Азербайджан опередил Армению и Грузию по масштабам тестирования на коронавирус

09 апреля 2020, 15:55

В 10-миллионном Азербайджане протестированы на COVID-19 более 57 тысяч человек, что составляет 0,57% от числа жителей. В Армении и Грузии количество проведенных тестов значительно ниже, следует из официальных данных властей.

Как писал "Кавказский узел", общее число зараженных в Армении к 9 апреля достигло 921. Умерли 10 человек, выздоровели 138. В Грузии число подтвержденных случаев заражения выросло к сегодняшнему дню до 214. 50 пациентов выздоровели, трое умерли. В Азербайджане, по состоянию на 8 апреля, были официально зарегистрированы 822 случая заражения. 63 пациента выздоровели, восемь скончались.

Значительная разница в количестве инфицированных в Грузии и Армении объясняется тем, что Тбилиси раньше принял меры по предотвращению эпидемии коронавируса, чем Ереван. Однако такой разрыв в показателях может быть объяснен и тем, что данные по количеству зараженных коронавирусом зависят от числа проведенных тестирований, отметили ранее опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Более 5,8 тысячи жителей Армении протестированы на коронавирус

Тестирование на коронавирусную инфекцию в Армении проводится по назначению врача, в случае наличия таких симптомов, как температура, кашель и затрудненное дыхание, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" пресс-секретарь министерства здравоохранения Армении Алина Никогосян.

По словам Алины Никогосян, тест берут во всех республиканских инфекционных больницах, однако лабораторные исследования проводятся исключительно в Национальном центре контроля и профилактики заболеваний Минздрава Армении. Тестирование проводится бесплатно. В Минздраве отметили, что не располагают информацией о тестировании на коронавирус в частных клиниках.

Массового тестирования населения в Армении не проводится. "Для этого нужны эпидемиологические и медицинские показания. В частности тех, кто прибыл из стран с высоким риском заражения или контактировал с зараженным коронавирусом, помещают на карантин и тестируют по окончании срока изоляции. Кроме того, тестируют, если во время карантина выявятся симптомы заболевания: температура, кашель, затрудненное дыхание", – сообщила ранее руководитель отдела по связям с общественностью Минздрава Армении Лилит Бабаханян.

"По состоянию на 9 апреля проведено 5823 тестирования, из которых в 4902 случаях результаты были отрицательные. В числе отрицательных результатов учтены двойные тестирования, проведенные выздоровевшим пациентам перед выпиской из больницы", - сказала Алина Никогосян. Она отметила, что подсчет числа протестированных не ведется, есть статистика только по числу тестирований.

Население Армении в III квартале 2019 года составляло 2,961 миллиона человек, следует из информации, размещенной на сайте Статистического комитета Армении. Таким образом, протестированы около 0,19% населения.

В Грузии протестированы более 3,2 тысячи человек

В Грузии, по данным на 7 апреля, прошли тестирование на коронавирус 3271 человек, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" заместитель руководителя Национального центра по контролю над заболеваниями Паата Имнадзе. На правительственном сайте по информированию жителей Грузии о коронавирусе к 14.00 мск 9 апреля также указаны эти данные, более свежих нет.

По словам Пааты Имнадзе, тестирование проводится в шести лабораториях трех городов страны – Тбилиси, Кутаиси и Батуми. Среди этих лабораторий как государственные, так и частные. Однако сделать тест можно лишь в том случае, если есть повышенная температура и другие симптомы, характерные для коронавируса. Тесты во всех лабораториях бесплатные, все расходы покрывает государство. Готовится открытие еще шести лабораторий, отметил Имнадзе.

В Грузии, по состоянию на 1 января 2019 года, жили 3,723 миллиона человек, следует из информации на сайте Национального статуправления Грузии. Следовательно, тестирование на вирус проведено примерно у 0,09% населения.

В Азербайджане сделаны более 57 тысяч тестов на вирус



В Азербайджане тестирование на коронавирус проводится исключительно государственными медицинскими учреждениями, оно бесплатно. Проверяют людей с симптомами ОРВИ и помещенных на карантин после возвращения из-за рубежа. Проверки в профилактических целях не предусмотрены, частные клиники тесты не делают, подчеркнули корреспонденту "Кавказского узла" в Объединенном управлении территориальными медицинскими подразделениями (ОУТМП).

В случае высокой температуры, кашля, дыхательной недостаточности, рекомендуется вызывать скорую по номеру 103 для жителей Баку и 113 для жителей регионов. Сотрудники скорой помощи на месте берут образцы с носоглотки или горла, а затем решают, везти ли человека в больницу или обязать его не выходить дома до получения результатов экспресс-анализа - на это требуется пять-шесть часов.

Если принято решение о госпитализации, а человек отказывается его выполнять, его могут принудительно доставить в больницу полицейские. Однако такие случаи фиксировались лишь в самом начале введения карантинных мер, теперь пациенты осознают серьезность проблемы и не сопротивляются, отметили в ОУТМП.

Образцы, взятые у пациентов с подозрением на коронавирус, исследуются в более чем 20 диагностических лабораториях, которые расположены в Баку и регионах страны. В случае положительного результата госпитализация обязательна. Тех, кто контактировал с зараженным, в том числе членов его семьи, помещают на карантин, у них также берут анализы на коронавирус.

В селах тесты не делают. Однако сельских жителей с симптомами заболевания обследуют в больницах специального режима, отведенных для населения данного региона - на несколько районов выделена одна региональная больница, указали в ОУТМП.

Государство закупает тесты, соответствующие стандартам ВОЗ, заверили в управлении, не уточнив, из каких стран делаются поставки. Ранее, 3 апреля, посольство России сообщило на своем сайте, что с начала марта Азербайджану были безвозмездно переданы 120 наборов тест-систем из расчета на 12 тысяч исследований для лабораторной диагностики COVID-19. В ОУТМП сообщили, что запасов тестов достаточно для продолжения исследований, и они постоянно пополняются.

Согласно информации на правительственном сайте Koronavirusinfo.az, к 9 апреля в Азербайджане было проведено 57371 тест-исследование на коронавирус. По данным Госкомстата страны на 1 февраля 2020 года, численность населения в стране составила 10 073 200 человек, сообщило 11 марта азербайджанское агентство Report. Соответственно, к 9 апреля протестированы на вирус почти 0,57% жителей Азербайджана.

О том, какие меры принимаются в странах Южного Кавказа в борьбе с коронавирусом, говорится в справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". На главной странице "Кавказского узла" размещена карта с указанием числа заболевших коронавирусом в регионах юга России и странах Южного Кавказа. Она обновляется шесть раз в сутки. Карта содержит данные Роспотребнадзора и университета Джонса Хопкинса.

Советы специалистов о том, как избежать заражения, "Кавказский узел" собрал в материале "Врачи про коронавирус: что делать?". Номера телефонов для консультаций по коронавирусу указаны в справке "Коронавирус. Горячие линии", а информация о штрафах за нарушение карантина содержится в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

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