по всем этим вопросам, и очень надеюсь, что продвинемся", - заявил Путин. 

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Примечание:

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Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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