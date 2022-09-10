Аналитики в Баку и Ереване прокомментировали ситуацию с Зангезурским коридором

10 сентября 2022, 01:54

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Заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна о том, что Армения готова предоставить Азербайджану не коридор, а дорогу в Нахичевань, является попыткой завуалировать процесс открытия Зангезурского коридора, заявили опрошенные "Кавказским узлом" бакинские аналитики. Никол Пашинян озвучил официальную позицию Еревана, который не отказывается от разблокирования коммуникаций в рамках соглашения, однако достигнутые договоренности не устраивают Азербайджан, считают армянские политологи.

Как писал "Кавказский узел", 8 сентября на встрече с армянской общиной Владивостока Никол Пашинян заявил, что Армения готова открыть для Азербайджана дорогу через свою территорию, однако статуса коридора она иметь не будет. Он подчеркнул, что Ереван, обсуждая вопрос разблокировки коммуникаций, подразумевает также железнодорожное сообщение с Россией.

Служба национальной безопасности Армении 18 августа представила проект о создании трех контрольно-пропускных пунктов на границе Армении с Азербайджаном. Предложенные Арменией маршруты транспортного сообщения между Азербайджаном и Нахичеванской автономной республикой невыгодны Баку и являются уловкой, чтобы сорвать проект Зангезурского коридора, считают опрошенные "Кавказским узлом" депутаты парламента и бывший сотрудник информационно-аналитического управления Минобороны Азербайджана.

Никол Пашинян озвучил официальную позицию Армении о готовности открыть для Азербайджана в Нахичевань через свою территорию дорогу, но не коридор, сказал корреспонденту «Кавказского узла» политолог Тигран Григорян.

Позиция армянской стороны не нова, об этом армянские власти неоднократно заявляла после осенней войны, отметил он. «Пашинян очередной раз подчеркнул позицию армянской стороны в России в присутствии российского президента, так как Россия играет важную роль в процессе и является ключевым посредником», - предположил политолог.

7 сентября Никола Пашинян, который находится на Восточном экономическом форуме во Владивостоке, встретился с Владимиром Путиным. Президент России в ходе встречи заявил, что "одним из самых чувствительных вопросов является обстановка, связанная с обеспечением безопасности вокруг Нагорного Карабаха", добавив, что главы двух стран находятся по этому поводу в постоянном контакте. Пашинян в ответ отметил важность миссии российских миротворцев в Карабахе, назвав ее непростой, следует из расшифровки встречи, опубликованной на сайте Кремля.

Он отметил, что Россия заинтересована в разблокировке дорог, так как из-за западных санкций нуждается в альтернативных путях, например, в Турцию. "Разблокировка дорог Южного Кавказа - важная составляющая этого процесса", - считает Григорян.

Проблема в открытии дорог связана с тем, что стороны не могут достичь согласия, добавил политолог. «Достигнутые договоренности не устраивают Азербайджан, который пытается силовым давлением на Армению получить больше, чем договорились. Однако если стороны все же достигнут согласия в вопросах разблокировки автомобильного сообщения, то смогут достичь согласия и в вопросе восстановления железнодорожного сообщения», - пролагает он.

Поствоенное урегулирование достигло точки взаимоисключающих подходов сторон, считает политобозреватель Наира Айрумян. По ее словам, в пункте 9 трехстороннего заявления нет слова "коридор".

Пункт 9 трехстороннего соглашения Алиева - Пашиняна - Путина от 10 ноября 2020 года гласит: "Разблокируются все экономические и транспортные связи в регионе. Республика Армения гарантирует безопасность транспортного сообщения между западными районами Азербайджанской Республики и Нахичеванской Автономной Республикой с целью организации беспрепятственного движения граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях. Контроль за транспортным сообщением осуществляют органы Пограничной службы ФСБ России". По согласованию сторон будет обеспечено строительство новых транспортных коммуникаций, связывающих Нахичеванскую автономную республику с западными районами Азербайджана. Полный текст трехстороннего заявления размещен на "Кавказском узле".

