257 азербайджанцев взяты под опеку властей в Дагестане после закрытия границы

13 апреля 2020, 18:06

Власти Магарамкентского района Дагестана разместили в двух гостиницах и в мечети 257 азербайджанцев, которые не могут вернуться на родину из-за того, что власти Азербайджана закрыли границу.

Как писал "Кавказский узел", к 13 апреля общее число зараженных коронавирусом в Азербайджане достигло 1098, 11 человек умерли. Школы, детсады, вузы, концертные залы и другие массово посещаемые учреждения в стране должны были начать работать 27 марта, однако карантин был продлен до 20 апреля.

В Азербайджане с 24 марта действует режим карантина, а с 5 апреля - разрешительная система передвижения, которая предполагает, что люди должны получить разрешение на выход из дома, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". На главной странице "Кавказского узла" не реже, чем шесть раз в сутки обновляется карта с указанием числа зараженных на юге России и Южном Кавказе.

Власти Магарамкентского района обеспечили азербайджанцев жильем и питанием

В Магарамкентском районе Дагестана к 13 апрелю находятся порядка 257 жителей Азербайджана, которые не могут покинуть страну из-за закрытия границы с азербайджанской стороны, сообщили сегодня корреспонденту «Кавказского узла» в пресс-службе администрации района. 127 из них размещены в двух гостиницах и в мечети на приграничной территории, еще 130 – на туристической базе.

«Люди, которые приехали, чтобы пересечь границу, просто оставались на нашей стороне. Их нужно было где-то размещать. В районе действует режим самоизоляции, свободное хождение запрещено, к тому же у нас закрыты все заведения общепита. Поэтому глава района взял на себя обеспечение их временных жильем и горячим питанием», - рассказал представитель муниципалитета, добавив, что питание азербайджанцам доставляется ежедневно.

По словам собеседника корреспондента «Кавказского узла», все, кто оказался на границе, это жители соседнего государства, которым уже некуда обратно возвращаться в России.

«В основном это люди, которые находились в нашей стране на заработках. Многие из них толком не знают даже русский язык. Они жили на съемных квартирах, но из-за ситуации в мире с эпидемией они остались без работы, так как многие предприятия закрыты. И просто сидеть без дела здесь они не могут и хотят вернуться домой. К границе стекалось много людей. Те, кто мог - возвращались обратно, а кто приехал издалека, или кому негде больше жить, оставались на границе. Многие из них были недовольны ситуацией. Они даже объявили голодовку утром 9 апреля. Но когда об этом доложили главе района, он в тот же день выехал и убедил их отказаться от этой идеи», - рассказал представитель муниципалитета.

Он подчеркнул, что граница закрыта только со стороны азербайджанской стороны. Как отметили в администрации Магарамкентского района, после обращения посла Азербайджана в России Полада Бюль-Бюль оглы от 12 апреля с просьбой не приезжать на границу, поток желающих вернуться в Азербайджан сократился.

«Видимо, многие услышали и поделились с другими соотечественниками информацией, что покинуть страну пока не получится», - предположил представитель администрации. Он добавил, что районные власти следят за тем, чтобы в местах размещения жителей соседнего государства не возник очаг заражения, помещения постоянно дезинфицируются.

В Дагестане, по данным на 16.00 мск 13 апреля, 58 инфицированных коронавирусом, умерли трое. В республике, как и в других регионах России, введен режим самоизоляции для всех жителей.

Ситуацию с азербайджанцами, которые не могут вернуться домой, прокомментировал 10 апреля глава Дагестана Владимир Васильев на пресс-конференции. Он отметил, что для решения этого вопроса ведется диалог, и дагестанская сторона заинтересована в том, чтобы азербайджанцы попали на родину.

«Мы ведём диалог, но пока испытываем проблемы с пограничными властями Азербайджана, которые не пропускают своих соотечественников на территорию своего государства. Так устроена граница, что они сначала приходят к нашим пограничникам, чтобы попасть к себе на родину. В интернете я вижу есть толкование такое, что мы не пускаем, но это просто не соответствует действительности. Мы заинтересованы в том, чтобы наши соседи попали к себе на родину. Ситуация используется радикалами для того, чтобы ее раскручивать, что плохо, я считаю, и для нас, и для азербайджанской стороны. Надо принимать решение цивилизованное, ответственное, правовое, на мой взгляд. Мы в этом заинтересованы и готовы сотрудничать. Мы не оставим людей без внимания», - заявил Владимир Васильев. Фрагмент пресс-конференции главы Дагестана с этими словами опубликован 10 апреля на YouTube-канале «РГВК "Дагестан"».

Посол Азербайджана в России призвал соотечественников не приезжать на границу

В своем обращении к гражданам Азербайджана от 12 апреля посол Азербайджана в России Полад Бюль-Бюль оглы попросил их не приезжать на границу, а связываться с посольством, позвонив на ”горячую линию". Это обращение было опубликовано на сайте посольства.

Бюль-Бюль оглы отметил, что ситуация с коронавирусом в мире остается напряженной, и Азербайджан, как и многие другие страны, был вынужден закрыть границы до 20 апреля. «В связи с этим я призываю вас не направляться к российско-азербайджанской границе. Там нет условий для ожидания. Отправляясь туда, вы создаете много проблем для себя, российской стороны, правительства Дагестана и азербайджанской стороны. Своим ожиданием там вы ничего не измените. Граница не будет открыта. После 20 числа этого месяца, в зависимости от ситуации, граница либо откроется, либо останется закрытой еще в течение некоторого времени. Пожалуйста, не направляйтесь туда! Ваше положение там может ухудшиться, вы можете попасть в нехорошую ситуацию, вы можете заболеть», - сказал посол.

Он подчеркнул, что власти Азербайджана пока не могут оказать помощь соотечественникам. «Мы не можем вам там помочь. Примите мои слова с пониманием. Я знаю, что это сложно. Но вы должны быть осторожны и сдержанны. Необходимо собрать все свое терпение в кулак и дождаться, другого выхода нет. Прошу вас связаться с посольством, позвонить на "горячую линию", отправить документы на e-mail посольства. Мы составим список, и как только появится возможность, наши сотрудники свяжутся с вами и проинформируют о том, когда и каким путем можно будет вернуться в Азербайджан», - сказал Полад Бюль-Бюль оглы (перевод с азербайджанского на русский приводится на сайте агентства Trend.

Также на своем сайте посольство Азербайджана в России опубликовало призыв к проживающим в России и желающих вернуться в Азербайджан лицам соблюдать требования карантинного режима, и до 20 апреля пройти регистрацию в посольстве и консульствах. «Несмотря на предварительное предупреждение в связи с закрытием границ, в настоящее время наблюдается ситуация, когда некоторые граждане Азербайджана, проживающие в Российской Федерации, прибывают на погранично-пропускные пункты, чтобы вернуться на родину, и это создает напряженную ситуацию на границе», - говорится в сообщении.



Решение об открытии границ страны будет принято после анализа ситуации с коронавирусом, после 20 апреля, поясняют азербайджанские власти. «С учетом возможности приема граждан в пунктах, отведенных для карантина внутри страны, и динамики распространения COVID-19, будет рассмотрен вопрос обеспечения возвращения на родину лиц, зарегистрированных в посольствах и консульствах по определенному графику», - приводит посольство информацию оперативного штаба при кабинете министров Азербайджана.

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