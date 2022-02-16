Нагорный Карабах обвинил Азербайджан в обстреле сельчанина

16 февраля 2022, 10:35

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Житель села Храморт был обстрелян с азербайджанской стороны, когда проводил сельхозработы, пули повредили его трактор, сообщила полиция Нагорного Карабаха.

Как писал "Кавказский узел", после войны в Нагорном Карабахе жители приграничных сел неоднократно сообщали об обстрелах с азербайджанской стороны. Так, 11 февраля стало известно, что азербайджанские военные обстреляли жилые дома общин Тагавард и Кармир Шука (Красный Базар), были повреждены окна, крыши и стены домов. Село Красный Базар ежедневно обстреливают с азербайджанской стороны, несмотря на присутствие миротворцев, и местные жители боятся водить детей в детский сад, рассказали "Кавказскому узлу" сельчане 8 февраля.

Полномасштабные бои шли в Нагорном Карабахе с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. 10 ноября 2020 года вступило в силу мирное соглашение, согласно которому Баку получил контроль над территориями, занятыми во время осенней войны. Какие это территории, можно посмотреть на карте, подготовленной "Кавказским узлом". Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

Информация об обстреле азербайджанскими военными жителя села Храморт поступила в Аскеранский райотдел полиции 15 февраля, сообщила пресс-служба полиции Нагорного Карабаха.

Сотрудники райотдела выяснили, что около 15.30 (14.30 мск) на территории села местный житель Хнапат К., 1983 года рождения, проводил сельхозработы на тракторе, когда был обстрелян с азербайджанской позиции. В результате оказалась повреждена задняя шина трактора.

На место происшествия выехали сотрудники администрации Аскеранского района и представители российского миротворческого контингента. Полиция готовит материалы для возбуждения уголовного дела, информирует сегодня News.am.

Напомним, 15 февраля Минобороны Азербайджана сообщило, что "члены незаконного армянского вооруженного формирования" на территории Азербайджана, где временно дислоцированы российские миротворцы, под видом сельскохозяйственных работ вели инженерные работы. Ведомство сообщило, что азербайджанские военные пресекли эту деятельность, но отрицало, что они открыли огонь. При этом Минобороны Нагорного Карабаха заявило, что азербайджанские военные нарушили режим прекращения огня, в результате чего солдат-срочник Хачатур Хачатрян получил огнестрельное ранение.

Подробнее об обострении карабахского конфликта осенью 2020 года можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий.

Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".