«Армянская сторона заявляет, что не отказывается от выполнения этого положения в рамках международно принятых норм. Баку утверждает, что слово «беспрепятственно» означает отсутствие армянских пограничных пунктов и таможни. Россия пытается убедить Армению, что ее контроля будет достаточно, но Ереван пока не соглашается», - пояснила она корреспонденту «Кавказского узла».

Айрумян считает, что заявление Пашиняна во Владивостоке следует рассматривать как признак того, что Россия отказывается обеспечить юрисдикцию Армении на вероятных дорогах. "Неслучайно именно в этом контексте Пашинян заявил о вероятной дестабилизации в регионе. Если нет дипломатического согласия, то появляется соблазн пробить коридоры силой», - предположила политобозреватель.

Восстановить железнодорожное сообщение легко, если будет согласие сохранения армянской юрисдикции на дорогах, считает она. «Однако с экономической и логистической точки зрения эти дороги могут быть столь же бессмысленны, как и помпезно открытая дорога Карс-Тбилиси-Баку. Геополитическое значение этих дорог кратно превышает их экономическую значимость. Очень сложно представить железнодорожное сообщение Армении с Россией через Азербайджан, так же сложно представить железнодорожное сообщение России и Турции через Азербайджан и Грузию», - пояснила она.

На самом деле в регионе после трехстороннего заявления, нацеленного на «деблокаду коммуникаций», не открылось ни одной дороги, зато было закрыто несколько магистралей – Мартакерт-Карвачар-Сотк, Горис-Капан, а недавно – Лачинский коридор, заключила политобозреватель.

В Азербайджане объяснили отказ Пашиняна открыть коридор

«Заявление Никола Пашиняна как главы правительства Армении отражает официальную позицию Еревана. Однако в данном случае оно, скорее, является словесной эквилибристикой, чтобы завуалировать неизбежный процесс открытия Зангезурского коридора. Пашинян вынужден лавировать под прессингом общественного мнения Армении о том, что достижение прямого сухопутного сообщения между Азербайджаном и Турцией является «экзистенциальной угрозой» для армянского народа», - сказал корреспонденту «Кавказского узла» член Азербайджанского национального общественного комитета по евроинтеграции Тогрул Джуварлы.

Он обратил внимание на то, что Пашинян сделал это заявление на встрече с армянской общиной Владивостока. «Армяне по всему миру, в том числе проживающие в России, недовольны итогами 44-дневной войны 2020 года. Большинство из них винят в этом правительство Пашиняна. Чтобы как-то восстановить себе доверие влиятельной диаспоры за рубежом, Пашинян пытается сформировать мнение о неуступчивости Еревана в вопросах разблокировки транспортных коммуникаций и отстаивании его правительством национальных интересов», - считает Джуварлы.

С другой стороны, Пашинян как глава правительства имеет обязательства по открытию транспортных коммуникаций из западной части Азербайджана в его Нахичеванскую автономную республику (НАР), отметил он. "Эти обязательства закреплены как в трехстороннем заявлении от 10 ноября 2020 года [...] так и договоренностях в Брюссельском формате, которые хотя и не были скреплены подписями лидерами двух стран на бумаге, но были озвучены главой Совета Евросоюза Шарлем Мишелем. Чтобы соблюсти обязательства и успокоить общественное мнение, Пашинян прибегает к витиеватым формулировкам", - отметил Джуварлы.

15 декабря президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян провели переговоры с участием президента Совета ЕС Шарля Мишеля. На встрече они договорились о создании временной рабочей группы по делимитации границы между двумя странами и разблокировании железной дороги.

В трехстороннем заявлении подразумевается, что транспортные коммуникации через Армению будут находиться под контролем пограничных войск ФСБ России, они расположены вдоль иранской границы, сказал аналитик. "Это маршрут и есть коридор, проходящий по самой узкой части территории Армении, отделяющей западную часть Азербайджана от Нахичевани. То есть понятие транспортных коридоров предполагают сквозное движение. Именно это и предполагает Зангезурский коридор, который в Армении называют Мегринским коридором», - сказал Джуварлы.

