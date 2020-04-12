Число случаев заражения коронавирусом в Азербайджане выросло до 1098

12 апреля 2020, 17:36

Еще у 40 пациентов в Азербайджане подтвердились тесты на коронавирус, общее число зараженных достигло 1098. При этом за сутки 50 пациентов выздоровели, сообщили власти.

Как писал "Кавказский узел", 11 апреля в Азербайджане скончался 11-й пациент с коронавирусом. Число инфицированных выросло в этот день на 67 и достигло 1058.

В Азербайджане с 24 марта действует режим карантина, а с 5 апреля - разрешительная система передвижения, которая предполагает, что люди должны получить разрешение на выход из дома, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". На главной странице "Кавказского узла" не реже, чем шесть раз в сутки обновляется карта с указанием числа зараженных на юге России и Южном Кавказе.

В Азербайджане зафиксированы 40 новых случаев заражения коронавирусом, общее число инфицированных выросло до 1098, сообщил сегодня оперативный штаб при правительстве страны.

При этом 50 зараженных выздоровели за сутки и выписаны из стационаров, говорится в обнародованном сообщении оперштаба, которое перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Всего из 1098 зараженных выздоровели 250 человек, 11 скончались. В больницах специального режима находятся 837 человек, состояние 27 из них оценивается как тяжелое, 37 – средней тяжести, остальных – стабильное. В стране проведено 66 677 тест-исследований на коронавирус, отмечается в сообщении.

Напомним, к 9 апреля в 10-миллионном Азербайджане были протестированы на COVID-19 более 57 тысяч человек, что составляет 0,57% от числа жителей. В Армении и Грузии количество проведенных тестов, согласно официальным данным властей этих стран, было значительно ниже - 0,19% и 0,09% населения соответственно.

В справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?" собраны советы специалистов о том, как избежать заражения коронавирусом. Номера телефонов для консультаций по коронавирусу перечислены в справочном материале "Кавказского узла" "Коронавирус. Горячие линии", а информация о штрафах за нарушение карантина - в публикации "Сколько стоит побег из карантина".

Материалы о распространении коронавируса на юге России и Южном Кавказе "Кавказский узел" публикует на специальной тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".