Восьмой пациент с коронавирусом умер в Азербайджане

07 апреля 2020, 21:44

В Азербайджане сегодня зафиксирован восьмой случай смерти от коронавируса, выявлены 76 новых больных. Общее число инфицированных в стране достигло 717.

Как писал "Кавказский узел", к 6 апреля в Азербайджане был выявлен 641 случай заражения коронавирусом, из них вылечились 44 человека, скончались семь пациентов.

С 24 марта в Азербайджане действует режим карантина. Людям старше 65 лет до 20 апреля запрещено выходить на улицу, остальным разрешено покидать дома в особо оговоренных случаях, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". На главной странице "Кавказского узла" шесть раз в сутки обновляется карта с указанием числа зараженных коронавирусом в регионах юга России и странах Южного Кавказа. Карта содержит данные Роспотребнадзора, Минздрава России и университета Джонса Хопкинса.

Оперативный штаб при кабинете министров Азербайджана сегодня сообщил о 76 новых случаях заражения коронавирусом. При этом один человек скончался, это гражданин Азербайджана 1953 года рождения, страдавший сахарным диабетом.

Таким образом, согласно официальным данным, общее число инфицированных в стране достигло 717, из них 44 человека вылечились, восемь умерли.

В больницах специального режима продолжается лечение 665 пациентов. Состояние 23 из них характеризуется как тяжелое, состояние еще 31 пациента врачи оценивают как средней тяжести, остальных – как стабильное.

Всего в стране было проведено 53 300 тест-исследований на предмет установления инфицирования заражения коронавирусом, передает корреспондент "Кавказского узла" со ссылкой на информацию оперштаба.

В Объединенном управлении территориальными медицинскими подразделениями воздержались от комментариев по поводу возраста лиц, находящихся в тяжелом состоянии и вообще гражданства зараженных. В этом ведомстве корреспонденту "Кавказского узла" заявили, что всю информацию предоставляет оперативный штаб при кабинете министров, при этом добавив, что подавляющее большинство зараженных - граждане Азербайджана.

Советы специалистов о том, как избежать заражения, "Кавказский узел" собрал в материале "Врачи про коронавирус: что делать?". Номера телефонов для консультаций по коронавирусу приведены в справке "Коронавирус. Горячие линии", а информация о штрафах за нарушение карантина - в материале "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении коронавируса "Кавказский узел" публикует на специальной тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".