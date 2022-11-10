Участники акции в Ереване обвинили Москву в сдаче Нагорного Карабаха

10 ноября 2022, 00:53

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Армения не должна считать легитимным трехстороннее заявление от 9 ноября 2020 года, так как Россия и Азербайджан нарушили его условия, заявили сторонники оппозиционного движения Национально-демократический полюс на акции в Ереване. Силовики не позволили активистам с антироссийскими лозунгами приблизиться к зданию посольства России.

Как писал "Кавказский узел", члены Национально-демократического полюса на акции 28 октября заявили о необходимости выхода Армении из-под влияния России. 1 ноября они провели автопробег в знак солидарности с жителями Нагорного Карабаха, призвав ереванцев выйти на акцию протеста 9 ноября.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян по итогам встречи в Сочи с президентом России подтвердили признание территориальной целостности друг друга и договорились продолжать подготовку к подписанию мирного договора. Не все удалось согласовать, и часть пунктов пришлось изъять из подготовленного ранее текста, сообщил Владимир Путин. При этом в итоговом заявлении не было упоминаний о Нагорном Карабахе, отметили политологи в Баку и Ереване.

Сторонники оппозиционного движения Национально-демократический полюс (НДП) провели 9 ноября в Ереване митинг и факельное шествие в поддержку жителей Нагорного Карабаха. По оценке организаторов, в акции приняли участие свыше 700 человек, полиция заявила о почти 400 участниках акции, передал корреспондент «Кавказского узла».

Участники шествия к посольству России в Ереване зажгли на площади свободы факелы, очертив ими границы Армении и Нагорного Карабаха до 27 сентября 2020 года - дня начала 44-дневной осенней войны, по итогам которой Азербайджан получил контроль над значительной частью региона. Активисты развернули флаги Армении, Нагорного Карабаха, Франции, США и ЕС. В руках они несли транспаранты с антироссийскими лозунгами, требованием ввода в Нагорный Карабах международных миротворцев и призывом к воссоединению Нагорного Карабаха с Арменией.

10 ноября 2020 года вступило в силу мирное соглашение, согласно которому Баку получил занятые во время 44-дневной войны территории. Какие это территории, можно посмотреть на карте, подготовленной "Кавказским узлом".

Довоенные границы Армении и Нагорного Карабаха будут восстановлены, заявил в ходе митинга один из лидеров Национально-демократического полюса Ваге Гаспарян. Он напомнил, что Национально-демократический полюс не признает легитимность трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года, а реальными границами Армении считает границы Первой Республики, провозглашенной в мае 1918 года.

Представитель правления Национально-демократического полюса Артур Айвазян заявил, что трехстороннее заявление по итогам 44-дневной войны фактически стало капитуляцией Армении и сдачей Нагорного Карабаха. Он напомнил, что российские руководители открыто выступали за суверенитет Азербайджана над Нагорным Карабахом, и обвинил их в намерении восстановить Советский Союз. «Сегодня, терпя поражение в европейском пространстве, Россия стремится сохранить свое присутствие на Южном Кавказе, но это ей не удастся», - считает политик.

После митинга участники факельного шествия направились к посольству России, растянув транспарант со словом «Деоккупация». Безопасность акции обеспечивали усиленные наряды полиции.

В ходе шествия из динамиков, установленных на пикапе, организаторы перечисляли все недружественные по отношению к Армении действия России, говоря о продаже оружия Азербайджану и роли Москвы в подписании трехстороннего соглашения. Участники акции скандировали «Свободная независимая Армения».

Подойти к российской дипмиссии сторонникам оппозиционного движения не удалось, поскольку силовики выставили кордон в несколько рядов на перекрестке улиц Закяна и Григора Лусаворича, напротив здания посольства. Участники акции зачитали заявление и вернулись маршем на Площадь Свободы.

Осенняя война 2020 года и трехстороннее заявление по ее итогам следует считать составной частью российско-турецкого сговора против интересов Армении, говорится в декларации оппозиционного движения, распространенной после акции. Авторы заявления напомнили, что согласно русско-армянскому договору от 10 августа 1920 года, судьба Нагорного Карабаха «должна была быть определена в результате двусторонних переговоров».

Внезапный уход российских войск из Нагорного Карабаха ставит под угрозу безопасность местного населения, а гарантировать безопасность жителям региона может только размещением международных миротворческих сил под мандатом ООН, считают оппозиционеры

«Россия проявила предвзятость 9 ноября 2020 года, нарушив свои обязательства в рамках Минской группы, согласно которым страны-посредники не должны размещать своих миротворцев в Арцахе (Нагорном Карабахе). Россия, как и Азербайджан, нарушили положения трехстороннего заявления, касающиеся освобождения пленных и сохранения расположения войск сторон на момент подписания трехстороннего заявления. Так как юридический документ считается действительным только с условием соблюдения всех его положений, то данное заявление можно с полным правом считать недействительным», - говорится в заключении заявления.

Сторонники Национально-демократического полюса анонсировали новую акцию на 26 ноября, она начнется в Ереване в 16.00 по местному времени.

Властям Армении не следует заключать мирный договор с Азербайджаном ценой Нагорного Карабаха, заявили участники митинга и шествия, организованных в Ереване 5 ноября сторонниками движения «Сопротивление».

Целью акций, прошедших в Ереване 5 и 9 ноября, декларировалась поддержка населения Нагорного Карабаха, однако у политических сил, инициировавших эти две акции, диаметрально противоположные идеологии, обратил внимание политтехнолог Армен Бадалян.

«Парламентская оппозиция, в частности, блок «Айастан» и поддерживающие его силы, признают легитимность трехстороннего заявления, НДП – наоборот, это самое главное и основное различие. Есть отличие и во внешнеполитическом векторе: Национально-демократический полюс – политическая сила с ярко выраженной антироссийской линией, тогда как парламентская оппозиция настроена пророссийски», - пояснил он корреспонденту «Кавказского узла».

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