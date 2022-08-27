Политологи в Ереване сочли назначение Рикера признаком активизации США в регионе

27 августа 2022, 03:27

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Назначение Филипа Рикера старшим советником по переговорам на Кавказе демонстрирует, что США считает Минскую группу ОБСЕ актуальным форматом мирного урегулирования карабахского конфликта и намерены активнее участвовать в процессах на Южном Кавказе, считают опрошенные "Кавказским узлом" армянские политологи.

Госсекретарь США Энтони Блинкен назначил 25 августа дипломата Филипа Рикера старшим советником по переговорам на Кавказе. "В этом качестве <...> [он] будет сопредседателем Минской группы ОБСЕ от США и ведущим переговорщиком от американской делегации на Женевских международных дискуссиях в этот критический период", - говорится в заявлении госсекретаря, которое цитирует ТАСС.

В заявлении также утверждается, что Рикер "намерен способствовать прямому диалогу между Арменией и Азербайджаном", а его назначение "подтверждает важность, которую США придают Женевским международным дискуссиям по Грузии".

Азербайджан высказал недовольство в связи с заявлением Блинкена. По словам главы Управления пресс-службы МИД Азербайджана Лейлы Абдуллаевой, "попытки «реанимации» не действующей Минской группы могут удалить США от процесса нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией", пишет vesti.az.

Абдуллаева также отметила, что Азербайджан считает карабахский конфликт разрешенным, а Нагорный Карабах - неотъемлемой частью Азербайджана. "Международное сообщество, в том числе наши партнеры, должны понять, что попытка связать карабахский вопрос с нормализацией отношений между Азербайджаном и Арменией не служат улучшению ситуации", - сказала она.

В 2021 году Филип Рикер, будучи исполняющим обязанности помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии, совершил турне по странам Южного Кавказа. В Баку он, в частности, сказал, что США рассматривают Азербайджан как стратегического партнера, пишет Trend.

Политолог Степан Григорян считает важным событием факт того, что США назначают нового советника по переговорам на Южном Кавказе, в ведении которого будут два важных направления работы: Минская группа ОБСЕ (Нагорный Карабах) и Женевский формат (Грузия).

Минская группа ОБСЕ – группа стран-членов ОБСЕ, созданная в 1992 году для решения вопроса по мирному урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе. Странами-сопредседателями МГ ОБСЕ являются Франция, Россия и США, говорится в опубликованной на "Кавказском узле" справке. Минская группа ОБСЕ прекратила свою деятельность по инициативе США и Франции, однако европейцы признают, что базой для окончательного разрешения всех остающихся вопросов служат три заявления лидеров России, Азербайджана и Армении, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Это заявление Лавров сделал 24 июня по итогам переговоров с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым, информировал ТАСС.

По его словам, США считают, что Минская группа существует, она должна работать, правила игры, которые были установлены 30 лет в ее рамках, включая мадридские принципы, актуальны. "Это мощнейший удар по Алиеву, который в каждом своем выступлении заявляет, мол, «карабахский вопрос решен, никакой МГ нет, самой проблемы Нагорного Карабаха нет и нечего обсуждать»", - заявил Григорян 26 августа корреспонденту "Кавказского узла".

По его мнению, реально политику Алиева ни Франция, ни США в качестве сопредседателей МГ не поддерживают. И США поменяли советника принципиально, чтобы еще раз показать, что для них Минская группа все еще актуальна, отметил Григорян, добавив, что время покажет, насколько будут реальные сдвиги в этом направлении. При этом он убежден, что Азербайджан будет торпедировать минский процесс.

Политолог также отметил, что срок сопредседательства в Минской группе не ограничен, поэтому новое назначение, скорее всего, к чему-то приурочено - скорее всего, к последним событиям, когда Россия вместе с Азербайджаном делают попытку поменять статус-кво. "Даже тот статус-кво, безгранично плохой для Арцаха (Нагорного Карабаха), который сложился после 9 ноября 2020 года, Москва и Баку хотят еще более ухудшить, изменив его. Эскалации в Парухе и Бердзоре выходят за рамки всех договоренностей и нарушают новый статус-кво", - заявил Григорян, добавив, что американцы новым назначением показывают, что они следят за всем, они есть в процессе урегулирования карабахского конфликта и не допустят изменения статус-кво.

24 марта информштаб Нагорного Карабаха заявил, что азербайджанские военные нарушили линию соприкосновения в Аскеранском районе Нагорного Карабаха, из общин Парух и Храморт были эвакуированы женщины и дети. Азербайджанские военные заняли село Парух в Аскеранском районе, сообщил глава населенного пункта. Сообщения о продвижении азербайджанских войск в Нагорном Карабахе не соответствуют действительности, ведется уточнение позиций и мест дислокации военных, заявило тогда Минобороны Азербайджана. Передислокация производится для усиления позиций Азербайджана, отметили опрошенные "Кавказским узлом" аналитики в Баку. По их словам, особую важность имеет для азербайджанских военных гора Фаррух - самая высокая точка на востоке Нагорного Карабаха, с которой контролируется огромная территория.

Григорян также отметил, что, по имеющимся у него данным, и США, и Франция (от имени Евросоюза) предупредили Азербайджан, что в случае каких-то крупных военных операций против армян Нагорного Карабаха начнется процесс его признания. "У Запада есть такое понимание, что арцахских армян нужно спасать, как спасали Косово по принципу «отделение во имя спасения», независимость и суверенитет Арцах (Нагорный Карабах) получит, как и Косово", - заявил он.