Он считает, что в случае с Зангезурским коридором Азербайджан и Армения должны договариваться о равных условиях. "Азербайджан получит сообщение с Нахичеванью через Мегри, Армения обретет доступ в Иран через Нахичевань и в Россию через Нахичевань и остальную часть Азербайджана. Тут либо стороны должны применять симметричные пошлины, таможенные процедуры, проверки, либо взаимно применить нулевой вариант», - считает Джуварлы.

Но если Азербайджан будет недоволен применяемым Арменией режимом, то может ввести аналогичные меры в Лачинском коридоре, отметил он. "Если, Армения вовсе будет уклоняться от открытия коммуникаций, то Азербайджан, апеллируя к трехстороннему заявлению, может отказаться от исполнения его в части Лачинского коридора и взять его под полный свой контроль, установив таможенный пункт на границе с Арменией", - сказал он.

Слова Пашиняна о то, что «Азербайджан стремится открыть коммуникации таким образом, чтобы оставить Армению в блокаде», являются искаженным представлением действительности. "Если после запуска Зангезурского коридора им будет пользоваться Россия для перевозок в Иран и Армению, то и Армения будет использовать ее в обратном направлении», - отметил Джуварлы.

Он также считает, что "Россия сама сильно заинтересована в разблокировке коммуникаций в регионе с учетом ее частичной международной транспортно-логической изоляции из-за спецоперации на Украине". "Открытие Зангезурского коридора даст России прямое железнодорожное сообщение с Ираном и выход через него к бассейну Персидского залива и дальше на Индию", - отметил Джуварлы.

Переговоры по открытии коммуникаций ведутся именно при посредничестве России в рамках трехсторонней рабочей группы, подчеркнул он.

Армения понимает безальтернативность запуска Зангезурского коридора, однако Пашинян затягивает работу над проектом, чтобы добиться максимально выгодных условий, считает глава центра исследований «Республика», член политкомитета партии «Республиканская альтернатива» Натиг Джафарли.

«Пашинян в публичных заявлениях предъявляет претензии к Азербайджану, и это он делает, с одной стороны, угождая противникам примирения двух стран, а с другой - апеллируя к Западу: дескать, мы не спешим с реализацией проекта, потому что наши интересы не учитываются. На самом деле недовольство Еревана связано с действиями России. Армения не хочет, чтобы дорога оказалась под контролем российских силовиков. Ереван лишается при этом не только контроля с точки зрения безопасности, но и в экономическом плане. Дело в том, что железные дороги Армении принадлежат Российским железным дорогам. Таким образом, при нынешнем раскладе российские силовики будут контролировать не только границу Армении с Ираном и Азербайджаном, но и всю дорогу вдоль границы, а значит и перевозимые по коммуникациям грузы. Армения усматривает в этом ущемление своего суверенитета. Поэтому заявления, сделанные Пашиняном в России, завуалировано адресованы как раз Москве», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Политический обозреватель агентства Turan Тофиг Тюркель считает, что Армения пытается саботировать проект Зангезурского коридора, всячески оттягивает с его реализацией в надежде на какие-то геополитические изменения в регионе. «В Армении доминируют настроения, что лучше оставаться в региональной изоляции, чем идти на открытие коммуникаций, соединяющих Азербайджан и Турцию. На самом деле Азербайджан и Турция уже имеют железнодорожное сообщение – дорогу Баку-Тбилиси-Карс и связаны с нефте- и газотрубопроводами. Открытие Зангезурского коридора вдохнуло бы новую жизнь в регион, превратило бы его в перекресток глобальных транспортных маршрутов Север-Юг и Юг-Запад. Неслучайно этот проект поддерживают самые разные центры силы, начиная от соседей по региону – России, Ирана и Турции и заканчивая Китаем, Центральной Азией и Европейским союзом. Больше всех от запуска выиграет сама же Армения, которая сегодня оказалась в тупике», - сказал он корреспонденту «Кавказского узла».

Вместе с тем Армения не сможет долгое время противодействовать реализации проекта, имеющего глобальное значение, считает Тюркель.

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