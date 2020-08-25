Лагерь в Кулларе: азербайджанцы в плену пандемии

25 августа 2020, 19:05

Карантинные меры, введенные Россией и Азербайджаном в начале марта 2020 года в связи с пандемией COVID-19, привели к тому, что граждане Азербайджана лишившиеся работы в России, оказались во временном плену в приграничном дагестанском селе Куллар. С чем столкнулись люди, как повели себя официальные стороны, что привело к голодовке и столкновениям с полицией – рассказывается в справке «Кавказского узла».

Село Куллар

В 30 километрах от пограничного перехода между Дагестаном и Азербайджаном на реке Гюльгерычай находится село Куллар 1 . Во второй половине 18 века дербентский хан с целью освоения земель переселил сюда из Дербента 30 кулов. Кул, точнее гул - раб, слуга . В настоящее время здесь живет чуть более 2 тысяч человек: лезгины, табасаранцы и азербайджанцы (последних – 10%).

Основа экономики села – асфальтобетонный завод. Продукцию из садов и огородов Куллара можно встретить на дербентском рынке. В 1999 году село было полностью газифицировано .

Пандемия и миграция

Резкий экономический спад, начавшийся в России весной 2020 года в результате карантинных мер, заставил многих потерявших работу мигрантов искать пути возвращения домой. В том числе и азербайджанцев. При этом с 18 марта в результате правительственных переговоров, было принято решение о временном приостановлении взаимных поездок граждан Азербайджана и России, то есть граница была фактически закрыта .

Часть граждан Азербайджана возвращается домой чартерными рейсами, так уже 19 марта в Баку самолетом из Москвы отправились почти 700 азербайджанцев . Однако не всем повезло, не все могли добраться до Москвы, не у всех есть деньги на авиабилет. Поэтому многие направились к сухопутной границе. К 13 апреля в Магарамкентском районе Дагестана было уже порядка 250 азербайджанцев, желающих вернуться на родину.

Возвращение домой

По сообщениям Оперативного штаба при кабинете министров Азербайджана, 20-22 апреля из России вернулись домой 548 жителей Азербайджана через специальный коридор на пограничном контрольно-пропускном пункте. Вторая группа из более чем ста граждан Азербайджана была отправлена на родину 26 мая, хотя в Кулларе азербайджанцев насчитывалось на тот момент уже около 900. Впоследствии поток то увеличивался, то сокращался, а число ожидающих перехода границы колебалось от 250 до 1000 человек.

В июне домой смогли вернуться 657 человек: 2-го числа - 120 человек, 9 – 130, 16 – 155, 23 - 252. А в июле - 980: 7 – 240, 14, 21 и 28 – по 250 человек. В августе - 922: 4 – 260, 11 – 262, 18 – 400 человек. На 18 августа в палаточном лагере было около 800 человек, и ожидалось увеличение в связи с окончанием в регионах России сезонных работ.

Голодовка и бунт

3 июня несколько десятков человек объявили голодовку требуя ускорить их возвращение домой. К 8 июня в ней принимали участие уже около 150 человек, после чего она была приостановлена. Власти Дербентского района попросили у Азербайджана увеличить лимит на число граждан, возвращающихся на родину. Азербайджанский кабмин заявил, что это невозможно, так как «возвращение граждан осуществляется поэтапно по мере готовности инфраструктуры и при обязательном карантине».

С середины мая несколько раз вспыхивали локальные протесты. По словам очевидца, «обычно происходили словесные перепалки между полицией и молодыми людьми. Как правило, после этого наиболее активных протестующих забирали и арестовывали на несколько суток». Однако 15 июня вечером уставшие от неопределенности и недовольные тем, как составляются списки для возвращения на родину, около 400 человек вышли с вещами на площадку перед асфальтовым заводом. А часть из них попыталась направиться маршем к границе. Прибывшие силовики преградили им путь и с применением дубинок и слезоточивого газа. В ответ люди стали бросать в силовиков камни, кастрюли из палаток, валяющиеся железки... Полиция пыталась задерживать людей. Но остальные граждане отбивали их.

В итоге ранения получили семь правоохранителей, порядка 10 граждан Азербайджана. Магарамкентский районный суд посадил 83 человека на 10 суток административного ареста, а в отношении 10 азербайджанцев было возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти. До конца месяца в Азербайджан вернулись 407 человек.

Отношение Азербайджана

В своем обращении к гражданам Азербайджана от 12 апреля посол Азербайджана в России Полад Бюль-Бюль оглы попросил не приезжать на границу, а связываться с посольством, позвонив на «горячую линию». Посол подчеркнул, что власти Азербайджана пока не могут оказать помощь соотечественникам.

При этом запрет на пересечение границы с азербайджанской стороны неоднократно продлевался и действует до сих пор. 30 мая член оперштаба при правительстве, глава пресс-службы кабинета министров Азербайджана Ибрагим Мамедов заявил, что возвращение граждан страны зависит от возможности их размещения в карантинных зонах.

«Приезд граждан в Азербайджан: как из Дагестана, так и из Турции зависит от возможностей в карантинных зонах нашей страны. У Азербайджана есть возможность привезти в страну из-за рубежа 200-500 человек в течение недели с условием, что они будут размещены на карантине», - цитирует Мамедова report.az.

Отношение России

С самого начала местные предприниматели и чиновники находили возможности расселения прибывающих в гостиницы и санатории, обеспечения их питанием. В частности, большую помощь оказывали этнические азербайджанцы из Дербента.

К 10 мая после обращения главы Дагестана Владимира Васильева в оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией, было решено силами МЧС России развернуть палаточный городок для размещения до 210 человек. Обеспечение всем необходимым тех, кто разместится в лагере, взял на себя сенатор от Дагестана Сулейман Керимов.

Российские власти настаивают, что все ограничения по возвращению мигрантов на родину связаны исключительно с азербайджанской стороной.

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