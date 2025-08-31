×

Кавказский узел

RU EN
Главная   /   Лента новостей
08:47, 31 августа 2025

Над регионами ЮФО перехвачены 19 дронов

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Дежурные средства ПВО обезвредили над российскими регионами за ночь 21 беспилотный летательный аппарат. Из них 19 были сбиты на юге.

Как писал "Кавказский узел", силы противовоздушной обороны ночью перехватили беспилотные летательные аппараты в Чертковском и Миллеровском районе Ростовской области. Власти Волгоградской области также заявили об отражении массированной атаки беспилотных летательных аппаратов. В Средней Ахтубе беспилотник упал на дорогу, там работают саперы.

По информации Минобороны России, в течение прошедшей ночи военными перехвачен и уничтожен 21 беспилотник самолетного типа.

При этом 11 БПЛА были сбиты в небе над территорией Волгоградской области, восемь - в Ростовской области. По одному дрону обезврежены в Белгородской и Брянской областях, говорится в телеграм-канале ведомства.

Напомним, что прошлой ночью над российскими регионами силами противовоздушной обороны минувшей ночью перехвачены 86 беспилотных летательных аппаратов. Из них 24 дрона сбиты над территориями Ростовской области и Краснодарского края, еще 30 - над акваторией Черного моря.

Автор: "Кавказский узел"

