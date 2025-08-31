Саперы работают на месте падения беспилотника в Волгоградской области

Власти заявили об отражении массированной атаки беспилотных летательных аппаратов в Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", после 4.00 мск временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов были введены в волгоградском аэропорту в целях безопасности.

"Силами ПВО Министерства обороны Российской Федерации отражается массированная атака беспилотных летательных аппаратов на территорию Волгоградской области, - сообщил губернатор региона Андрей Бочаров. - По предварительной информации, разрушений и пострадавших нет".

В Средней Ахтубе беспилотник упал на дорогу на улице Смирнова. Сейчас там работают саперы, говорится в телеграм-канале администрации области в 6.39 мск.

При этом в отдельных местах южных районов региона после падения обломков БПЛА возникли локальные возгорания сухой растительности. Все их удалось оперативно потушить.

Ранее также сообщалось, что силы противовоздушной обороны ночью перехватили беспилотные летательные аппараты в Чертковском и Миллеровском районе Ростовской области.

