Благотворители в Дербенте пришли на помощь азербайджанцам после закрытия границы

06 мая 2020, 06:02

Приехавшим к госгранице в Дербентском районе азербайджанцам пришлось несколько дней жить на улице, рассказал один из ожидающих возвращения на родину граждан Азербайджана. Дагестанские чиновники и спонсоры взяли на себя расходы по расселению около 600 азербайджанцев в гостиницы и санатории до момента открытия границы.

Как писал "Кавказский узел", 3 мая стало известно, что в Дербенте и Дербентском районе Дагестана находятся около 600 граждан Азербайджана, которые приехали из других регионов России, чтобы пересечь границу, закрытую из-за коронавируса. Врио главы района Фуад Шихиев назвал слухами информацию об открытии границы.

Власти Азербайджана оставили в силе до 31 мая ограничение на пересечение границы. При этом в исключительных случаях могут быть открыты наземные переходы для возвращающихся на родину граждан Азербайджана и покидающих страну иностранцев - по взаимному согласию соответствующих структур соседних государств, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". На главной странице "Кавказского узла" не реже, чем шесть раз в сутки обновляется карта с указанием числа зараженных на юге России и Южном Кавказе на основании данных Роспотребнадзора, Минздрава России и университета Джонса Хопкинса.

Азербайджанцам пришлось жить на улице вблизи российско-азербайджанской границы

Один из граждан Азербайджана Эльшан Асланов, который находился близ азербайджано-российской границы в Дагестане, захотел вернуться домой после того, как работа в Москве была приостановлена.

«Я сам работал в Москве. В связи с карантином работа была приостановлена. За квартиру платить уже не хватало денег, и я решил вернуться. Я прибыл автобусом из Москвы в Дербент 20 апреля. Здесь уже были сотни людей. Нам здесь сообщили, что граница закрыта», – сообщил Асланова. Он уточнил, что после закрытия границы из-за карантинных ограничений в апреле был открыт коридор на два часа, чтобы в Азербайджан могли вернуться граждане, которые ранее прибыли в Дербент.

Он также отметил, что им помогали дербентские азербайджанцы. «Они нас кормили, приютили в гостиницах. Я, к примеру, оставался в гостинице «Океан» Дербента. Очень помогал бизнесмен Тамерлан: он обеспечивал едой сотни людей», - рассказал азербайджанец, добавив, что 1 мая появилась информация, что границу откроют, после чего все граждане Азербайджана, находящиеся в Дагестане, поехали к границе.

«Но в Кулларе, где-то в 20 километрах до границы, выставили пост, и нас остановили», - сказал Асланов. По его словам, около 600 граждан Азербайджана пять дней, с 1 мая, жили у села Куллар Дербентского района Дагестана на улице в ожидании открытия коридора на государственной границе России и Азербайджана.

«У кого свой автомобиль, они ночевали в машинах. Остальные обосновались в недостроенных зданиях, автомобильных ангарах или просто под открытым небом. На землю постелили ковры и спали прямо на них. Днем бывало тепло, ночью и утром холодно. Разжигали костры и согревались вокруг них», - отметил Асланов, добавив, что люди оказались в отчаянном положении.

«Тут и женщины, и дети, и пожилые. У многих деньги на исходе. Периодически к кому-то приезжала скорая (помощь)», - заявил Асланов.

По его словам, российские власти заявляют, что вопрос зависит не от них. «Они говорят: «пусть границу откроет азербайджанская сторона, и мы, конечно же, пропустим вас», - пояснил азербайджанец.

Он также отметил, что на созданном правительством Азербайджана сайте «Возвращаюсь домой» «в основном предусматривается возвращение самолетами». «Для этого я должен обратно возвращаться в Москву. А дороги уже закрыты. С другой стороны, авиабилет предлагается (купить) за 30-40 тысяч рублей. Таких денег у меня и большинства находящихся здесь людей нет. И вообще в чем проблема: мы уже сами приехали к границе, пусть пропустят – сколько надо, мы останемся на карантине», - отметил Асланов.

Правительство Азербайджана создало сайт "Возвращаюсь домой" для регистрации граждан страны, находящихся в России и желающих вернуться на родину. "Цель сайта - ускорить рассмотрение обращений наших соотечественников, проживающих в разных регионах России, в посольство, предоставив им возможность зарегистрироваться онлайн, чтобы помочь в процедурах последующей репатриации. На сайте создана электронная очередь, и даты возвращения наших граждан в Азербайджан будут определены в соответствии с этой последовательностью", - было сказано в сообщении на сайте. Регистрация была открыта 18 апреля на пять дней.

Соотечественники помогли азербайджанцам в Дербенте

Владелец гостиницы «Океан» Руслан Бабаев сообщил, что в его отеле жили двадцать граждан Азербайджана до того, как все уехали к границе.

«Я сам - дербентский азербайджанец. Я увидел, что люди остались на улице, и поселил их в нашу гостиницу. Еще 80 человек взял к себе соседний отель «Фрегат», его владелец – тоже дербентский азербайджанец. Много помогал бизнесмен Тамерлан: ежедневно он (покупал) продукты на 75 тысяч рублей. Конечно, мы помогаем, но наши возможности тоже не безграничны», - сообщил корреспонденту «Кавказского узла» Бабаев.

