Два жилых дома загорелись в Ростове-на-Дону во время атаки БПЛА

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Жители Ростова-на-Дону сообщили о взрывах и пожаре, начавшемся в одном из районов города. Возгорание возникло на крыше двух жилых домов, подтвердил глава Ростовской области.

Как писал "Кавказский узел", утром 31 августа Минобороны России отчиталось о 19 сбитых над южными регионами за ночь беспилотниках. 11 БПЛА были сбиты в небе над территорией Волгоградской области, восемь - в Ростовской области.

Жители Ростова-на-Дону и Таганрога после 1.00 мск сегодня сообщили о звуках беспилотников и взрывов в небе.

“Было слышно в общей сложности от пяти до восьми взрывов рядом с Таганрогом и в пригороде Ростова-на-Дону. Местные сообщают, что были видны вспышки в небе”, - сообщил Telegram-канал SHOT.

После взрыва в западной части Ростова-на-Дону в квартирах жителей “мигал свет”, а в Левенцовском микрорайоне заметили пожар на крыше дома, передал канал “Осторожно, новости”.

Врио главы Ростовской области Юрий Слюсарь в 1.31 мск подтвердил, что в городе работают силы ПВО, а в микрорайоне Левенцовский повреждены и загорелись верхние этажи двух многоэтажных домов. Дома, где возник пожар, расположены на улицах Ткачева и Еременко.

“На место выехали оперативно-спасательные службы. По предварительным данным, пострадавших среди людей нет”, - написал Слюсарь.

