19:41, 2 сентября 2025

Мемориал погибшим в боях карабахцам открыт в Ереване

Открытие мемориала погибшим в боях карабахцам. Ереван, 2 сентября 2025 г. Фото Алвард Григорян для "Кавказского узла"

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Родственники погибших участников карабахских войн и мирных жертв боевых лишились возможности посещать могилы близких в Карабахе, но посвященный карабахцам мемориал на территории воинского пантеона «Ераблур» в Ереване дает некоторое утешение семьям погибших, заявили участники церемонии. 

Как писал "Кавказский узел", 2 сентября 2024 года последний президент непризнанной республики Самвел Шахраманян назвал подписание указа о роспуске Нагорного Карабаха вынужденной мерой ради безопасности передвижения жителей. В этот день выходцы из Карабаха отметили День провозглашения республики, посетив военный пантеон "Ераблур" в Ереване, где возложили цветы и венки к могилам погибших в карабахских войнах. 

 2 сентября 1991 года на совместной сессии Нагорно-Карабахского областного и Шаумяновского районного Советов народных депутатов была принята Декларация о провозглашении Нагорно-Карабахской Республики в границах Нагорно-Карабахской автономной области (НКАО) и сопредельного Шаумяновского района Азербайджанской ССР. 19-20 сентября 2023 года Азербайджан провел масштабные боевые действия в Карабахе (армянское название Нагорного Карабаха – Арцах), после чего была достигнута договоренность о прекращении боевых действий и разоружении карабахской Армии обороны. Более 100 тысяч жителей покинуло Карабах, перешедший под контроль Баку. 1 января 2024 года Нагорно-Карабахская республика официально прекратила существование. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Начало и конец непризнанной Республики Арцах".

На территории воинского пантеона «Ераблур» в Ереване сегодня состоялась церемония открытия мемориального комплекса «Зов Арцаха», приуроченная к Дню провозглашения Нагорно-Карабахской Республики. Комплекс посвящен памяти погибших в карабахских войнах - как военных, так и мирных жителей, в том числе жертв взрыва на топливном складе вблизи Степанакерта  25 сентября 2023 года, передал корреспондент «Кавказского узла». 

На церемонии присутствовали депутаты парламентов Армении и Нагорного Карабаха, члены правительства Нагорного Карабаха, близкие погибших в карабахских войнах и активисты. Представители Арцахской епархии ААЦ освятили комплекс: он представляет собой два камня-креста, мемориальную плиту и колонну, выполненные карабахским скульптором Робертом Аскаряном. Завершилась церемония возложением цветов и венков. 

Представитель правительства Нагорного Карабаха сообщил, что в честь годовщины провозглашения республики сегодня происходит восхождение на гору Арагац и водружение флага Нагорного Карабаха на ее вершине. Также в полдень состоялась международная конференция «Арцах: неурегулированный конфликт, право на возвращение», организованная Верховным органом АРФ «Дашнакцутюн», а на вечер запланирован большой митинг единения на площади Свободы в Ереване. 

Он добавил, что «строительство мемориального комплекса «Зов Арцаха» профинансировал председатель партии «Родина», бывший директор Службы национальной безопасности Армении Артур Ванецян, а территорию в пантеоне «Ераблур» в Ереване для его организации предоставило правительство Армении».

 «Несмотря на все сложные обстоятельства, сегодня, в День Республики, мы еще раз озвучили, что  будем бороться за наше  право на возвращение», - заявил корреспонденту «Кавказского узла» общественный деятель, бывший омбудсмен Нагорного Карабаха Артак Бегларян.

Дочь погибшего в карабахской войне, общественный деятель Лиана Петросян отметила, что 34 года назад в этот день карабахцы «заявили миру о своем неотъемлемом праве на свободу и достойную жизнь, о  желании и выборе жить безопасно на родине».

«Десятилетиями мы проходили через войны и потери, но никогда не сдавались и не теряли веру, потому что наша цель справедлива. Арцах должен вновь стать армянским, а народ – вернуться на свою родину с правом собственности», - сказала Петросян.

Мать погибшего воина  Аделина Аветисян заметила, что мемориальный комплекс был необходим переселенцам из Карабаха.

«Есть тысячи семей, которые не имеют возможность посетить могилы своих детей, родных, так как могилы эти недоступны. Но мемориальный комплекс частично восполнит эту утрату, потому, что есть место, где можно возложить цветы и почтить память павших и жертв войн», - сказала Аветисян.

В ходе последних двух войн в Нагорном Карабахе, погибли сын и зять Гаяне Агаян. Она отметила, что ее семье «оставленные могилы не дают покоя».

«Я и тысячи таких же родителей, как я, не можем обрести покой, потому что оставили своих сыновей в Степанакерте. Нам нужен был символ, куда мы могли бы прийти, чтобы обрести относительный покой. Это не заменит могилы наших детей, но, по крайней мере, люди смогут приходить и знать, куда они приходят, чтобы почтить память своих детей», - сказала женщина.

Автор: Алвард Григорян

источник: корреспондент "Кавказского узла"

