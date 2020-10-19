Азербайджан насчитал 61 убитого среди мирных жителей с начала боев

19 октября 2020, 19:46

Число погибших при обстрелах мирных жителей Азербайджана за время обострения карабахского конфликта достигло 61, еще 282 были ранены, сообщила сегодня Генпрокуратура страны.

Что еще происходит в зоне конфликта: "Карабах: худой мир или война?"

Как писал "Кавказский узел", в ночь на 18 октября в Нагорном Карабахе вступила в силу договоренность о перемирии, однако уже следующим утром стороны вновь обменялись обвинениями в обстрелах и наступательных операциях. Сегодня Нагорный Карабах обвинил Азербайджан в обстреле города Мартуни и четырех сел Кашатагского района, Азербайджан сообщил об обстрелах Агджабединского и Тертерского районов, в ходе которых был ранен местный житель. Генпрокуратура Азербайджана также заявила о ракетном обстреле нефтепровода Баку-Новороссийск, армянская сторона назвала это сообщение ложным.

К сегодняшнему дню погиб 61 мирный житель, ранены 282, со ссылкой на Генпрокуратуру Азербайджана передал ТАСС.

По данным ведомства, приведен в негодность 341 гражданский объект, разрушены 1 846 частных домов и 90 многоквартирных, информировало азербайджанское издание 1news.

Полномасштабные боевые действия начались в Нагорном Карабахе 27 сентября. В Армении, Нагорном Карабахе и Азербайджане введено военное положение. Подробнее об эскалации конфликта можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?", а также в хронике боевых действий.