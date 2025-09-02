Участники митинга в Ереване потребовали вернуть армянских пленных из Азербайджана

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Более пяти тысяч человек вышли в Ереване на митинг единства в годовщину провозглашения республики Нагорного Карабаха. Участники акции призвали обеспечить возвращение карабахских армян в свои дома и освобождение армянских пленных, которые находятся в Азербайджане.

Как писал "Кавказский узел", в Ереване сегодня состоялась церемония открытия мемориального комплекса "Зов Арцаха", приуроченная к Дню провозглашения Нагорно-Карабахской Республики, а на вечер был запланирован большой митинг единения на площади Свободы в Ереване.

2 сентября 1991 года на совместной сессии Нагорно-Карабахского областного и Шаумяновского районного Советов народных депутатов была принята Декларация о провозглашении Нагорно-Карабахской Республики в границах Нагорно-Карабахской автономной области (НКАО) и сопредельного Шаумяновского района Азербайджанской ССР. 19-20 сентября 2023 года Азербайджан провел масштабные боевые действия в Карабахе (армянское название Нагорного Карабаха – Арцах), после чего была достигнута договоренность о прекращении боевых действий и разоружении карабахской Армии обороны. Более 100 тысяч жителей покинуло Карабах, перешедший под контроль Баку. 1 января 2024 года Нагорно-Карабахская республика официально прекратила существование. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Начало и конец непризнанной Республики Арцах".

Митинг единства на площади Свободы, посвященный Дню провозглашения Нагорно-Карабахской республики, начался в 19.00 (18.00 мск) и продлился полтора часа. Акцию по инициативе АРФ «Дашнакцутюн» организовали совместно политические и общественные объединения Армении и Карабаха, главной темой акции была объявлена борьба за коллективное возвращение армян в Нагорный Карабах.

Участники держали флаги Армении и Нагорного Карабаха, портреты армянских заключенных в Баку, и плакаты: «Арцах - наша Родина», «Требуем реализации права на возвращение», «Требуем немедленного освобождения пленных», «Сохранить национальное достоинство». Согласно данным организаторов, на митинг пришли более пяти тысяч человек, передал с места событий корреспондент «Кавказского узла».

Госминистр Нагорного Карабаха Нжде Искандарян в своем выступлении отметил, что переселенцы «должны не терять надежды на возвращение на родину, не отчаиваться и быть достойными имени, крови и звания армянина».

«Возвращение Арцаха (самоназвание Нагорного Карабаха) - дело чести всего народа. Вооружимся верой, благоразумием, будем едины и преодолеем и это испытание. Пусть гимн и флаг Арцаха будут жить вечно, пусть Арцах возродится, свободный и независимый. Мы обязаны бороться за свои права», - сказал Искандарян.

Директор-учредитель аналитического фонда Genesis Armenia Абраам Гаспарян в своем выступлении заявил, что общественность Армении и армянская диаспора за рубежом поддерживает требования карабахцев о коллективном возвращении. «Эта позиция должна быть четкой и первоочередной для армянства, это мы должны потребовать от международного сообщества. Без Арцаха в опасности Сюник, в опасности Ереван, в опасности само существование Армении», - заявил Гаспарян.

Депутат Национального собрания Нагорного Карабаха Метаксе Акопян представила присутствующим на митинге заявление карабахского парламента по случаю Дню провозглашения республики. «Вопрос Арцаха не закрыт. Нас могут преследовать, арестовывать, запугивать, но мы будем бороться за свои права», - заявила она, выступая на митинге.

В заявлении карабахских парламентариев отмечается, что «провозглашение Республики Нагорный Карабах основывается на действовавшем в то время законодательстве Советского Союза, следовательно, является законным и не может быть поставлено под сомнение в свете давления и произвольных интерпретаций со стороны диктаторских сил».

