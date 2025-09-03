Несколько домов повреждены на Кубани при падении обломков беспилотников

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Красноармейском и Крымском районах Краснодарского края при падении обломков беспилотников получили повреждения несколько домов.

Как писал "Кавказский узел", сегодня около 01.00 были введены ограничения на работу аэропорта Геленджика. Министерство обороны России отчиталось об уничтоженных над акваторией Черного моря десяти украинских беспилотниках.

В двух районах Краснодарского края сегодня ночью упали обломки беспилотников, сообщает региональный оперативный штаб в своем телеграм-канале.

В хуторе Трудобеликовском Красноармейского района при падении обломком получили повреждения окна и стены домов по трем адресам, а на окраине хутора Могукоровского Крымского района при аналогичных обстоятельствах взрывной волной выбило окна в одном из домов.

