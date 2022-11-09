Азербайджан заявил об обстрелах приграничных позиций

09 ноября 2022, 09:19

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Позиции азербайджанских военных были обстреляны на границе с Арменией и в зоне карабахского конфликта, сообщило Минобороны Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", 7 ноября Минобороны Армении сообщило, что азербайджанские военные ночью обстреляли армейские позиции на границе. Стрельба была ответом на обстрел со стороны Армении, возразило Минобороны Азербайджана.

4 ноября Минобороны Азербайджана также отвергло обвинение армянской стороны в обстреле приграничных позиций. Ранее в тот же день Минобороны Азербайджана заявило, что ночью армянские военные в течение пяти часов обстреливали позиции в Кельбаджарском районе. Минобороны Армении назвало эту информацию не соответствующей действительности.

Подразделения Вооруженных сил Армении с 17.40 мск 8 ноября до 01.20 мск 9 ноября обстреливали из стрелкового оружия различного калибра позиции военных около населенных пунктов Моллабайрамлы, Йеллиджа, Зейлик, Загалы Кельбаджарского района и Агдам Товузского района, сообщила сегодня пресс-служба Минобороны Азербайджана.

"Кроме того, членами незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно дислоцированы российские миротворцы, были обстреляны позиции азербайджанской армии в направлении Ходжавендского района", - говорится в сообщении, размещенном на русскоязычной версии сайта министерства.

Армянское название Ходжавенда – Мартуни. Он остался под контролем властей Нагорного Карабаха после того, как 10 ноября 2020 года вступило в силу мирное соглашение, согласно которому Баку получил занятые во время 44-дневной войны территории. Какие это территории, можно посмотреть на карте, подготовленной "Кавказским узлом".

Азербайджанские военные приняли "адекватные ответные меры", отмечается в публикации. Министерства обороны Армении и Нагорного Карабаха, по состоянию на 09.15 мск, не прокомментировали на своих сайтах это заявление.

Отметим, что 7 ноября Кремль отреагировал на серию взаимных обвинений Баку и Еревана в обстрелах на границе. Лидеры Азербайджана и Армении на встрече с Владимиром Путиным 31 октября договорились решать проблемы мирными способами, напомнил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

31 октября президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян по итогам встречи с Владимиром Путиным в Сочи подтвердили признание территориальной целостности Армении и Азербайджана и договорились продолжать подготовку к подписанию мирного договора. В частности, стороны договорились "воздерживаться от применения силы или угрозы ее применения".

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