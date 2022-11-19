След от пули на тракторе жителя села Хаци. Фото: МВД Нагорного Карабаха https://www.facebook.com/ArtsakhPolice/posts/585099853622737

19 ноября 2022, 11:39

Житель села в Нагорном Карабахе попал под обстрел

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Житель села Хаци Игорь Абрамян попал под обстрел азербайджанских военных во время проведения сельхозработ на тракторе. Погибших и раненых нет, об инциденте извещены миротворцы, сообщило МВД Нагорного Карабаха.

Как сообщал "Кавказский узел", 5 ноября около села Храморт в Нагорном Карабахе под обстрел попал тракторист Карен Мартиросян. 12 ноября жители села Храморт попали под обстрел во время сельскохозяйственных работ в поле, один из них доставлен в больницу. 16 ноября полиция Нагорного Карабаха сообщила  об обстреле работающих в поле сельчан близ села Сарушен Аскеранского района. 17 ноября омбудсмен Нагорного Карабаха Гегам Степанян уточнил, что с окончания осенней войны 2020 года от обстрелов погибли не менее 18 жителей непризнанной республики.

Азербайджанское название села Хаци – Чоракли.

В Мартунский районный отдел полиции обратился 43-летний житель села Хаци Игорь Абрамян, который пожаловался, что во время проведения им в поле сельхозработ азербайджанские военные обстреляли его трактор "Беларусь", сообщило 18 ноября МВД Нагорного Карабаха на своей странице в Facebook.

Сельхозработы приостановлены после нарушения Азербайджаном режима прекращения огня. Трактор поврежден после обстрела, погибших и раненых нет. Мартунский районный отдел полиции проводит расследование. Об инциденте извещены миротворцы, информировало МВД Нагорного Карабаха.

На 11.30 мск на сайте Минобороны Азербайджана нет комментариев относительно сообщения МВД Нагорного Карабаха об обстреле сельчанина во время проведения им работ в поле.

С 27 сентября по 9 ноября 2020 года в Нагорном Карабахе шли полномасштабные бои. 10 ноября 2020 года вступило в силу мирное соглашение, согласно которому Баку получил контроль над территориями, занятыми во время осенней войны. Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Участники акции в Ереване обвинили Москву в сдаче Нагорного Карабаха", "Азербайджанские аналитики сочли резолюцию Сената Франции уходом от реальности", "Азербайджан и Армения обменялись обвинениями в обстрелах".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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