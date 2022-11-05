05 ноября 2022, 05:23

Посольство США предостерегло граждан от посещения митинга оппозиции в Ереване

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

В связи с анонсируемым митингом оппозиции в Ереване сегодня гражданам США рекомендуется избегать места его проведения и в целом скоплений людей, говорится в заявлении посольства США в Армении.

Как писал "Кавказский узел", движение "Сопротивление" анонсировало акцию 5 ноября в Ереване в поддержку требований жителей Нагорного Карабаха.

Посольство США в Армении предупредило своих граждан воздержаться от посещения многолюдных мест в связи с планируемым на сегодня, 5 ноября митингом оппозиции. Соответствующее заявление дипмиссия опубликовала на своем сайте 4 ноября.

"Местные СМИ сообщают, что демонстрации, как ожидается, пройдут вблизи Площади Франции 5 ноября 2022 года, начало примерно в 15.00 (по местному времени - прим. "Кавказского узла"), возможно, за этим последует шествие. Демонстрации могут быть непредсказуемыми, участники могут в любой момент изменить направление движения, создавая столпотворение. Даже демонстрации, которые должны носить мирный характер, могут перерасти в конфронтацию и, возможно, в насилие", - говорится в заявлении.

Посольство отметило, что гражданам США "необходимо предпринять" ряд "действий", в частности, избегать района проведения митинга, следить за публикациями в СМИ, избегать скопления людей и демонстраций.

30 октября более 45 тысяч человек собрались в Степанакерте на митинг против присоединения Нагорного Карабаха к Азербайджану. Депутаты парламента Нагорного Карабаха назвали неприемлемым вариант мирного договора Армении и Азербайджана на условиях присоединения Нагорного Карабаха к Азербайджану.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Жители Армении не поддержали призыв оппозиции выйти на акцию неповиновения", "Армянские политологи оценили риски выхода Армении из ОДКБ", "Азербайджан вручил Франции ноту протеста из-за митинга у посольства".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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