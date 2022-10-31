Оппозиция призвала жителей Армении поддержать Нагорный Карабах

31 октября 2022, 08:22

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Оппозиционное движение "Сопротивление" призвало жителей Армении выйти на митинг в Ереване в поддержку требований Нагорного Карабаха.

Как писал "Кавказский узел", 30 октября более 45 тысяч человек собрались в Степанакерте на митинг против присоединения Нагорного Карабаха к Азербайджану. Депутаты парламента Нагорного Карабаха назвали неприемлемым вариант мирного договора Армении и Азербайджана на условиях присоединения Нагорного Карабаха к Азербайджану.

Движение "Сопротивление" анонсировало акцию 5 ноября в поддержку требований жителей Нагорного Карабаха, призвав граждан принять участие в ней. "Наш долг и обязательство - прислушаться к голосу Арцаха (Нагорного Карабаха). Как армянин, как гражданин Республики Армения, как достойный человек, встать на защиту Арцаха и Армении", - цитирует оппозиционного депутата Ишхана Сагателяна "Новости-Армения".

"Сопротивление" - это протестное движение против премьер-министра Армении Никола Пашиняна. В движении принимают участие активисты из различных оппозиционных сил и родственники погибших, раненых и военнопленных во второй карабахской войне. Активисты движения неоднократно проводили акции с требованием отставки премьера, возлагая на него вину за ситуацию в Нагорном Карабахе.

Напомним, в сентябре в Степанакерте проходили акции протеста, участники которых требовали от властей раскрыть планы на будущее Нагорного Карабаха. Впервые они собрались после заявления армянского премьера Никола Пашиняна о готовности подписать документ по урегулированию карабахского конфликта. Протестующие призвали президента Нагорного Карабаха выйти к ним и объяснить, какой документ планируется подписать, и какой будет судьба Нагорного Карабаха в соответствии с этим документом. 27 сентября участники акции заявили о необходимости ограничить власти Нагорного Карабаха в возможности принимать важные решения без контроля народа.

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