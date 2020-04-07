Азербайджан запустил собственное производство медицинских масок

07 апреля 2020, 23:07

В Азербайджане начато производство медицинских масок. Бакинская текстильная фабрика ежесуточно будет выпускать до 250 тысяч масок, они появятся в аптеках уже на следующей неделе. В качестве дополнительных мер борьбы с коронавирусом власти страны приняли решение о строительстве шести новых модульных больниц.

Как писал "Кавказский узел", в Азербайджане сегодня зафиксирован восьмой случай смерти от коронавируса, выявлены 76 новых больных. Общее число инфицированных в стране достигло 717.

С 24 марта в Азербайджане действует режим карантина. Людям старше 65 лет до 20 апреля запрещено выходить на улицу, остальным разрешено покидать дома в особо оговоренных случаях, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". На главной странице "Кавказского узла" шесть раз в сутки обновляется карта с указанием числа зараженных коронавирусом в регионах юга России и странах Южного Кавказа. Карта содержит данные Роспотребнадзора, Минздрава России и университета Джонса Хопкинса.

Маски собственного производства появятся в аптеках уже на следующей неделе

Уже на следующей неделе в аптеках Азербайджана появятся медицинские маски местного производства. Их выпуск налажен на мощностях ООО "Бакинская текстильная фабрика", расположенного на территории Сумгаитского химико-промышленного парка. Наладка производства на этом частном предприятии обошлась в 3,9 млн манатов (2,3 млн долларов). При этом 1,2 манатов (0, 72 млн долларов) было выделено в качестве льготного кредита Фондом развития предпринимательства при министерстве экономики страны.

Официальное открытие производства масок состоялось вчера, 6 апреля, в нем участвовал президент Азербайджана. Стоит отметить, что ранее в Азербайджане медицинские маски не производились, их завозили из других стран.

Необходимое оборудование и сырье для производства масок было закуплено в течение двух недель за рубежом, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе Минэкономики. На производстве масок по международным стандартам İSO заняты 30 человек. Процесс производства осуществляется в три смены.

Как рассказала руководитель ООО "Бакинская текстильная фабрика" Сакина Бабаева, на первых порах ежедневно будет производиться 120 тысяч масок. Они появятся в аптеках уже на следующей неделе.

"В течение первых 15 дней ежесуточно будет производиться 120 тысяч масок. Это соответствует 30-40% ежедневного спроса на маски в стране. В ближайшие дни будет запущена еще одна производственная линия и через полмесяца количество ежесуточно производимых масок достигнет 200-250 тысяч, что практически полностью удовлетворит внутренний спрос. Продукция предприятия в первую очередь будет направлена на обеспечение потребностей внутреннего рынка", - подчеркнула Бабаева.

По ее словам, производство осуществляется в стерильных условиях. "После упаковки масок они будут дополнительно простерилизованы с помощью специального оборудования", - заметила директор предприятия. Она подчеркнула, что все работники, прежде чем зайти на производственный участок, будут одеты в специальную продезинфицированную одежду.

По словам Гурбановой, на предприятии также налажено производство специальных масок для медиков "лицевой щит" (полностью покрывает лицо - выше носа прозрачная пленка). Ежесуточно уже производится 150 таких масок. В ближайшие дни ежесуточное производство будет доведено до 500-600.

Ношение масок, благодаря которым ограничивается распространение вируса, занимает особое место среди прочих средств профилактики. Однако по поводу функции медицинских масок существует противоречивая информация. Одни источники, например Роспотребнадзор, утверждают, что использование одноразовой медицинской маски снижает риск заболевания вирусными инфекциями. В других источниках утверждается, обратное, говорится в материале "Врачи про коронавирус: что делать?", в котором "Кавказский узел" собрал советы специалистов о том, как избежать заражения. Номера телефонов для консультаций по коронавирусу приведены в справке "Коронавирус. Горячие линии", а информация о штрафах за нарушение карантина - в материале "Сколько стоит побег из карантина".

На строительство шести модульных больниц выделено около 9 млн долларов

Сегодня президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мерах по усилению борьбы с коронавирусной пандемией. Документом предусмотрено строительство шести больниц модульного типа на 200 коек в каждой.

На финансирование этих мер из госбюджета будет выделено 14,8 млн манатов (около 9 млн долларов), передает корреспондент "Кавказского узла".

Ранее сообщалось, что пациенты с коронавирусом лечатся в более чем 20 больницах страны. В конце марта была введена в эксплуатацию больница "Ени клиника", рассчитанная на 575 пациентов. Также пациенты с коронавирусом проходят лечение в новых больницах в Газахском, Геранбойском и Шамкирском районах, суммарно в них насчитывается 500 мест.

Новости о распространении коронавируса "Кавказский узел" публикует на специальной тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".