Он отметил, что азербайджанцы жили в его отеле бесплатно. «Люди оказались в тяжелой ситуации. К сожалению, со стороны Азербайджана пока нет никакой помощи. Их не пропускают и ничего не делают для обустройства людей. Несколько дней назад они поехали к границе, но их не пропустили. Люди звонили и спрашивали, что могут ли они вернуться ко мне. Конечно, я вновь поселю их. Но проблема будет с обеспечением едой - мы и так уже в последние дни брали продукты в долг», - отметил он.

Граждане Азербайджана расселены по гостиницам и турбазам Дербента и Дербентского района

Граждане Азербайджана, которые не могут попасть к себе на родину из-за закрытия государственной границы, размещены в гостиницах Дербентского района и Дербента, сообщил врио главы Дербентского района Фуад Шихиев на своей странице в Instagram вечером 5 мая.

«Условия, в которых находились граждане соседнего государства, а это не только мужчины, но и женщины, дети, не соответствовали общепринятым нормам […] был организован транспорт для перевозки людей и последующего размещения их в гостиницах. Отметим, что предварительно был проведен медицинский осмотр, а территория, на которой находились граждане Азербайджана, была полностью продезинфицирована», - сообщил Шихиев. По его словам, около 400 человек удалось расселить в гостиницах в Дербентском районе, еще 200 человек – в Дербенте.

Контролировать большое скопление людей сложно, поэтому было решено разделить всех азербайджанцев на небольшие группы по 50-70 человек и разместить их по разным местам, пояснил корреспонденту «Кавказского узла» Шихиев. По его словам, все иностранные граждане будут обеспечены предметами первой необходимости.

«(5 мая) их развезли по гостиницам и санаториям, где они будут находиться, пока не откроют границы. Их обеспечат питанием, предметами первой необходимости. Силами только администрации района мы бы не справились с таким количеством людей, поддержку оказали спонсоры, местные жители, а также администрация Дербента», - уточнил врио главы района.

Он также отметил, что все расселенные граждане Азербайджана должны будут соблюдать режим самоизоляции по месту нахождения, периодически им будет проводиться медосмотр, а помещения, где они находятся, дезинфицироваться.

В Дербенте азербайджанцев расселили по турбазам, они также обеспечены всем необходимым, заверил корреспондента «Кавказского уза» сотрудник городской мэрии.

«Для покупки продуктов питания глава города выделил из своих средств определенную сумму. Кроме того, людям, оказавшимся в таком положении, помогает местная азербайджанская община», - отметил сотрудник администрации города.

По его словам, на все время нахождения граждан Азербайджана на территории города, они будут находиться в самоизоляции, а продукты питания им будут привозить.

Возвращение азербайджанцев домой зависит от подготовки карантинных зон в стране

Внешние границы Азербайджана будут оставаться закрытыми по меньшей мере до 31 мая, сообщили корреспонденту «Кавказского узла» в оперативном штабе при Кабинете министров страны. Дальнейшие действия относительно открытия границ будут приниматься в зависимости от эпидемиологической ситуации.

Граждане Азербайджана могут возвращаться только организованно, зарегистрировавших в диппредставительствах и для тех, кто возвращается из России - на сайте «Возвращаюсь домой», уточнили в штабе. «Возвращения обеспечивается по мере готовности карантинных зон к приему определенного количества людей. Еженедельно обеспечивается возвращение 200-500 граждан. За последние недели были чартеры из России, Турции, ОАЭ. В ближайшее время планируется рейс с Украины. Всего с начала пандемии возвращены 15 тысяч граждан Азербайджана», - уточнили в оперштабе.

По словам сотрудника ведомства, посольства и консульства Азербайджана, а также диаспоры оказывают помощь особо нуждающимся гражданам страны. После 20 апреля через азербайджано-российскую границу из Дагестана прибыли около 550 человек граждан Азербайджана, которые были помещены на карантин, уточнили в штабе.

«Никаких справок от возвращающихся не требуется. Но обязательное условие - нахождение на карантине сроком на 14 дней», - заключил представитель оперштаба.

В середине апреля сообщалось, что в Магарамкентском районе также скопилось свыше 250 граждан Азербайджана, которые не могли попасть к себе на родину из-за закрытия азербайджанской стороной границы. Местные власти разместили их в двух гостиницах и в мечети и обеспечили их продуктами питания.

Жителей иностранных государств в настоящее время на территории Магарамкентского района Дагестана нет, рассказали корреспонденту «Кавказского узла» в пресс-службе администрации.

«Количество приехавших в район граждан Азербайджана достигало трехсот человек. МИД России вели переговоры с МИДом Азербайджана. Кроме того, местные власти находились постоянно на связи с консульством. В итоге удалось договориться открыть границу на один день и около 500 человек, в том числе и те иностранцы, которые находились в районе, смогли вернуться на родину. Но после этого граница вновь была закрыта», - пояснил представитель администрации.

По его словам, сейчас в районе введены ограничения - въехать в муниципалитет могут только те, у кого есть местная прописка. При этом, как отметили в администрации, если власти Азербайджана примут решение об открытии границы для своих граждан, то районные власти не станут ограничивать въезд в район для тех, кто желает вернуться в соседнее государство.

Как писал "Кавказский узел", 4 мая в Дагестане выявлено 128 новых случаев заражения коронавирусом, общее число инфицированных - 2086. В Азербайджане 5 мая зарегистрировано 76 новых случаев заражения, общее число инфицированных составило 5283 .

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