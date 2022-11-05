Участники митинга в Ереване поддержали жителей Нагорного Карабаха

05 ноября 2022, 19:00

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Властям Армении не следует заключать мирный договор с Азербайджаном ценой Нагорного Карабаха, заявили участники митинга и шествия оппозиции в Ереване.

Как писал "Кавказский узел", 31 октября президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян по итогам встречи с Владимиром Путиным в Сочи подтвердили признание территориальной целостности Армении и Азербайджана и договорились продолжать подготовку к подписанию мирного договора. При этом в итоговом общем заявлении стороны даже не упомянули Нагорный Карабах. Армения солидарна в Россией в том, что сейчас нет возможности определить статус Нагорного Карабаха таким образом, чтобы это устроило все стороны карабахского конфликта, пояснил Никол Пашинян решение не обсуждать этот вопрос в Сочи.

30 октября депутаты парламента Нагорного Карабаха поддержали участников митинга в Степанакерте, назвав неприемлемым вариант мирного договора Армении и Азербайджана на условиях присоединения Нагорного Карабаха к Азербайджану. Протестующие призвали власти Армении учесть право жителей Нагорного Карабаха на самоопределение. По данным полиции, в митинге приняло участие беспрецедентное число участников - более 45 тысяч человек.

Сегодня в Ереване на площади Франции состоялся митинг, организованный оппозиционным движением «Сопротивление» в поддержку права Нагорного Карабаха на самоопределение, передал корреспондент «Кавказского узла», посмотревший трансляцию с места акции в прямом эфире Yerkir.am.

Участники акции держали государственные флаги Армении и Нагорного Карабаха. Они скандировали: «Арцах! (самоназвание Нагорного Карабаха. – Прим. "Кавказского узла")», «Борьба"», «Единение, борьба, победа!» и «Никол – предатель!». В акции принял участие экс-президент Армении Роберт Кочарян. По оценке организаторов, митинг собрал несколько тысяч человек.

Митинг начался с молитвы «Отче наш», которую зачитал руководитель Тавушской епархии Армянской Апостольской церкви архиепископ Баграт Галстанян. "Арцах никогда не был и не будет в составе вражеского государства", - заявил он затем.

"Арцах, где покоятся останки наших детей, не может быть отдан в дар противнику. Нельзя верить в дружбу с турками (азербайджанцами. – Прим. "Кавказского узла"), которые расстреливают армянских солдат, попавших в плен", - заявила на митинге мать пропавшего без вести солдата-срочника Айка Меликяна Наира Меликян.

Депутат фракции «Айастан» Андраник Теванян заявил, что считает необходимым смену власти и представителя на переговорах с Азербайджаном. "Иначе мир будет считать, что армянское общество смирилось с условиями Азербайджана и Турции. Переговорщик должен кардинально отличаться, недопустимо, чтобы к власти пришел такой же лидер или лидер с реваншистскими целями - в обоих случаях получим войну", - сказал он на митинге.

В частности, по его словам, для ослабления напряжения необходимо открыть все коммуникации между Арменией и Азербайджаном. "Но недопустима коридорная логика при разблокировке коммуникаций. Делимитация же границ должна быть на основании советских границ", - заявил депутат.

Депутат фракции «Честь имею» Айк Мамиджанян высказал мнение, что адресатами митинга в Степанакерте были мировое сообщество и Армения. «Арцах сказал миру, что не допустит своей сдачи Азербайджану, а нам – в Армении – о необходимости поддержки намерений Арцаха», - отметил он в ходе митинга.

Нагорный Карабах не должен быть в составе Азербайджана, а сегодняшний митинг должен стать "единением армянского народа, солидарности в вопросе права на самоопределение Арцаха", заявил на митинге бывший вице-спикер парламента, депутат фракции «Айастан» Ишхан Сагателян. "Государственная система управления Арцаха заявила, что ни одна власть в Армении не имеет права подписывать какой-либо документ, который ограничит право Арцаха на самоопределение", - подчеркнул он.

После митинга сторонники оппозиционного движения провели шествие по центральным улицам города и напротив здания правительства на площади Республики сожгли импровизированный мирный договор с Азербайджаном. Они заявили, что мирный договор на условиях Азербайджана – "это капитуляция, а не мирный договор".

В соглашение по итогам трехсторонней встречи в Сочи не вошло упоминание о Нагорном Карабахе, поскольку власти Армении "уходят от проблематики Карабаха в интересах подписания мирного договора", предположил ранее первый зампред комитета российской Госдумы по делам СНГ Константин Затулин. "Она (Армения) фактически предоставляет армян Нагорного Карабаха самим себе, но при этом не устает подчеркивать, что выбор не за ней, а за Россией. Это новое в армянской политике до Пашиняна. Или, по крайней мере, Пашинян до 2020 года везде и всюду подчеркивал, что Нагорный Карабах – это Армения, а после 2020 года, на протяжении всего этого периода, он воспользовался случаем сбросить проблему Карабаха исключительно на российских миротворцев", - сказал Затулин "Кавказскому узлу".

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