"Новая газета" раскрыла подоплеку роста антироссийских настроений в Армении

21 октября 2022, 11:11

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Недовольство жителей Армении отсутствием военной помощи со стороны России в карабахском конфликте на фоне поставок российского вооружения Азербайджану усиливалось долгие годы, а поводом для всплеска антироссийских настроений стал отказ России вмешаться в конфликт на границе Армении и Азербайджана, говорится в опубликованной "Новой газетой" статье Ирины Тумаковой «Нас пугают "украинским вариантом"».

Как писал "Кавказский узел", 16 сентября участники протестной акции у российского посольства в Ереване потребовали, чтобы Россия выполнила свои союзнические обязательства перед Арменией, а 18 сентября собравшиеся на митинг в Ереване потребовали выхода Армении из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Аналогичные требования озвучили 9 октября участники акции протеста около российской военной базы в Гюмри. Реакция ОДКБ на сентябрьскую эскалацию конфликта Армении с Азербайджаном показала, что членство Армении в этой организации не гарантирует ей безопасности, но для Армении недопустимо покинуть этот альянс без вступления в альтернативный блок, указали ранее политологи.

В ночь на 13 сентября обострилась ситуация на границе Азербайджана и Армении. Вечером 14 сентября была достигнута договоренность о перемирии. По данным властей Армении, за время обострения были убиты или пропали без вести 207 человек, среди которых трое погибших мирных жителей. Минобороны Азербайджана заявило о гибели 79 военных и пограничников. Позднее в госпитале умер еще один азербайджанский военный. Несмотря на договоренность о перемирии, Азербайджан и Армения продолжают обмениваться обвинениями в обстрелах.

После сентябрьского обострения на армяно-азербайджанской границе протестующие в Ереване впервые озвучили антироссийские реплики и подняли антироссийские плакаты, требуя выхода Армении из ОДКБ, пишет сегодня "Новая газета. Европа" в своем материале «Нас пугают "украинским вариантом"».

От протестов против базы в Гюмри до требования выйти из ОДКБ

Армяне выходят на улицы протестовать "часто и с удовольствием", указала автор материала Ирина Тумакова, напомнив про протесты в начале 2015 года, когда произошло массовое убийство семьи Аветисянов, за которое был осужден военнослужащий с российской военной базы в Гюмри Валерий Пермяков.

"В 2018-м Армения протестовала против «пророссийского» президента Сержа Саргсяна, кончилось это «бархатной революцией», которая и вынесла наверх нынешнего премьер-министра Никола Пашиняна. И снова публичных претензий в адрес России не звучало. Не было их даже после войны 2020 года, когда Азербайджан вернул себе почти весь Карабах. Формально Россия вроде бы и не должна была помогать Армении, потому что договор в рамках ОДКБ не распространялся на территорию Карабаха", - говорится в публикации.

Однако требования о выходе из Организации Договора о коллективной безопасности начали звучать в Армении после того, как в сентябре Ереван запросил помощи ОДКБ, но получил ответ, что военной помощи не будет, а миссия отправится в Армению «для поиска путей решения конфликта». После того, как в сентябре в Ереван приехала спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси, "армяне услышали, что у них могут быть союзники не только в России, и эти союзники обещают помощь вполне действенную", говорится в материале. "Об ОДКБ заговорили уже только в одном контексте: из этой бесполезной структуры надо выходить. Фактически для армян это означает разрыв не только с организацией, но и с Россией", - пишет "Новая газета".

Армяне больше не видят в России союзника

Житель Армении, представившийся Артосом, пояснил, что не воспринимает Россию как союзника своей страны. "Вот я сейчас говорю с вами по-русски. Я - армянин, но в детстве я вынужден был идти в русскую школу, потому что таким было мышление нашего общества. Теперь у нас люди начали прозревать. Лет 15 назад, если бы вы что-то сказали против России, к вам тут отнеслись бы очень отрицательно. Сейчас Армения начала понимать свои ошибки", - приводятся в публикации его слова.

По его словам, у многих в Армении были надежды на Никола Пашиняна, который в 2018 году "встал по главе движения за свободу". "А потом развернул страну в противоположном направлении. Когда он стал премьер-министром, в одном из первых выступлений он сказал, что Армения не будет менять геополитический вектор", - сказал мужчина, связав с позицией России переход части территорий Нагорного Карабаха под контроль Азербайджана в 2020 году.

Житель Армении Рер высказал сомнение в целесообразности присутствия в Гюмри российской военной базы. "Зачем нам российская база? Зачем Армения платит за базу, если эти военные не приходят нам на помощь, когда они нужны?" – приводятся в статье его слова.

Рер признался, что стал сомневаться в России еще в 2016 году, когда узнал, что Россия поставляет вооружение Азербайджану. "Хотя Армения - член ОДКБ, союзница России. Мы терпели, потому что дорожили Карабахом и всё равно верили, что Россия - наша защита. Но если ты продаешь оружие врагу твоего друга, это что значит?" – сказал он.

Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) - международная организация, созданная в 1992 году. Армянские политологи еще в 2015 году указали, что страны ОДКБ - только формально союзники, поскольку, например, Россия продолжает поставлять оружие Азербайджану, которое тот затем применяет при обстрелах Нагорного Карабаха.

"Мы не за ссору, мы - за нормальные отношения между государствами. Если мы дружим - то дружим, а если нет - то нет. А вот это «младший брат, старший брат» - зачем это?" – добавила мать Рера Мелания.

Выход из ОДКБ - это "единственное, что может сделать сейчас Армения", считает жительница Армении Совинар. "Мы не против дружбы с Россией, но мы против дружбы с Путиным", - сказала она. "Мы ничего против русского народа не имеем, мы хотим порвать с Россией Путина. В России есть силы, с которыми можно сотрудничать... Просто в этот момент наши интересы не совпадают с российскими, Россия сейчас поддерживает Азербайджан. А нам нужны новые союзники", - добавил муж Совинар Артур.

В материале также приводится история семьи жителей села Тигранашен, которое раньше называлось Керки и в котором до 1991 года жили азербайджанцы. 86-летняя Майя и ее 88-летний муж бежали сюда в 1991 году из карабахского села Геташен. "В 1991 году, когда азербайджанцы пришли в Геташен, старший сын Майи попал в плен, потом его отпустили. Армян, живших в Геташене и соседних селах, вывозили на вертолетах, давая на сборы несколько часов, потом везли на автобусах. По дороге автобусы останавливали и грабили. Полуразрушенные дома в Тигранашене, оставшиеся от бежавших азербайджанцев, правительство выделило армянским беженцам. С тех пор они здесь и живут", - пишет Ирина Тумакова.

Сентябрьская эскалация стала последней каплей

Майя озвучила претензии к российским властям, пояснив, что местные жители во время сентябрьской эскалации конфликта не получили защиты, на которую рассчитывали. "Внуки требуют, чтобы Майя и ее муж уезжали из Тигранашена, а дом продавали. Но кто ж его купит, особенно сейчас", - говорится в статье.

Сона, жительница села Акнер около Гориса, который попал под обстрелы в ночь на 13 сентября, в ту ночь увезла дочку к врачу в Ереван и ночевала у родственников. "Я позвонила домой, чтобы узнать, как там мой сын. У него аллергия, он задыхается, если укусит пчела, я волновалась, поэтому звонила поздно. Мы с ним говорим - и тут я слышу в телефоне каскады, взрывы. У меня началась паника. Не могу описать, что я чувствовала. Дочка спала рядом в Ереване, а сыну я только шептала: пожалуйста, не клади трубку, я хочу тебя слышать. Я даже закричать не могла, потому что все в квартире спали. У меня до сих пор эти звуки в ушах стоят", - рассказала она изданию.

Житель села Веришен, школьный учитель Гурген рассказал, что в ночь на 13 сентября сел проверять тетради. "И где-то в первом часу ночи услышал грохот. Родители проснулись, мы побежали прятаться в пещеры. Я сейчас даже не помню, как это было, мы просто бежали. С нами бежали соседи с маленькой дочкой. Мы долго не могли выйти, потому что в воздухе стеной стояла пыль, пахло порохом и гарью. А когда вернулись, то увидели, что снарядом нам пробило крышу над моей комнатой. Компьютер, телевизор, мой письменный стол - ничего этого больше нет, только книги остались целы", - рассказал Гурген.

По словам мужчины, в этих пещерах их деревня уже спасалась во время войны 2020 года, а потом им стало казаться, что жизнь снова безопасна, поскольку рядом с ними, по дороге в Горис, стоят российские миротворцы, на которых местные жители надеялись как на защитников.

"Если мы уйдем отсюда, наше село сразу займут азербайджанские солдаты. Так же люди уезжали из Арцаха (самоназвание Нагорного Карабаха. – Прим. "Кавказского узла"). И что сейчас с Арцахом? Российские военные находятся рядом, но видите - это всё равно случилось. Опыт показывает, что когда мы ставили свою безопасность в зависимость от других, мы всегда что-то теряли. Мы можем надеяться только на самих себя", - цитирует Гургена издание.

За два года, прошедшие после войны в Карабахе, "и ОДКБ, и Россия стали вызывать раздражение у наших граждан", сказала председатель общественной организации «Журналисты за права человека» Жанна Алексанян. "Об этом заговорили уже не только в Ереване, но даже простые люди в деревнях. […] У людей уходит надежда на Россию. Россия просто уходит из нашего сознания", - приводятся в материале ее слова.

Политолог Арам Оганесян считает, что требование выйти из ОДКБ, а если потребуется, то "снизить градус сотрудничества с Россией", стало уже «очень широким консенсусом» в армянском обществе. "Есть, конечно, какие-то группы населения, у которых сохранились иллюзии. Или они инспирированы российской пропагандой, или имеют прямые связи с Россией. Но в целом в политической элите обсуждаются только сроки и степень разрыва с Россией", - привела "Новая газета" его слова.

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