В 2020 году во время войны этого не произошло в основном из-за Армении и России. По его словам, Армения так и не обратилась в Совбез ООН и ОБСЕ, армянская дипломатия была пассивна. Армения все оставила на усмотрение России и надеялась, что именно Россия выровняет ситуацию.

Политолог также указал, что США имеют огромное влияние в регионе. По его словам, об этом свидетельствует тот факт, что Азербайджан не может полностью изгнать армян из Нагорного Карабаха. Он не может пойти на это только лишь из-за позиции США и Евросоюза. "У США есть серьезные ресурсы. Другой вопрос, используем ли мы эту возможность. Я не уверен, и поэтому сегодня мы в таком положении. Мы не готовы принять помощь от США. И тут играют роль такие факторы, как информационная война против нас, манипуляции, и самое главное, нерешительность армянских властей из-за боязни реакции России", - отметил Григорян.

Политолог считает, что без изменения приоритетов во внешней политике у Армении постоянно будут серьезные потери во всех вопросах. "Конечно, резкие шаги тоже могут привести к российскому противодействию, но Россия и без этого действует против Армении. Сегодняшняя Россия такая, и на ее вызовы надо реагировать. Нужно выстраивать отношения с теми странами, которые тебе могут помочь, с которыми твои интересы совпадают, а наши интересы сегодня совпадают с США, Евросоюзом, Ираном, Индией", - резюмировал он.

То, что США назначили сопредседателем Минской группы ОБСЕ и переговорщиком в Женевском процессе бывшего ассистента госсекретаря Рикера, говорит о том, что кавказский регион рассматривается Вашингтоном как императивный, считает редактор русской версии Lragir.am, политический обозреватель Наира Айрумян.

По ее мнению, это происходит на фоне оптимистических прогнозов о возобновлении иранской ядерной сделки, снятии санкций и активизации Ирана в регионе.

Еще весной 2022 года США называли своего сопредседателя иначе, намекая, что Минской группы больше нет, сказала она корреспонденту "Кавказского узла". Потом, по ее словам, два месяца назад назначили сопредседателем Лору Оклу, теперь вот – Филипа Рикера, который в июне 2021 года посетил регион, и при его участии и грузинском посредничестве из бакинского плена были освобождены 15 армянских военных.

Власти Азербайджана неоднократно обвиняли армянскую сторону в отказе предоставить карты минных полей. В июне 2021 года в обмен на карты минных полей в Агдамском районе Азербайджан возвратил 15 армянских военных, которые были взяты в плен в ходе боев, длившихся с 27 сентября по 9 ноября 2020 года.

Айрумян добавила, что назначение произошло незадолго до встречи Пашиняна и Алиева при посредничестве председателя Европейского совета Шарля Мишеля. А в соцсетях Блинкен отметил, что "Рикер будет взаимодействовать на двусторонней основе с партнерами-единомышленниками, такими, как Евросоюз, и в рамках своей роли сопредседателя Минской группы ОБСЕ будет способствовать прямому диалогу между Арменией и Азербайджаном". "Не удивлюсь, если Рикер будет участвовать во встрече в Брюсселе, как и представитель Франции. Это может привести к восстановлению мандата Минской группы, но без России, которая так и не захотела восстановить свое участие в формате. Видимо, именно с этим связана форсированная сдача Лачинского коридора Баку и принуждение Армении к делимитации, подписанию «мирного договора» и экстерриториальным коридорам", - сказала Айрумян.

11 августа Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана (ГААДА) сообщило, что строительство дороги по новому маршруту Лачинского коридора завершено. Однако в связи с тем, что Армения не достроила свой участок альтернативной Лачинскому коридору дороги, это взяла на себя азербайджанская сторона по просьбе армянской общины Карабаха, заявили в Государственном агентстве автодорог Азербайджана, анонсировав открытие движения по новой дороге в течение ближайшей недели. Источник в правительстве Азербайджана отметил, что до ввода в эксплуатацию новой дороги движение транспорта по прежнему маршруту Лачинского коридора будет продолжаться. 26 августа президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что азербайджанская армия вошла в Лачин и взяла под контроль села Забух и Сус.

Кроме этого, отметила она, в формате Минской группы три основных принципа – территории, самоопределение и неприменение силы. "Вопрос территорий и применения силы «решила» Россия, а основной вопрос статуса Арцаха (Нагорного Карабаха) будет решен уже без Москвы", - заключила политобозреватель.

Важным событием считает назначение Филипа Рикера и политолог Тигран Григорян. По его словам, должность американского сопредседателя, по большому счету, в последний период после увольнения Эндрю Шофера была вакантной.

Личность Рикера, как отметил Григорян, очень примечательна. В отличие от Эндрю Шофера, у Рикера имеется дипломатический ранг. Шофер был назначен президентом Трампом и олицетворял политику США в отношении Южного Кавказа, который не был в приоритете трамповской политики.

Кроме того, сказал Григорян корреспонденту "Кавказского узла", Филип Рикер - серьезный дипломат, и еще до назначения на эту должность был вовлечен в армяно-азербайджанские разные процессы. Именно при посредничестве Рикера в Тбилиси произошел обмен армянских военнопленных на карты минных полей в Нагорном Карабахе.

Политолог считает, что назначением Филипа Рикера США демонстрируют свое намерение проявить активность на Южном Кавказе и, в частности, в армяно-азербайджанских процессах. "Это будет играть балансирующую роль", - добавил он.

Подробнее об обострении карабахского конфликта говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".

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