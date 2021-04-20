24 азербайджанских солдата остаются в списках без вести пропавших

20 апреля 2021, 20:06

После осенних боев в Нагорном Карабахе найдены тела 362 азербайджанских солдат, считавшихся без вести пропавшими. Поиск еще 24 военнослужащих продолжается.

Как писал "Кавказский узел", 2 марта Минобороны Азербайджана отчиталось, что идентифицировано 2881 тело тех военнослужащих, что погибли осенью 2020 года в Нагорном Карабахе. Пропавшими без вести на тот момент значились 28 солдат.

После подписания 10 ноября 2020 года трехстороннего заявления лидеров Азербайджана, Армении и России пропавшими без вести были признаны 386 азербайджанских военных. В ходе поисковых работ, в том числе посредством опроса свидетелей и перепроверки показаний военных, изъятия данных мобильных телефонов и других следственных действий были найдены и переданы близким 362 тела, сообщила 20 апреля Военная прокуратура Азербайджана.

Поиски еще 24 пропавших без вести продолжаются. "В настоящее время на территории Тертерского, Физулинского, Джебраильского, Ходжавендского и Ходжалинского районов, а также города Шуша поисковыми группами проводятся поисковые работы с целью установления местонахождения 24 пропавших без вести военнослужащих", - сказано в сообщении ведомства, переведенном корреспондентом "Кавказского узла". При этом на горном хребте Муров поисковые работы отложены из-за плохой погоды.

Следователи выясняют, не находятся ли эти солдаты в плену или, если они погибли, то не остались ли их останки на стороне противника, указано в сообщении.

С армянской стороны в ходе осеннего обострения конфликта погибли около четырех тысяч армянских солдат, идентифицированы тела 3621 из них, заявил 14 апреля премьер-министр Армении Никол Пашинян. По его словам, пропавшими без вести числится 321 человек.

Бои в Нагорном Карабахе велись с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. 10 ноября 2020 года вступило в силу мирное соглашение, согласно которому Баку получил контроль над двумя третями территории непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Какие это территории, отмечено на карте, подготовленной "Кавказским узлом".

Подробнее об обострении карабахского конфликта можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. Материалы о событиях в зоне конфликта "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".