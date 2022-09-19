Визит Пелоси в Ереван стал пунктом внутриполитической повестки США

19 сентября 2022, 22:52

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Приезд в Армению спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси нельзя сравнивать с ее визитом на Тайвань, хотя в обоих случаях влиянию подверглись крупные державы, указали Пол Гобл и Алексей Малашенко. Поездка Пелоси рассчитана на американских избирателей и ничего стратегически не меняет для Армении, считают Александр Караваев и Станислав Притчин.

Как писал "Кавказский узел", 18 сентября в Ереване спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси сообщила, что Конгресс США осуждает азербайджанские обстрелы армянской территории. "Для нас имеет большое значение Армения, и мы от имени конгресса решительно осуждаем эти смертоносные удары Азербайджана по территории Армении", - заявила она. МИД Азербайджана назвал неприемлемыми обвинения, озвученные Пелоси, и предположил, что ее слова стали попыткой заручиться поддержкой армянских лоббистских кругов перед выборами в Конгресс США. Визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси в Ереван важен как политическое событие, хотя Пелоси и ограничилась лишь словами о поддержке со стороны США, проанализировали итог визита армянские аналитики. Вмешательство США в конфликт Азербайджана и Армении усугубило противоречия в регионе, указал азербайджанский политобозреватель Эльчин Мирзабейли. У США нет реальной возможности повлиять на урегулирование конфликта, считают блогеры "Кавказского узла".

17 сентября Нэнси Пелоси прибыла в Армению, чтобы на встречах с премьер-министром Николом Пашиняном, спикером Нацсобрания Аленом Симоняном и другими армянскими чиновниками обсудить армяно-американские отношения. Жители Еревана встретили Пелоси с армянскими и американскими флагами. Визит Нэнси Пелоси откроет для Армении новые возможности для развития отношений с западными странами, предположил руководитель исследовательского центра "Модус Вивенди" Ара Папян.

"США по-прежнему привержены мирному урегулированию карабахского конфликта", подчеркнул американский аналитик, бывший спецсоветник госсекретаря США Бейкера, автор проекта по урегулированию карабахского конфликта в 1990-е годы "Лачин в обмен на Зангезур" Пол Гобл . "В этом смысле США поддерживают обе стороны, играя уравновешивающую роль. Я не думаю, что февральская декларация Баку и Москвы меняет это, хотя она может побудить США сделать больше для поддержки Армении, учитывая, что декларация подразумевает, что Москва поможет Баку, и этот спор, как и многие другие, теперь является частью столкновения между Россия и Запад. В то же время позиция Москвы в Баку далеко не сильна, учитывая, что у Азербайджана есть своя повестка дня и свои сторонники, в первую очередь Турция, а значит, Баку не захочет становиться сателлитом России", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Гобл отметил кардинальное отличие между двумя визитами Пелоси — на Тайвань и в Ереван. "Вполне естественно, что многие сравнивают визит спикера Пелоси в Армению с ее более ранним визитом на Тайвань, потому что оба они оказали влияние на крупные державы, в данном случае на Россию и на Китай в предыдущем. Но есть важное отличие: США уже давно привержены защите Тайваня от любого военного нападения Китая. Но у США нет подобных обязательств ни перед Арменией, ни перед Азербайджаном", - заявил он корреспонденту "Кавказского узла".

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси 3 августа посетила Тайвань, несмотря на протесты Пекина. Визит вызвал резкую реакцию со стороны Китая, считающего Тайвань частью своей территории, и рост напряженности в регионе, сообщило в тот же день ТАСС.

В то же время Гобл отметил, что в обоих случаях американские дипломаты упорно трудились, чтобы не допустить нового взрыва напряженности от этих визитов. "В данном случае (визита Пелоси в Ереван) это выразилось в телефонном звонке госсекретаря США Энтони Блинкена в Баку в тот же самый день, когда Пелоси прибыла в Армению", - указал аналитик.

Сотрудник Центра постсоветских исследований Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) им. Е.М.Примакова РАН Станислав Притчин также не видит прямых параллелей между визитами Пелоси на Тайвань и в Ереван. "Приезд в Армению спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси стратегически ничего не меняет для Еревана. Политическая поддержка США не поможет Армении в усилении ее позиций в переговорном процессе с Азербайджаном, ни тем более не позволит усилить ее безопасность. Садиться за стол переговоров (с Азербайджаном) придется в любом случае", - считает он.

