Лагерь в Кулларе. Стоп-кадр видео "Кавказского узла" https://www.youtube.com/watch?v=FvC3Fw73mK4&feature=emb_logo

29 сентября 2020, 19:15

Выезд азербайджанцев на родину из Куллара отменен из-за военных действий

В связи с военными действиями в зоне карабахского конфликта сегодня отменен очередной трансграничный рейс для находящихся в Дагестане азербайджанцев. На приграничной территории находятся более 600 человек, сообщили в администрации Дербентского района.

Как писал "Кавказский узел", для граждан Азербайджана, которые не смогли попасть на родину из-за закрытых в связи с коронавирусом границ близ дагестанского села Куллар организован пункт временного размещения. Обитателей лагеря и вновь приезжающих азербайджанцев отправляли домой группами каждую неделю по вторникам. 22 сентября на родину выехали 460 человек, еще около 700 ожидали отправки.

27 сентября в зоне карабахского конфликта начались военные действия. С 28 сентября в Азербайджане введено военное положение. Важное отличие нового витка карабахского конфликта в том, что боевые действия идут по всей линии фронта. Кроме того, стороны объявили военное положение и мобилизацию, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" О том, что происходит в зоне конфликта "Кавказский узел" пишет на странице "Карабах: худой мир или война?"

О том, что сегодня с приграничной территории не была отправлена в Азербайджан очередная группа граждан этой страны, корреспонденту «Кавказского узла» сообщил представитель Главного управления МЧС России по Дагестану.

"Лагерь [рассчитан] на 360 человек, в настоящее время размещены 350 человек, из них 13 женщин и 2 детей. Отправку сегодня не провели в связи с обстановкой на территории Азербайджана", - отметил представитель ведомства.

На данный момент на приграничной территории находятся более 600 человек, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» представитель пресс-службы администрации Дербентского района. Он также подтвердил, что сегодня отправки на родину азербайджанцев с приграничной территории не было в связи с напряжённой ситуацией в Азербайджане.

Вокруг официального лагеря на границе Дербентского и Магарамкентского районов Дагестана расположился стихийный, где находятся те, кому не хватило места в палатках. Кроме того, часть граждан Азербайджана приютили местные жители, кто-то живет в отелях. С чем столкнулись граждане Азербайджана в лагере Куллар, как повели себя власти, что привело к голодовке и столкновениям с полицией - рассказывается в справке "Кавказского узла" "Лагерь в Кулларе: азербайджанцы в плену пандемии". 

Про отмену очередного рейса в Азербайджан обитателям лагеря в Кулларе сообщили еще вчера, 28 сентября, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» представитель Национально-культурной автономии Азербайджанцев в Московской области Афиг Аллахвердиев.

По его словам, эта новость вызвала серьезное возмущение среди находящихся в лагере азербайджанцев, так как "люди хотят попасть домой". На какой срок отменены еженедельные рейсы, Аллахвердиев не знает. Все будет зависеть от длительности военных действий в зоне карабахского конфликта, считает он.

Обитатели лагеря не могут вернуться домой из-за карантинных мер, действующих на границе России и Азербайджана. Они жаловались на неопределенность с возвращением на родину и плохие условия проживания. Жители лагеря утверждают, что очередь на отправку стала формироваться "по блату" и в нее попадают вновь прибывшие. Это возмутило тех, кто месяцами ждал отправки на родину, и они подняли бунт, заявили обитатели лагеря в видеосюжете "Кавказского узла" "Дагестан: как азербайджанцы выживают в палатках на границе". На Youtube-канале "Кавказского узла" опубликовано восемь видео о ситуации близ Куллара.

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ", об азербайджанцах, которые не смогли попасть на родину и вынуждены жить в приграничном лагере в Дагестана, – на странице "Куллар: в плену COVID-19".

Примечание:

"Азербайджан и Нагорный Карабах озвучили обстоятельства гибели мирных жителей", "Более 1000 азербайджанцев ждут близ Куллара пропуска на родину", "Защита требует переквалифицировать дело о беспорядках близ Куллара".

Автор: Ильяс Капиев ; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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