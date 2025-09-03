×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
03:27, 3 сентября 2025

Несколько домов повреждены на Кубани при падении обломков беспилотников

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Красноармейском и Крымском районах Краснодарского края при падении обломков беспилотников получили повреждения несколько домов.

Как писал "Кавказский узел", сегодня около 01.00 были введены ограничения на работу аэропорта Геленджика. Министерство обороны России отчиталось об уничтоженных над акваторией Черного моря десяти украинских беспилотниках.

В двух районах Краснодарского края сегодня ночью упали обломки беспилотников, сообщает региональный оперативный штаб в своем телеграм-канале.

В хуторе Трудобеликовском Красноармейского района при падении обломком получили повреждения окна и стены домов по трем адресам, а на окраине хутора Могукоровского Крымского района при аналогичных обстоятельствах взрывной волной выбило окна в одном из домов.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
22:05, 2 сентября 2025
Житель Ставрополья признан виновным в призывах к экстремизму
21:19, 2 сентября 2025
Военный осужден в Нальчике за самовольное оставление части
20:27, 2 сентября 2025
Меликов поручил проверить чиновников из-за незаконной стройки в Верхнем Гунибе
20:21, 2 сентября 2025
Военный со Ставрополья убит в ходе СВО
18:43, 2 сентября 2025
На акции в Тбилиси задержаны 16 человек
18:42, 2 сентября 2025
Двое военных из Волгоградской области убиты на Украине
Все события дня
Новости
00:55, 3 сентября 2025
Два аэропорта на юге России прекратили работу из-за угрозы беспилотников
Дом с разбитыми окнами. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot
02:00, 1 сентября 2025
Два дома получили повреждения при падении обломков дрона на Кубани
Разлив нефти у побережья Новороссийска. Скриншот фото Росприроднадзора от 29.08.25, https://rpn.gov.ru/press/news/v_morskom_portu_novorossiyska_operativno_lokalizovan_razliv_nefti/
04:54, 31 августа 2025
КТК отчитался о ликвидации разлива нефти в Черном море
02:56, 31 августа 2025
Состояние здоровья подозреваемого в развратных действиях пенсионера из Динской ухудшилось
01:57, 31 августа 2025
Сочинцы раскритиковали прямую линию с главой города
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:31, 4 августа 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Выбор редактора
Фото
09:14, 28 января 2025
BERG...man Tbilisi
29
Теракты под давлением иностранных спецслужб - импотенция власти? Толстой vs Ильин
Фото
09:55, 14 января 2025
BERG...man Tbilisi
37
Кто целится в Турецкий поток? Как ответит Москва на атаку ВСУ на станцию "Русская"
Фото
08:58, 11 ноября 2024
BERG...man Tbilisi
25
Зенит дышит в спину Краснодару. Ахмат - на дне. Махачкала взяла три очка!
Все блоги
Справочник
Около здания парламента Грузии, 6 декабря 2024 г. Фото Азиза Керимова для "Кавказского узла". Главное о преследовании участников протестов в Грузии

Миссия ОБСЕ в Нагорном Карабахе. На снимке: посредник Пьер Андриё (Франция). 27 октября 2015 года. Фото Алвард Григорян для "Кавказского узла" Минская группа ОБСЕ

Мемориал памяти жертв терракта в Беслане. 27 августа 2014 г. Фото Эммы Марзоевой для "Кавказского узла" Террористический акт в Беслане (1-3 сентября 2004 года)

Блогеры
Фото
13:52, 21 февраля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
3
Раньше не замечали... Юрия Напсо могут лишить депутатских полномочий
Фото
09:14, 28 января 2025
BERG...man Tbilisi
29
Теракты под давлением иностранных спецслужб - импотенция власти? Толстой vs Ильин
Фото
09:55, 14 января 2025
BERG...man Tbilisi
37
Кто целится в Турецкий поток? Как ответит Москва на атаку ВСУ на станцию "Русская"
Фото
08:21, 12 января 2025
BERG...man Tbilisi
54
Экокатастрофа на Кубани и страх, которого нет или он не нужен?
Фото
17:31, 25 декабря 2024
BERG...man Tbilisi
43
Сперва Адлер. Далее, подумаем о скоростных поездах в Махачкалу и Грозный: Путин
Аналитика
15:58, 2 сентября 2025
В августе 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России погибли четыре человека
14:03, 4 августа 2025
В июле 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погиб один человек
Темы дня
Арег Щепихин. Фото: Суды общей юрисдикции города Москвы
02 сентября 2025, 17:58
Защита надеется смягчить наказание для Щепихина

Красный Крест в Азербайджане. Фото: https://www.musavat.biz/ru/news/krasnyj-krest-dolzhen-pokinut-azerbajdzhan_1059751.html
02 сентября 2025, 13:49
Красный Крест закрывает офис в Азербайджане

Урок чеченского языка. Фото: "Грозный-Информ" https://www.grozny-inform.ru/multimedia/photos/147996/
01 сентября 2025, 18:56
Минобрнауки отрицает сокращение часов изучения чеченского языка в школах

Минская группа ОБСЕ. Фото: APA https://ru.apa.az/foreign-policy/rossiya-podderzivaet-rospusk-minskoi-gruppy-obse-619706
01 сентября 2025, 14:21
Азербайджан сообщил о роспуске Минской группы ОБСЕ

Владикавказ: родители потребовали сохранить детсад в центре города #shorts
Владикавказ: родители потребовали сохранить детсад в центре города #shorts
Правдолюбы из Чечни: за что преследуют сына критика Кадырова #shorts #Чечня #Кавказ
Правдолюбы из Чечни: за что преследуют сына критика Кадырова #shorts #Чечня #Кавказ
Сельчане Дагестана к Путину: хватит «разбазаривать» землю #shorts #Дагестан #требование # Путин
Сельчане Дагестана к Путину: хватит «разбазаривать» землю #shorts #Дагестан #требование # Путин
Националисты или самозванцы: в какую
Националисты или самозванцы: в какую "Русскую общину" вступил Алаудинов #shorts #Кавказ #Алаудинов
Избиение детей в медресе Чечни #shorts #Чечня #дети #избиение #учитель
Избиение детей в медресе Чечни #shorts #Чечня #дети #избиение #учитель
Протест в Тбилиси: кто снова сжег флаг России #shorts #Грузия #Тбилиси #Россия #протест #флаг
Протест в Тбилиси: кто снова сжег флаг России #shorts #Грузия #Тбилиси #Россия #протест #флаг
Показать больше