Притчин также считает неуместной применение декларации от 22 февраля между Россией и Азербайджаном для оказания давления на Армению. "В целом стратегически ситуация для Армении тяжелая. Вне зависимости от того, кто будет у власти - Пашинян или кто-то другой, - каким-то образом вопрос о завершении переговорного процесса с Азербайджаном нужно будет решать", - заявил он.

22 февраля, перед началом спецоперации на Украине президент России Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали в Москве Декларацию о союзническом взаимодействии. В документе 43 пункта, в которых говорится, в том числе об уважении суверенитета и территориальной целостности, центральной роли ООН в разрешении споров, безопасности в Кавказском и Каспийском регионах, содействии нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном. Декларация обязывает Баку соблюдать интересы Москвы и создает риск осложнения отношений Азербайджана с Турцией как членом НАТО, указали опрошенные "Кавказским узлом" политологи.

Притчин полагает, что Армении нужно запускать процесс делимитации границы. "Чтобы, по крайней мере, при запросе в ОДКБ можно было четко сказать: да, действительно, на этом участке Азербайджан нарушил территориальную целостность Армении и пересек границу. Сегодня с юридической и географической точек зрения этого сказать нельзя, потому что нет утвержденной признанной государственной границы", - указал он.

При этом он, считает также маловероятным выход Армении из ОДКБ."Несмотря на популярность в современной Армении антироссийских лозунгов и призывов выхода из ОДКБ, альтернативы России в качестве ключевого внешне-политического партнера для республики нет", - подытожил Притчин.

После обострения ситуации на границе с Азербайджаном ситуации Совет безопасности Армении решил обратиться за поддержкой к России, ОДКБ и Совбезу ООН. ОДКБ отреагировала на обращение властей Армении, заявив, что для урегулирования ситуации должны использоваться исключительно политико-дипломатические методы и договоренности, закрепленные в трехсторонних соглашениях, говорится в заявлении секретариата организации. В Ереване состоялись несколько митингов, частники которых заявили, что Армении следует выйти из ОДКБ и найти новых союзников для обеспечения безопасности на границе с Азербайджаном. Реакция ОДКБ на эскалацию конфликта Армении с Азербайджаном показала, что членство Армении в ОДКБ не гарантирует ей безопасности, но для Армения недопустимо покинуть этот альянс без вступления в альтернативный блок, поэтому в краткосрочной перспективе ее выход из ОДКБ маловероятен, указали армянские политологи.

На определенное сходство визитов Пелоси на Тайвань и в Ереван указал главный научный сотрудник ИМЭМО Алексей Малашенко. "Потому что обоих случаях подчеркивается ярко выраженная наступательная позиция США. И в самом факте визита имеется некое давление на Россию, как при визите на Тайвань было давление на Китай. Но в отличие от Тайваня на Южном Кавказе визит Пелоси ничего не изменит", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Он предполагает также и внутриполитические мотивы Пелоси для визитов в сложные регионы мира. "Она тем самым вновь напоминает о себе. Пелоси работает не столько на Армению или на Тайвань. Она работает на себя. На свой имидж. На свою популярность у избирателей", - сказал Малашенко.

Он отметил, что президент США Джо Байден не высказывался об обострении армяно-азербайджанского конфликта. "А к визитам и манерам Пелоси привыкли. Не скажу, что она исполняет роль "американского Жириновского в юбке", но у неё своеобразные выступления", - отметил Малашенко.

Он считает также интересной реакцию пресс-службы Кремля. "<Пресс-секретарь президента России Дмитрий> Песков, конечно не одобрил, но чувствовалась растерянность, когда он заявил, что "если получится достигнуть мира, то мы это поддержим". Вероятно, в Кремле решили дипломатично реагировать на этот визит, без озлобленности", - пояснил Малашенко.

Россия одобряет попытки урегулировать конфликт Баку и Еревана, заявил сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков"Все, что не на словах, а на деле, и не громко, не популистски, а в реальности тихо и по-деловому, может способствовать нормализации отношений, стабилизации ситуации на границе, это все может приветствоваться", — процитировало его слова ТАСС.

