Росавиация временно закрыла аэропорт Волгограда

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в волгоградском аэропорту в целях безопасности.

Как писал "Кавказский узел", поздним вечером 29 была приостановлена работа аэропорта Волгограда для обеспечения безопасности полетов. К работе воздушная гавань вернулась только в 5.00 мск следующего дня.

О введении ограничений на работу аэропорта Волгограда представитель Росавиации Артем Кореняко сообщил в своем телеграм-канале в 4.29 мск.

"Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - отметил он.

При этом о том, что над Волгоградом идет работа российских сил противовоздушной обороны, сообщает телеграм-канал Shot. Официальной информации о ситуации в регионе пока не озвучено.

Напомним, что прошлой ночью из-за падения обломков беспилотника на Краснодарском нефтеперерабатывающем заводе произошел пожар на площади около 300 квадратных метров. При падении обломков дрона в соседней Адыгее пострадал местный житель, несколько частных домов повреждены.

Мы обновили приложения на Android и IOS – теперь они работают без VPN! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN) либо использовать браузер Ceno для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.