«Национальное собрание республики Арцах требует от властей Армении и призывает международные компетентные организации и страны-посредники сделать предметом переговоров между Арменией и Азербайджаном вопросы освобождения пленных и заложников, возвращения арцахских армян в свои родные очаги и обеспечения права на свободную, безопасную и достойную жизнь на исторической родине», - говорится в заявлении, которое зачитала Акопян.

В заявлении отмечается, что реальный мир и долгосрочная стабильность в регионе требуют справедливых и сбалансированных решений, приемлемых для сторон, «а не временных ситуационных принуждений, построенных на насилии и геополитической торговле».

Член Бюро АРФ «Дашнакцутюн» Армен Рустамян заявил в своем выступлении, что «мир на бумаге», прекращение боевых действий без гарантий и периодические уступки угрожают будущему Армении.

«Бесконечные уступки не могут привести к миру. «На фоне урегулирования арцахского вопроса в свою пользу, в том числе в контексте отказа властей Армении принять повестку возвращения арцахских армян, ничто не помешает Азербайджану поставить на повестку дня вопрос переселения азербайджанцев в Армению и, представляясь пострадавшей стороной, потребовать от Армении компенсации. Армения как единое целое может потерять свою значимость и стать ареной столкновения геополитических интересов», - сказал Рустамян.

По его словам, «только смена власти в Армении может спасти Армению, и защитить права армян». «Этот режим давно нарушил свои обещания и пытается воспроизвести себя, но наш народ не может снова стать жертвой обмана. Залог успеха и выход из этой ситуации - в объединении нации с целью сохранить свою государственность. Для этого надо сместить действующую власть и избрать тех, кто способен решить накопившиеся проблемы», - заявил представитель «Дашнакцутюн».

Настоятель собора Святого Всеспасителя Казанчецоц в Шуши Андреас Тавадян также призвал присутствующих объединиться для борьбы. «Независимость Арцаха не родилась на бумаге, она была завоевана кровью. Сегодня земля Арцаха в руках врага, но дух Арцаха жив. Арцах - это не просто география, это символ веры, патриотизма и справедливости. Если мы будем помнить наших мучеников, жить и жить, то Арцах не будет уничтожен. Мы не должны терять надежды, и это необходимо не только нам, но и будущим поколениям», - сказал священнослужитель, призвав армянство «молиться за упокой душ погибших, за здоровье раненых, за освобождение пленных и за возвращение нашего народа в Арцах».

Бывший командующий АО Нагорного Карабаха Мовсес Акопян выразил опасения, что постоянные уступки властей Армении приведут к потере Сюникской области (юг Армении). «Поначалу в Сюнике будет спокойно, но в долгосрочной перспективе Сюник будет потерян для армян. Необходимо не допустить этого. Политические власти Азербайджана не отказываются от угрозы применения силы», - сказал Акопян в ходе брифинга на площади Свободы.

Провозглашение независимости Нагорного Карабаха имеет важнейшее значение для карабахских армян, это «не просто дата в календаре, а одна из важнейших страниц нашей истории, день, когда мы осмелились выступить за право нашего народа на свободную жизнь», заявил общественный деятель из Мартунинского района Нагорного Карабаха Артак Мкртчян.

«Сегодня, 2 сентября, для нас не только день памяти, но и день силы и единства. Мы не молчим перед лицом несправедливости, не отказываемся от своей идентичности и своих прав. Мы помним, требуем, и обещаем, что наше право жить свободно и независимо никогда не будет забыто», - сказал Мкртчян корреспонденту «Кавказского узла».

Переселенцы из Карабаха борются сейчас не только за свое право на возвращение, но и за целостность Армении, заявила вынужденная переселенка Наре Симонян. «Юг Армении, Сюник, под угрозой. Сохранив Сюник, мы сохраним дорогу в Арцах. К сожалению власть не действует в интересах народа, поэтому голос народа должен стать громче и требовательнее. Только вернув Арцах, Армения будет жить в мире», - сказала беженка.

«Необходимо не забывать, что за армянскую землю погибли много героев, поэтому необходимо продолжать их дело», - заявил участник 44-дневной войны 2020 года Генрих Маркарян.