Он также добавил, что со временем станет ясно, действительно ли поездка Пелоси помогла в нормализации конфликта.

При этом Малашенко не ожидает никаких практических результатов от визита Пелоси, если только Пашинян сам не примет решение выйти из ОДКБ. "ОДКБ реально не поддержали. У Пашиняна была идея пригласить французских миротворцев. Это всё, как и визит Пелоси, в совокупности может сыграть против России", - полагает Малашенко.

Между тем, по его мнению, визит Пелоси может отразиться на внутренней ситуации в Армении. "Сейчас непонятно, как Россия поведет себя. Возможно, что видя колебания Пашиняна, Москва пойдет на контакт с оппозиционными силами, в том числе теми, которые призывают продолжать конфликт с Азербайджаном", - предположил Малашенко.

В то же время, по его словам, Россия ни в коем случае не хочет терять хорошие отношения с Азербайджаном и Турцией."В отношениях России с Азербайджаном участвует и Турция. И существует множество причин по которым Россия не может и не хочет отказаться от сближения с Турцией. Поэтому у Азербайджана сильные позиции", - подчеркнул Малашенко.

Научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО Александр Караваев считает, что можно сравнить оба визита лишь в свете внутренней политики США. "Для спикера Палаты представителей Конгресса США более важна аудитория её избирателей. Для Пелоси как лидера демократического большинства эти визиты очерчивают политику Демпартии накануне выборов в Палату представителей 8 ноября этого года. Поэтому ей надо было поехать в те места, которые являются предметом острых дискуссий и событий в информационном поле. Пелоси едет в те места, где Соединенные Штаты могут обозначить свои интересы в более или менее чётком ключе", - рассказал он.

По мнению эксперта, своим визитом Пелоси также берёт на себя часть рисков и недовольства, которые направлены против США. "Визиты в такие места вызывают споры и яростные атаки на информационном и дипломатическом фронте. Спикер Палаты представителей принимает на себя часть стрел, направленных против США. Такой визит выглядит как желание Вашингтона идти на какой-то конфликт. Но на самом деле, другой рукой, уже Госдепартмент готов погасить волны негодования и критики. И после визита на Тайвань были предприняты ряд шагов в отношении Пекина, снижающие негодование. А в случае с визитом в Ереван госсекретарь США Энтони Блинкен перезвонил Алиеву. Мы не знаем, конечно, суть разговора, но сам факт звонка говорит о желании сгладить резонанс от визита Пелоси. Вполне возможно Блинкен, если не извинялся, то нашел слова, объясняющие действия Пелоси и тем самым снял острую реакцию со стороны Баку", - пояснил Караваев.

Минская группа ОБСЕ – группа стран-членов ОБСЕ, созданная в 1992 году для решения вопроса по мирному урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе. Странами-сопредседателями МГ ОБСЕ являются Франция, Россия и США, говорится в опубликованной на "Кавказском узле" справке. Минская группа ОБСЕ прекратила свою деятельность по инициативе США и Франции, однако европейцы признают, что базой для окончательного разрешения всех остающихся вопросов служат три заявления лидеров России, Азербайджана и Армении, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Это заявление Лавров сделал 24 июня по итогам переговоров с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым, информировал ТАСС.

Для отношений с Россией сам визит ничего не добавляет, потому что Минская группа по существу разрушена, указал он. В то же время, исходя из логики визита Пелоси, поддержка Армении со стороны США может выражаться только в грантах "на обустройство беженцев и возможно на обустройство границы". Россия реагировать каким-то особым образом не станет, и без того, имеются проблемы с открытием коммуникаций", - заключил Караваев.

"Кавказский узел" также писал, что заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна о том, что Армения готова предоставить Азербайджану не коридор, а дорогу в Нахичевань, является попыткой завуалировать процесс открытия Зангезурского коридора, заявили опрошенные "Кавказским узлом" бакинские аналитики. Никол Пашинян озвучил официальную позицию Еревана, который не отказывается от разблокирования коммуникаций в рамках соглашения, однако достигнутые договоренности не устраивают Азербайджан, считают армянские политологи.

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