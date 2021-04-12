Полиция усилила охрану карабахского села после пулеметного обстрела

12 апреля 2021, 11:25

Режим работы полицейских блокпостов близ села Сарушен усилен после того, как с азербайджанской стороны были обстреляны два мирных жителя, сообщило МВД Нагорного Карабаха, пообещав уведомить миротворцев об инциденте. При обстреле поврежден трактор, люди не пострадали, и паники в Сарушене нет, рассказал глава села.

Как писал "Кавказский узел", 10 ноября 2020 года вступила в силу договоренность России, Азербайджана и Армении о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе, по условиям которой Нагорный Карабах утратил контроль над двумя третями территории. Однако прекращение боев не вселило в местных жителей уверенность в своей безопасности. Так, 11 марта жители села Мхитарашен в Аскеранском районе Нагорного Карабаха потребовали разместить в нем пост миротворцев, указав, что село с трех сторон окружено азербайджанскими военными.

Какие территории Азербайджан получил после заключения мирного соглашения, можно увидеть на подготовленной "Кавказским узлом" карте. Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения военных из России в Нагорном Карабахе.

Глава МВД Нагорного Карабаха Карен Саркисян распорядился усилить режим работы полицейских блокпостов на шоссе Шош – Сарушен - Красный Базар. В случае необходимости для круглосуточного наблюдения число постов будет увеличено, сообщил сегодня сотрудник пресс-службы МВД.

Такое решение, по данным полиции, принято в связи с инцидентом, произошедшим 7 апреля около села Сарушен. В то утро два местных жителя, 65-летний Ширин Саркисян и 36-летний Виталий Арутюнян, проводили в поле сельскохозяйственные работы и были обстреляны с азербайджанской стороны. В результате обстрела был поврежден трактор Арутюняна, пишет сегодня News.am.

Саркисян и Арутюнян дали показания дознавателям Аскеранского райотдела полиции, место инцидента и трактор были сфотографированы, и полицейские составили протокол, который планируется передать командованию российского миротворческого контингента, информируют сегодня "Новости-Армения".

Кроме того, ведутся переговоры с азербайджанской стороной через российских миротворцев, сообщил руководитель отдела по связям с общественностью Госслужбы по ЧС Нагорного Карабаха Унан Тадевосян. "Азербайджанцы уже сказали, что они стреляли "не специально" и просто "ошиблись", - привел 11 апреля его слова "Sputnik-Армения".

Подробности инцидента рассказал глава общины приграничного села Сарушен Карен Гаспарян. "Велись сельскохозяйственные работы, трактор работал․ Какие-то люди пришли, вывезли трактор за пределы поля. Потом продолжили стрельбу, на машине следы от пули. Минут 20 все длилось", - сказал Гаспарян. По его словам, паники в селе нет, сельхозработы продолжаются, хотя выходить на это поле люди пока опасаются, сообщило издание.

Это первый случай, когда под обстрел с азербайджанской стороны попали жители Сарушена, рассказал сегодня корреспонденту "Кавказского узла" Карен Гаспарян. "Стреляли всегда, почти каждый день, но в воздух. По людям – впервые. Повезло, что из людей, находящихся на поле, никто не пострадал", - сказал он.

Сельчане также пожаловались миротворцам на обстрел, добавил Гаспарян. "Они вроде пошли, поговорили с азербайджанцами. Результаты переговоров нам не сообщали", - сказал глава села.

Напомним, о нападениях с азербайджанской стороны представители Нагорного Карабаха сообщали и ранее. Так, в ночь на 29 марта, по их данным, машину с телами погибших армянских солдат забросали камнями на дороге Степанакерт – Горис. 25 марта подобный инцидент произошел на дороге Сарушен – Кармир Гюг, тогда был поврежден автомобиль ВАЗ-2107.

Генпрокуратура Нагорного Карабаха потребовала от полиции расследовать эти два происшествия, а МИД Нагорного Карабаха назвал нападения провокацией. Российские военные также обязаны расследовать инцидент с машиной, перевозящей тела армянских военнослужащих, иначе эффективность их миротворческой миссии будет поставлена под сомнение, указали политологи Армен Варданян и Акоп Бадалян.

Боевые действия в Нагорном Карабахе продолжались с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. С информацией об этом обострении карабахского конфликта можно ознакомиться в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий.

Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".