Два аэропорта на юге России прекратили работу из-за угрозы беспилотников

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В аэропортах Волгограда и Геленджика введены ограничения из-за угрозы безопасности полетов, режим беспилотной опасности объявлен также в Ростовской области и на Ставрополье. На Дону повреждено несколько жилых домов, сообщил врио губернатора Слюсарь.

Как писал "Кавказский узел", ограничения на работу волгоградского аэропорта вводились около полуночи 1 сентября и были сняты спустя пять часов. Ночью 2 сентября при атаке БПЛА получили повреждения верхние этажи двух многоквартирных домов в микрорайоне Левенцовский в Ростове-на-Дону. В одной из ростовских многоэтажек после атаки беспилотников был обнаружен неразорвавшийся снаряд. Жильцов пострадавших домов эвакуировали в пункт временного размещения, до утра в городе действует локальный режим чрезвычайной ситуации.

Прием и выпуск самолетов в аэропорту Волгограда был приостановлен поздно вечером 2 сентября. "Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - написал пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале в 21.57 мск.

Разговоры о переименовании аэропорта Волгограда в "Сталинград" активно велись еще с 1990-х годов. Однако из "Гумрака" в "Сталинград" аэропорт был переименован только после вмешательства Путина — 29 апреля 2025 года он заявил, что поддерживает инициативу ветеранов и участников СВО, подписав указ о переименовании в тот же день. При этом часть граждан выступала резко против переименования, напоминая о сталинской эпохе, в ходе которой были репрессированы 250 тысяч сталинградцев.

Спустя полтора часа Кореняко сообщил, что аналогичные ограничения введены в аэропорту Геленджика, сообщение об этом опубликовано в его канале в 23.37 мск. Незадолго до этого, в 23.18 мск, глава Новороссийска Андрей Кравченко через официальный канал предупредил горожан об угрозе атаки беспилотников, попросив жителей переждать опасность в помещениях без окон.

Минобороны России, в свою очередь, отчиталось, что с 20.00 до 23.00 мск средства ПВО перехватили и уничтожили десять украинских беспилотников над акваторией Черного моря и семь - над территорией Ростовской области. После 23.00 мск взрывы и сирены тревоги звучали в Анапе, также о взрывах сообщали жители Новороссийска и села Криница в Геленджике, сообщил Telegram-канал SHOT.

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь в 00.22 мск сообщил, что семь БПЛА были уничтожены в Миллеровском, Тарасовском, Белокалитвинском и Чертковском районах. "В Белой Калитве посечен осколками фасад и разбиты стекла в окнах двух многоквартирных домов, а также в припаркованных во дворах автомобилях. Стекла повреждены и в нескольких частных домах в поселке Коксовый", - написал он. По словам Слюсаря, жители не пострадали.

Об угрозе атаки беспилотников в 00.24 сообщил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров. Режим беспилотной опасности, согласно сообщению его официального канала, введен на всей территории края.

